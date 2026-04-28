Os índices registam uma ligeira descida após os ganhos recorde dos últimos dias, mas mantêm-se próximos dos seus máximos, na véspera da divulgação dos resultados financeiros das principais empresas tecnológicas: Microsoft , Alphabet e Meta Platforms . Os investidores aguardam pelos resultados das empresas de grande capitalização, bem como sinais dos bancos centrais relativamente ao impacto económico do conflito no Irão.

, e . Os investidores aguardam pelos resultados das empresas de grande capitalização, bem como sinais dos bancos centrais relativamente ao impacto económico do conflito no Irão. Hoje, antes da abertura do mercado de ações dos EUA, serão divulgados os resultados de empresas como a Coca-Cola, a General Motors e a UPS. Às 13h15 GMT, será publicada a variação semanal do emprego nos EUA, de acordo com a ADP, seguida do índice de confiança do consumidor norte-americano do Conference Board, às 15h00 GMT

Após o fecho da sessão, empresas como a Visa e a Starbucks divulgarão os seus resultados. Amanhã, às 19h00 GMT, a Reserva Federal anunciará a sua decisão. É quase certo que o banco central adie a redução das taxas, enquanto o mercado acompanhará de perto as declarações do presidente da Fed, Jerome Powell.

Amanhã, às 19h00 GMT, a Reserva Federal anunciará a sua decisão – é quase certo que o banco central mantenha as taxas inalteradas, enquanto os mercados acompanharão de perto a conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell.

Os ganhos das ações abrandaram devido ao aumento dos preços do petróleo, mas a tendência ascendente mantém-se intacta: o S&P 500 está a caminho do seu melhor fecho mensal desde 2020. Hoje, os investidores estão focados nos resultados dos gigantes da tecnologia, cuja valorização combinada ultrapassa os 16 biliões de dólares, representando cerca de 25% da capitalização bolsista do índice.

Hoje, os investidores estão focados nos resultados dos gigantes da tecnologia, cuja valorização combinada ultrapassa os 16 biliões de dólares, representando cerca de 25% da capitalização bolsista do índice. Trump convocou uma reunião da equipa de segurança nacional para discutir a proposta do Irão para resolver o conflito. O Irão propôs uma solução temporária que envolve a reabertura do Estreito de Ormuz em troca do levantamento do bloqueio marítimo dos EUA. Os EUA estão a analisar a última proposta, mas enfatizam as «linhas vermelhas», incluindo impedir Teerão de adquirir armas nucleares.

Durante a sessão asiática, o Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas em 0,75%, em linha com as expectativas do mercado. No Japão, o Nikkei caiu mais de 1,5%, apesar de uma subida de 0,7% no Topix; o Hang Seng da China também caiu mais de 1% e regista uma queda de quase 3% desde o início do ano. Brent (intervalo H1) O petróleo subiu acima dos 103 dólares por barril – o nível mais alto em três semanas –, ultrapassando a retração de Fibonacci de 71,8% da queda registada no início de abril. A incerteza em torno do conflito no Médio Oriente e do encerramento do Estreito de Ormuz está a exercer pressão ascendente sobre as matérias-primas energéticas. Fonte: xStation5

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