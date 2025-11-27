Destaques da manhã (27.11.2025)

A sessão de ontem nos Estados Unidos voltou a ser marcada por ganhos. O Nasdaq 100 liderou os ganhos, subindo 0,87%, impulsionado pela Nvidia e outras empresas de semicondutores. O S&P 500 aumentou 0,69%, enquanto o Dow Jones subiu 0,67%.

Os mercados estão cada vez mais a prever um cenário de redução das taxas da Fed em dezembro. Como resultado, o dólar americano ficou sob pressão, enfraquecendo em relação à maioria das principais moedas, com algum capital a fluir para as moedas antípodas e para a libra esterlina.

A sessão dos EUA estará encerrada hoje devido ao Dia de Ação de Graças.

Na Ásia, os índices bolsistas registaram ganhos ligeiros durante a sessão.

O S&P/ASX 200 australiano permaneceu praticamente inalterado. O evento mais importante na região da Ásia-Pacífico foi a decisão do Banco da Reserva da Nova Zelândia. O RBNZ reduziu a sua taxa em 25 pontos base, mas sinalizou imediatamente o fim do ciclo de flexibilização.

No Japão, o iene fortaleceu-se inicialmente com a especulação de que o Banco do Japão poderia aumentar as taxas já em dezembro. No entanto, um discurso do membro do Conselho de Política Monetária do BoJ, Noguchi, arrefeceu as expectativas do mercado. Noguchi confirmou a disponibilidade para uma maior normalização da política, mas sublinhou a necessidade de uma abordagem muito cautelosa e de evitar a precipitação.

Na Austrália, os investidores concentraram-se em dados excepcionais sobre o investimento de capital, que revelaram um aumento trimestral em cadeia de 6,4% no terceiro trimestre, excedendo largamente quaisquer previsões e marcando o crescimento mais forte desde 2012. Os gastos recorde em equipamento e maquinaria indicaram uma recuperação do sector empresarial e sustentaram a discussão sobre a possibilidade de o Banco da Reserva da Austrália reconsiderar a restrição da política monetária no início de 2026.

O Banco da Coreia manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 2,5%, em linha com as expectativas gerais.

O Banco Popular da China fixou o ponto médio USD/CNY em 7,0826, abaixo do nível estimado de 7,1056.

Os dados chineses mostraram que os lucros industriais aumentaram 1,9% em termos anuais de janeiro a outubro, mas só em outubro houve um declínio de 5,5% em termos anuais, o mais fraco em cinco meses.

Nas matérias-primas, o ouro está a ser negociado perto dos USD 4.160 por onça, enquanto que a prata a ser negociadaperto dos USD 53 por onça. A valorização da prata foi apoiado por uma queda nas reservas chinesas do metal para o nível mais baixo numa década.

Nos mercados de criptomoedas, continuamos a ver alguns sinais de recuperação, apoiado pelas esperanças dos investidores de um corte nas taxas da Reserva Federal em dezembro. A Bitcoin está novamente a ser negociado acima dos 90.000 USD, enquanto o Ethereum está a ser negociado acima dos 3.000 USD.

