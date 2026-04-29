GEOPOLÍTICA E O CONFLITO NO MÉDIO ORIENTE

• O «The Wall Street Journal» noticiou que o Presidente Trump instruiu os seus conselheiros a prepararem-se para um bloqueio prolongado e por tempo indeterminado dos portos iranianos. A decisão foi tomada na sequência de uma reunião realizada na Sala de Situação na segunda-feira – Trump considerou que tanto retomar a campanha de bombardeamentos como retirar-se do conflito acarretam riscos maiores do que manter a pressão económica. O Estreito de Ormuz, por onde passam aproximadamente 20% dos abastecimentos globais de petróleo e GNL, permanece fechado.

• A diplomacia continua num impasse. Há dois dias, o Irão declarou que não discutiria o seu programa nuclear nas condições atuais. Teerão exige reparações, alívio das sanções e alguma forma de controlo sobre o Estreito de Ormuz, enquanto Washington insiste no desmantelamento do programa nuclear iraniano. Um alto funcionário dos EUA afirmou que o bloqueio está a «ter um impacto visível» – o Irão está com dificuldades em armazenar o seu petróleo não vendido.

PERSPETIVAS ECONÓMICAS

• A temporada de resultados nos EUA continua forte – mais de 80% das empresas superaram as expectativas, com um crescimento dos lucros no primeiro trimestre em cerca de 16%. No entanto, o mercado necessita de novos catalisadores para subir. Quaisquer sinais de aumento dos custos poderão desencadear uma reação negativa, particularmente para as megacaps, cujo peso nos índices é enorme. Hoje, os resultados das Mag7 estarão em destaque

• Os bancos centrais não oferecem qualquer esperança sobre uma mudança para um tom mais dovish. Nem o BCE nem o Banco de Inglaterra têm margem para flexibilizar a política monetária, dada a inflação persistente impulsionada pela crise energética. O Fed também não planeia quaisquer alterações – a inflação está a recuperar novamente. Esta noite traz a decisão do FOMC (taxas deverão manter-se entre 3,50% e 3,75%) e a decisão do Banco do Canadá (deverá manter-se em 2,25%).

• O NIESR reduziu a sua previsão de crescimento para o Reino Unido, alertando que a guerra no Irão manterá a inflação acima da meta até 2028. O Canadá também reduziu as suas previsões de crescimento, apresentando um défice inferior ao esperado na sua declaração da primavera.

PETRÓLEO E MATÉRIAS-PRIMAS

• O petróleo continua a sua recuperação de vários dias. A quebra da barreira dos 100 dólares pelo WTI

• Os dados da API confirmam as pressões no lado da oferta – os inventários de crude dos EUA caíram 1,79 milhões de barris (a segunda descida semanal consecutiva), a gasolina 8,47 milhões de barris e os destilados 2,60 milhões de barris. Isto é prova de que o encerramento do Estreito de Ormuz se está a traduzir em escassez física real, e não apenas em volatilidade do mercado de papel.

• A China duplicou as suas quotas de exportação de combustíveis para maio para 500 000 toneladas métricas, mas os volumes continuam a ser uma fração dos níveis pré-guerra. Pequim está a tratar as exportações de combustíveis como uma ferramenta estratégica, designando centralmente os volumes e os países de destino. Para as economias asiáticas mais pequenas, o alívio é mínimo – os mercados de gasóleo e de combustível para aviões na região continuam restritos.

• O gás natural (NATGAS) foi uma das poucas matérias-primas em baixa (-0,30%). O ouro registou uma subida marginal (+0,10%), enquanto a prata subiu de forma mais acentuada (+0,90%).

SESSÃO ASIÁTICA

• Os mercados japoneses estiveram encerrados por ocasião do Dia de Showa, reduzindo significativamente a liquidez regional e eliminando a negociação à vista de títulos do Tesouro dos EUA durante a sessão asiática.

• Os índices asiáticos registaram ganhos moderados – o CHN.cash da China subiu 1,05%, o JP225 (futuros) do Japão +0,73%. Futuros dos índices norte-americanos nas negociações pré-mercado: US100 +0,35%, US500 +0,17%, refletindo otimismo em relação aos resultados, mas uma falta de novos catalisadores de alta.

MOEDAS

• O dólar americano valorizou durante a sessão asiática, apoiado por notícias sobre a prorrogação do bloqueio ao Irão. O USDPLN subiu para 3,6296–3,6309, e o EURPLN para 4,2476–4,2493. O índice do dólar (USDIDX) manteve-se praticamente inalterado (+0,01%) em 98,55.

• Os dólares australiano e neozelandês foram as moedas mais fracas do dia (NZD -0,4%, AUD -0,3%). O AUD enfraqueceu apesar dos dados inflacionistas hawkish – o IPC do 1.º trimestre situou-se em 4,1% em termos homólogos (em linha com as expectativas), mas a média ajustada subjacente, de 3,5% em termos homólogos, revelou-se ligeiramente mais fraca numa base trimestral (0,8% contra os 0,9% esperados). Os mercados precificam agora uma probabilidade de cerca de 75% de um aumento das taxas pelo RBA a 5 de maio (contra 85% antes dos dados). O ministro das Finanças da Austrália, Chalmers, alertou que a inflação atingirá um pico a níveis mais elevados do que o anteriormente previsto.

• O forint húngaro (-0,3%), o rand sul-africano (-0,3%) e a coroa sueca (-0,2%) também enfraqueceram. O iene japonês manteve-se relativamente estável – os comentadores salientam que «o Banco do Japão não pode salvar o iene». USDJPY a 159,67–159,68.

• O Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa central do USD/CNY em 6,8608 (contra a estimativa do mercado de 6,8347), sinalizando a continuação da gestão da desvalorização do yuan. As empresas chinesas estão a fixar as taxas de câmbio antes de uma época de dividendos recorde de 70 mil milhões de dólares.

