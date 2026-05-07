A sessão de ontem em Wall Street terminou com um tom fortemente positivo. As subidas foram impulsionadas pelas notícias acerca do Médio Oriente sobre um potencial acordo de paz, bem como pela atual época de divulgação de resultados empresariais. Como resultado, os principais índices norte-americanos fecharam em níveis recorde. O S&P 500 subiu mais de 1,5%, o Nasdaq registou um ganho de cerca de 2%, enquanto o Dow Jones encerrou a sessão com uma subida de 1,2%.

A situação em torno do Irão continua no centro das atenções dos mercados globais. De acordo com o Wall Street Journal , representantes iranianos e norte-americanos, com o envolvimento de mediadores, estão a trabalhar num breve memorando de 14 pontos que poderá servir de base para um potencial acordo destinado a pôr fim ao conflito. Espera-se que Teerão responda à proposta de paz dos EUA na quinta-feira, através de canais de mediação que envolvem o Paquistão.

, representantes iranianos e norte-americanos, com o envolvimento de mediadores, estão a trabalhar num breve memorando de 14 pontos que poderá servir de base para um potencial acordo destinado a pôr fim ao conflito. Espera-se que Teerão responda à proposta de paz dos EUA na quinta-feira, através de canais de mediação que envolvem o Paquistão. O aumento das expectativas de uma possível alívio nas tensões foram recebidas de forma positiva pelos investidores. Em resposta aos sinais de um potencial acordo, os preços do petróleo caíram para cerca de 100 dólares por barril. Os mercados estão cada vez mais a precificar um cenário de risco geopolítico reduzido e de maior estabilidade regional.

Ao mesmo tempo, os conselheiros de Donald Trump estão, alegadamente, cada vez mais preocupados com as consequências políticas de um conflito prolongado com o Irão, particularmente na véspera das eleições intercalares e num contexto de subida dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos. Dentro da administração, há uma opinião crescente de que a escalada poderia afetar negativamente o apoio aos republicanos, à medida que os eleitores sentem cada vez mais a pressão do aumento do custo de vida e dos preços da energia.

Trump, no entanto, mantém uma postura dura em relação a Teerão. O presidente emitiu um ultimato, alertando que a não aceitação do acordo proposto levaria a um intensificar dos bombardeamentos. Reiterou também que os Estados Unidos não permitirão que o Irão adquira armas nucleares.

De acordo com as últimas notícias da Axios, continua a existir a possibilidade de Trump retomar as ações militares antes da sua próxima viagem à China.

Os mercados asiáticos também iniciaram a sessão num clima otimista, com os investidores a aumentarem claramente a sua apetência pelo risco, devido às crescentes esperanças de um cessar-fogo em torno do Irão e à prevenção de perturbações no Estreito de Ormuz. A melhoria do sentimento está a apoiar tanto os mercados acionistas como a estabilidade no setor energético.

O Nikkei 225 do Japão é o que mais se destaca, subindo mais de 6% após o regresso do feriado da Golden Week, atingindo um nível recorde acima dos 63 000 pontos. Também se observam fortes ganhos em toda a região. O Hang Seng subiu mais de 1,3%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul registou um ganho superior a 1%. O S&P/ASX 200 da Austrália também está a ser negociado em alta.

O Japão interveio mais uma vez verbalmente no mercado cambial. O vice-ministro das Finanças, Atsushi Mimura, afirmou que as autoridades estão a acompanhar de perto o iene e estão prontas para responder a movimentos cambiais excessivos. No entanto, os analistas observam que a eficácia de qualquer intervenção poderá ser limitada, uma vez que o conflito com o Irão continua a apoiar o dólar americano e a exercer pressão sobre o iene através de preços mais elevados da energia.

Além disso, as minutas da reunião de março do Banco do Japão revelou uma postura cada vez mais restritiva. Os decisores políticos sinalizaram estar preparados para novos aumentos das taxas de juro caso a economia e a inflação evoluam em linha com as previsões, ao mesmo tempo que salientaram que as taxas atuais permanecem relativamente baixas, dadas as pressões inflacionistas persistentes.

Os dados comerciais australianos, no entanto, contrastaram com o sentimento global geralmente positivo. O país registou o seu primeiro défice comercial desde o final de 2017, no valor de 1,8 mil milhões de AUD em março.

O sentimento positivo mantém-se nos mercados de metais preciosos. O ouro subiu cerca de 0,4%, sendo negociado acima dos 4.700 USD por onça, enquanto a prata apresenta um desempenho superior, com ganhos de quase 1,5%.

Em contrapartida, as criptomoedas encontram-se sob pressão hoje. A Bitcoin registou uma descida de cerca de 0,3%, testando o nível dos 81.000 USD, enquanto a Ethereum caiu quase 1,5%, descendo abaixo dos 2.350 USD.

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