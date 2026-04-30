A sessão de ontem em Wall Street terminou num clima misto e cauteloso, com os investidores a posicionarem-se antes da divulgação dos resultados das maiores empresas tecnológicas do «Mag7», prevista para após o fecho do mercado. O S&P 500 registou uma ligeira descida, o Nasdaq subiu ligeiramente, enquanto o Dow Jones caiu quase 0,6%.

Os mercados de opções estavam a precificar movimentos extremamente acentuados após a divulgação dos resultados da Alphabet, da Microsoft e da Meta, o que poderia implicar oscilações combinadas de capitalização de mercado de cerca de 1 bilião de dólares, impulsionadas pelas expectativas de elevada volatilidade nos resultados relacionados com a IA e a nuvem. O foco centrou-se no crescimento do Azure na Microsoft, nos gastos com IA na Meta e na capacidade do Google para manter o seu ímpeto na área da pesquisa, ao mesmo tempo que acelera a sua expansão na nuvem.

A Alphabet apresentou resultados sólidos, com a inteligência artificial e o Google Cloud a desempenharem um papel fundamental, à medida que o segmento da nuvem impulsiona cada vez mais o desempenho do grupo. A empresa registou cerca de 109,9 mil milhões de dólares em receitas e uma melhoria significativa no lucro operacional, confirmando que os investimentos em IA se traduzem numa maior eficiência e em melhores resultados.

A Microsoft também apresentou resultados muito sólidos, apoiados por uma forte rentabilidade e uma geração robusta de fluxo de caixa, o que ajudou a dissipar as preocupações anteriores sobre o impulso de crescimento da nuvem e os gastos relacionados com a IA. A empresa reafirmou a sua capacidade de expandir o Azure, mantendo simultaneamente uma forte capacidade de geração de lucros global.

A Amazon registou resultados sólidos impulsionados pelo crescimento do comércio eletrónico, dos serviços de nuvem AWS e da publicidade, mas a reação do mercado manteve-se cautelosa devido a orientações futuras conservadoras e ao aumento dos custos associados aos investimentos em IA e infraestruturas, que superaram os fortes números apresentados.

A Meta apresentou resultados sólidos, com a procura de publicidade a continuar a ser o principal motor de crescimento, a par da melhoria da eficiência da plataforma e do papel crescente dos investimentos e ferramentas relacionados com a IA. Apesar de ter superado as expectativas, a reação do mercado foi moderada, uma vez que os investidores se concentraram mais nos custos crescentes da expansão da inteligência artificial.

A Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas, confirmando uma postura cautelosa em matéria de política monetária e a ausência de pressão imediata para iniciar uma flexibilização. A reunião também destacou a crescente divergência entre os membros do FOMC, sugerindo que não existe um consenso claro sobre o rumo futuro da política e uma perspetiva mais dependente dos dados. Jerome Powell indicou também que, após o término do seu mandato como presidente, permanecerá no Fed como governador, garantindo continuidade, mas num papel menos proeminente.

Donald Trump afirmou que este é um bom momento para o Fed reduzir as taxas de juro, argumentando que as condições económicas e as pressões de custos justificam a flexibilização monetária, ao mesmo tempo que criticou o banco central por ser excessivamente restritivo.

Afirmou ainda que não levantaria o bloqueio naval da região a menos que o Irão concordasse com um acordo nuclear, mantendo uma forte pressão económica e militar e condicionando qualquer desescalada a concessões por parte de Teerão. Ao mesmo tempo, propôs a formação de uma coligação internacional com o objetivo de reabrir o Estreito de Ormuz e garantir a liberdade de navegação.

Em resultado do impasse nas conversações de paz e da falta de progressos nas negociações, o petróleo subiu para mais de 110 dólares por barril.

Os dados do PMI chinês revelaram uma recuperação desigual, com a procura externa a continuar a ser o principal motor do crescimento, uma vez que o PMI da indústria transformadora privada subiu para 52,2, o valor mais elevado desde 2020, e o PMI oficial da indústria transformadora se manteve ligeiramente acima de 50. No entanto, a procura interna continua fraca, uma vez que o PMI dos serviços caiu para 49,4, sinalizando uma contração e destacando a dependência das exportações em detrimento do consumo interno.

Os dados de março do Japão apresentaram um quadro misto, com a produção industrial a cair 0,5% em relação ao mês anterior, contra as expectativas de um aumento de 1%, enquanto as vendas a retalho surpreenderam positivamente com um ganho de 1,7% em relação ao ano anterior, indicando uma procura resiliente por parte dos consumidores, apesar da fraqueza do setor industrial.

Nos mercados cambiais, o iene japonês continuou a enfraquecer, com o USDJPY a ultrapassar o nível psicologicamente importante de 160 e a manter-se acima deste.

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