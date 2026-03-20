A sessão de ontem em Wall Street terminou com quedas modestas . Depois de uma queda inicialmente acentuada, os índices dos EUA recuperaram uma parte significativa das suas perdas e acabaram por fechar o dia ligeiramente em baixa. O S&P 500 caiu 0,3%, o Nasdaq Composite caiu 0,3% e o Dow Jones perdeu cerca de 0,4%.

. Depois de uma queda inicialmente acentuada, os índices dos EUA recuperaram uma parte significativa das suas perdas e acabaram por fechar o dia ligeiramente em baixa. caiu 0,3%, o caiu 0,3% e o perdeu cerca de 0,4%. Os mercados reagiram aos comentários tranquilizadores do Primeiro-Ministro israelita Netanyahu , que afirmou que a operação contra o Irão está a decorrer como planeado e que a maior parte da infraestrutura de mísseis do Irão foi destruída. Acrescentou ainda que a tomada de decisões no Irão está atualmente fragmentada, o que pode indicar conflitos internos crescentes dentro do regime e o início de lutas entre facções.

, que afirmou que a operação contra o Irão está a decorrer como planeado e que a maior parte da infraestrutura de mísseis do Irão foi destruída. Acrescentou ainda que a tomada de decisões no Irão está atualmente fragmentada, o que pode indicar conflitos internos crescentes dentro do regime e o início de lutas entre facções. O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o impacto negativo da guerra com o Irão foi menor do que o esperado e mostrou-se confiante de que o conflito terminará em breve. No entanto, não excluiu a possibilidade de uma incursão terrestre no Irão.

No entanto, não excluiu a possibilidade de uma incursão terrestre no Irão. A Europa e o Japão estão a considerar a possibilidade de se envolverem no Estreito de Ormuz, concentrando-se principalmente em missões de estabilização e não em medidas militares, embora os pormenores ainda não sejam claros. Na quinta-feira, os principais países europeus, juntamente com o Japão, anunciaram numa declaração conjunta que iriam tomar medidas para estabilizar os mercados energéticos e que estão prontos a participar em iniciativas para garantir uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz.

O Brent caiu abaixo dos 110 USD por barril. A descida foi impulsionada por sinais que sugerem que são improváveis novos ataques às instalações de gás do Irão.

A descida foi impulsionada por sinais que sugerem que são improváveis novos ataques às instalações de gás do Irão. Os mercados no Japão estiveram fechados devido a um feriado público, limitando a liquidez na sessão asiática. Noutros locais, a situação foi mista. O Kospi da Coreia do Sul subiu ligeiramente, tal como o Nifty 50 da Índia, enquanto os mercados da Austrália e de Xangai estiveram mais fracos.

Noutros locais, a situação foi mista. O Kospi da Coreia do Sul subiu ligeiramente, tal como o Nifty 50 da Índia, enquanto os mercados da Austrália e de Xangai estiveram mais fracos. O Banco Popular da China (PBOC) fixou a paridade central USD/CNY de hoje em 6,8898, contra uma previsão de 6,8773.

fixou a paridade central USD/CNY de hoje em 6,8898, contra uma previsão de 6,8773. O PBOC também deixou as suas taxas de juro directoras inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. A taxa principal de empréstimo a um ano (LPR) permanece em 3,00%, enquanto a taxa a cinco anos, importante para as hipotecas, permaneceu em 3,50%.

também deixou as suas taxas de juro directoras inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. A taxa principal de empréstimo a um ano (LPR) permanece em 3,00%, enquanto a taxa a cinco anos, importante para as hipotecas, permaneceu em 3,50%. Nos metais preciosos, o ouro está a recuperar algumas das perdas de ontem, ultrapassando os 4650 USD por onça, enquanto a prata continua sob pressão, caindo abaixo dos 72 USD por onça.

No mercado das criptomoedas, o cenário permanece misto. A Bitcoin está ligeiramente em alta, mantendo-se acima dos 70.000 USD, enquanto o Ethereum desceu, estando a ser negociado um pouco abaixo dos 2150 USD

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