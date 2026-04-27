Destaques da manhã (27.04.2026)

GEOPOLÍTICA E O MÉDIO ORIENTE
• O Irão apresentou uma proposta de paz em três fases, separando a questão do Estreito de Ormuz das negociações nucleares. Teerão propõe, em primeiro lugar, a abertura do estreito e o levantamento do bloqueio naval, ficando as conversações sobre o programa nuclear para uma fase posterior. A proposta foi transmitida à Casa Branca através de mediadores paquistaneses.
• Trump rejeita a lógica subjacente à proposta do Irão e tenciona manter o bloqueio naval como sua principal moeda de troca. Numa entrevista à Fox News, advertiu que a infraestrutura petrolífera do Irão poderia «entrar em colapso em poucos dias» e que os danos seriam «duradouros e irreversíveis». Ao mesmo tempo, sinalizou a sua disponibilidade para manter conversações telefónicas com o Irão.
• Trump cancelou a viagem planeada pelos enviados Witkoff e Kushner a Islamabad, considerando-a uma perda de tempo dada a falta de progressos. «Ninguém sabe quem está no comando, incluindo eles próprios. Nós temos todas as cartas na mão; eles não têm nenhuma!», escreveu ele no Truth Social. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou que não estão previstas reuniões com Washington.
• O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Araghchi, está envolvido numa maratona diplomática intensiva. Na sequência da sua visita ao Paquistão, deslocou-se a Omã, onde se reuniu com o sultão Haitham ibn Tariq — discutiram a passagem segura pelo Estreito de Ormuz e apresentaram um «quadro viável» para uma resolução duradoura do conflito. O Irão e Omã concordaram em prosseguir as consultas. Na segunda-feira, Araghchi tem agendada uma viagem a Moscovo para uma reunião com o presidente Putin.
• O cessar-fogo entre Israel e o Líbano ruiu — ambos os lados estão a trocar ataques com mísseis, o que está a agravar a situação de segurança regional. A prorrogação de três semanas da trégua anunciada por Trump na semana passada revelou-se de curta duração. O Hezbollah está a minar ativamente o cessar-fogo.
• Relatos de um ataque a um navio de carga a sul do Estreito de Bab al-Mandab estão a suscitar preocupações de que possa estar a abrir-se uma segunda frente no conflito com o Irão. As perturbações no transporte marítimo podem alastrar-se muito além do Estreito de Ormuz, afetando outra rota comercial fundamental.
ECONOMIA E DADOS MACROECONÓMICOS
• Os lucros industriais chineses aumentaram 15,8% em termos homólogos em março — o ritmo mais rápido desde setembro de 2025. No primeiro trimestre como um todo, os lucros aumentaram 15,5% em relação ao ano anterior (contra 15,2% anteriormente). A força motriz é o boom da IA — as importações de chips aumentaram 54% em relação ao ano anterior apenas em março, com as exportações totais a subirem 15% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre. Os dados sugerem que a indústria chinesa está a resistir ao choque energético melhor do que o esperado, embora o fraco consumo interno continue a ser um risco estrutural.
• A China poderá registar o seu primeiro trimestre desde 2021 em que as importações excedem as exportações — devido a um aumento acentuado nas importações de chips de IA. Os preços no produtor começaram a estabilizar após anos de pressão deflacionária, permitindo às empresas reconstruir as suas margens. Um mix energético diversificado e reservas estratégicas de petróleo proporcionam à China alguma proteção contra um choque proveniente do Estreito de Ormuz.
• Aproxima-se uma semana crucial para os bancos centrais: a decisão da Fed na quarta-feira (potencialmente a última reunião de Powell como presidente — o Departamento de Justiça arquivou a investigação criminal, abrindo caminho para a confirmação de Warsh), o BCE e o BoE na quinta-feira (espera-se que mantenham as taxas estáveis, deixando a porta aberta para aumentos), bem como o BoJ e o BoC. Dados: PCE, PIB e PMI de Manufatura do ISM dos EUA.
• A Índia assinou um acordo de comércio livre com a Nova Zelândia como parte da estratégia global de acordos de comércio livre do primeiro-ministro Modi.
MERCADOS DE AÇÕES – WALL STREET, EUROPA E ÁSIA
• O S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam a semana passada em novos máximos históricos. Abril está a revelar-se um mês de forte recuperação — o S&P 500 subiu mais de 9% em relação ao mês anterior, o Nasdaq mais de 15% e o Dow mais de 6%. A recuperação continua, apesar das tensões no Médio Oriente e das preocupações com os gastos em IA.