• O EURUSD registou uma ligeira descida (-0,07%) para 1,17028–1,17037, enquanto o GBPUSD se manteve praticamente inalterado (-0,02%) em 1,35086–1,35096.

RESULTADOS EMPRESARIAIS EUROPEUS

• O UBS apresentou resultados espetaculares no primeiro trimestre – lucro líquido de 3,04 mil milhões de dólares (+80% em termos homólogos), bem acima do consenso de 2,42 mil milhões de dólares. Os novos ativos líquidos na gestão de patrimónios atingiram 37,4 mil milhões de dólares (contra os 24,9 mil milhões de dólares esperados). O banco anunciou uma recompra de ações no valor de 3 mil milhões de dólares para o segundo trimestre e manifestou confiança no cumprimento das suas metas para 2026, salientando que os mercados se mantêm resilientes na expectativa de uma resolução diplomática no Médio Oriente.

• O Santander também superou as expectativas – lucro líquido de 5,46 mil milhões de euros (contra a previsão consensual de 4,97 mil milhões de euros), receita líquida de juros de 11,02 mil milhões de euros. O Deutsche Bank registou receitas de 8,67 mil milhões de euros (contra os 8,55 mil milhões de euros esperados) e um resultado líquido de 1,91 mil milhões de euros (+7,7% em termos homólogos).

• A Mercedes-Benz registou vendas de 31,60 mil milhões de euros (ligeiramente abaixo da estimativa de 31,8 mil milhões de euros), mas um EBIT ajustado de 1,77 mil milhões de euros significativamente acima das expectativas (1,6 mil milhões de euros). A margem operacional no segmento de automóveis de passageiros situou-se nos 4,1% contra os 3,17% esperados. A empresa confirmou as suas orientações para 2026.

RESULTADOS TRIMESTRAIS IMPORTANTES

• Hoje é um dos dias mais importantes de toda a época de resultados. Antes da abertura do mercado norte-americano, a AbbVie, a Automatic Data Processing (ADP) e a TotalEnergies publicarão os seus relatórios. No entanto, a verdadeira emoção começa após o fecho dos mercados norte-americanos.

• Quatro empresas do grupo dos «Sete Magníficos» divulgam os seus resultados após o fecho: Microsoft, Meta Platforms (Facebook), Amazon e Alphabet (Google). Estas empresas têm um peso enorme nos índices S&P 500 e Nasdaq – os seus resultados poderão determinar a direção do mercado nos próximos dias. Os investidores esperam não apenas resultados superiores às estimativas, mas provas concretas da monetização da IA, do crescimento do segmento da nuvem e da rentabilidade sustentada. Qualquer desilusão poderá arrastar os índices mais amplos para baixo.

• Para além das megacapitalizações tecnológicas, a QUALCOMM, a Ford Motor e a Carvana também divulgam os seus resultados após o fecho. A QUALCOMM fornecerá informações sobre o mercado dos semicondutores e a procura de chips para dispositivos móveis, enquanto a Ford esclarecerá o impacto do aumento dos custos da energia e das matérias-primas no setor automóvel.

• Na Europa, a AstraZeneca, a adidas e a TotalEnergies já divulgaram os seus resultados antes da abertura, enquanto os resultados do UBS, do Deutsche Bank, do Santander e da Mercedes-Benz (descritos acima) estão a definir o tom da sessão da manhã. Amanhã traz mais uma onda de relatórios importantes – incluindo a Apple, a Mastercard, a Eli Lilly, a Caterpillar e a Volkswagen.

CRIPTOMOEDAS

• A Bitcoin valorizou 1,13%, sendo negociada entre 77 109 e 77 311 USD. A criptomoeda está a beneficiar do apetite geral pelo risco impulsionado pela época de resultados, embora continue sensível a qualquer deterioração do sentimento geopolítico.

O QUE ESPERAR DA SESSÃO DE HOJE

• Os eventos-chave do dia são a decisão da Fed sobre as taxas de juro (20:00 CET) e a decisão do Banco do Canadá (15:45 CET) – em ambos os casos, espera-se que as taxas permaneçam inalteradas, mas as conferências de imprensa (Powell às 20:30, BoC às 16:30) poderão fornecer orientações sobre o rumo futuro da política monetária num contexto de inflação elevada impulsionada pelos preços da energia.

• Os dados relativos às encomendas de bens duradouros, licenças de construção e arranques de habitação nos EUA (14:30 CET) irão fornecer um panorama da saúde da economia real dos EUA. Os dados oficiais da EIA sobre as reservas de petróleo irão confirmar ou contradizer o relatório da API de ontem.

• Na Europa, o foco estará nos dados de inflação – o IPC alemão e o IHPC, que irão mostrar com que intensidade a crise energética está a repercutir-se nos preços no consumidor da zona euro. Os dados poderão limitar ainda mais a margem de manobra do BCE para quaisquer sinais dovish.

• Esta noite marca o ponto alto da época de resultados – quatro megacapitalizações divulgam os seus resultados após o fecho do mercado: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet e Amazon. Estas empresas têm um peso gigantesco no S&P 500 e na Nasdaq, e os seus resultados poderão determinar a direção do mercado nas próximas semanas. Os investidores esperam não apenas resultados superiores às estimativas, mas provas concretas da monetização da IA, do crescimento da nuvem e da rentabilidade sustentada num contexto de custos crescentes. Os mercados têm vindo a comprar em cada queda, na esperança de novas concessões geopolíticas, mas, na prática, nada mudou – a ausência de novos catalisadores, com o petróleo acima dos 100 dólares e o Estreito de Ormuz fechado, representa uma ameaça real à continuação da recuperação.