• Os futuros caíram cerca de 0,3% na abertura, na sequência do cancelamento da missão de Witkoff a Islamabad e da continuação do bloqueio — o ouro subiu, as ações caíram num clássico movimento de aversão ao risco. O sentimento inverteu-se após a Axios ter publicado a proposta de paz do Irão — os futuros do S&P 500 voltaram a território positivo (+0,02%), os futuros do Nasdaq 100 +0,17%. O mercado passou para o modo «comprar na baixa».
• Espera-se que os mercados europeus abram ligeiramente em alta — DAX +0,3%, CAC 40 +0,2%, FTSE MIB +0,26%, FTSE 100 inalterado (dados da IG). O sentimento é impulsionado pelas esperanças de um avanço diplomático, apesar do impasse em curso. A Deutsche Börse deverá divulgar os seus resultados, e serão publicados os dados da GfK sobre a confiança dos consumidores na Alemanha.
• O Nikkei 225 subiu 1,24%, destacando-se num contexto de mercados asiáticos mistos. O Hang Seng (CHN.cash) caiu 0,34%.
MOEDAS
• O dólar abriu a sessão asiática em alta, mas inverteu a tendência durante o dia e enfraqueceu significativamente. O índice de força cambial mostra o USD como a moeda principal mais fraca do dia, enquanto o AUD e o NZD são as mais fortes. O USDIDX caiu 0,05%, para cerca de 98,3.
• O USDJPY caiu para 159,27 (-0,15%) – o iene está a fortalecer-se antes da decisão do Banco do Japão desta semana (o mercado está na corda bamba – espera-se que as taxas permaneçam inalteradas, mas há sinais de linha dura relativamente a junho). O EURUSD sobe 0,18% para 1,1725, o GBPUSD sobe 0,24% para 1,3537 – a libra está no seu nível mais forte em semanas.
MATÉRIAS-PRIMAS
• O petróleo começou a semana com ganhos, mas esses ganhos foram parcialmente apagados após a divulgação da proposta do Irão de reabrir o Estreito de Ormuz. O Brent subiu 1,28% para cerca de 101 dólares, enquanto o WTI subiu 1,21% para cerca de 95,90 dólares. O WTI recuou da sua alta diária de 96,68 dólares para cerca de 95,35 dólares em resposta a relatos diplomáticos. Uma potencial abertura do Estreito de Ormuz sem uma resolução para a questão nuclear poderia desencadear uma correção acentuada nos preços do petróleo.
• O ouro mantém-se praticamente inalterado (+0,01%) em cerca de 4.717 dólares por onça — cedeu os ganhos anteriores na sequência de uma melhoria no sentimento do mercado. A prata subiu 0,21%. O gás natural (NATGAS) subiu 0,11%.
EMPRESAS
• Semana de resultados das «Sete Magníficas» — Cinco das sete maiores empresas de tecnologia divulgam os seus resultados na última semana de abril. Este é um teste crucial para o mercado — o S&P 500 e o Nasdaq permanecem em máximos históricos, e o setor dos semicondutores (SOXX) registou 17 sessões consecutivas de ganhos na semana passada.
CRIPTOMOEDAS
• A Bitcoin caiu 0,41%, sendo negociada em torno dos 78 000 dólares. A cimeira de criptomoedas de sábado em Mar-a-Lago, com a presença de Trump (para os 297 maiores detentores da moeda meme $TRUMP), não conseguiu gerar um impulso ascendente sustentado. As criptomoedas continuam sob pressão devido a um sentimento mais generalizado de aversão ao risco no início da semana, embora o sentimento tenha melhorado após a divulgação da proposta de paz do Irão.
O QUE ESPERAR DA SESSÃO DE HOJE
• Trump está a convocar uma reunião na Sala de Situação com os seus principais conselheiros de segurança nacional para avaliar o impasse nas negociações com o Irão e considerar os próximos passos. Qualquer notícia que saia desta reunião poderá causar um choque nos mercados — particularmente no petróleo e nos contratos de futuros.
• A proposta de paz do Irão é o principal catalisador do dia — os mercados estão a reagir positivamente, mas Trump deixou claro que não tenciona levantar as sanções até que o Irão faça concessões nucleares. A Casa Branca afirmou que «não negociará através da imprensa» e só aceitará um acordo que impeça permanentemente o Irão de obter armas nucleares. O impasse continua.
• Uma semana crucial para as notícias macroeconómicas e empresariais: a Fed (quarta-feira — a última reunião de Powell?), o BCE e o BoE (quinta-feira), o BoJ e o BoC. Dados: PCE dos EUA, PIB, PMI de Fabricação do ISM. Cinco empresas do «Mag 7» vão divulgar os seus resultados — qualquer desilusão face às valorizações atuais poderá desencadear uma correção acentuada em relação aos máximos históricos.
Será que a seca nos EUA irá alimentar a volatilidade especulativa dos cereais na CBOT?
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