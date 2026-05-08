Tensões no Estreito de Ormuz entre as forças norte-americanas e iranianas voltam a aumentar. Ambos os lados acusam-se mutuamente de terem provocado o ataque, o que ameaça gravemente o cessar-fogo em vigor. O presidente Trump relativizou, ameaçando uma nova escalada caso não haja um acordo nuclear. Os EUA anunciaram terem defendido com sucesso o seu território, enquanto o Irão relata perdas por parte dos EUA.

Ambos os lados acusam-se mutuamente de terem provocado o ataque, o que ameaça gravemente o cessar-fogo em vigor. O presidente Trump relativizou, ameaçando uma nova escalada caso não haja um acordo nuclear. Os EUA anunciaram terem defendido com sucesso o seu território, enquanto o Irão relata perdas por parte dos EUA. Anteriormente, de acordo com a agência Fox, foram disparados tiros norte-americanos contra portos iranianos. Donald Trump afirmou que o tiroteio ocorreu durante a passagem de contratorpedeiros americanos atacados pelo Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que confirmou que o cessar-fogo continua em vigor.

As autoridades dos EUA (DOJ e CFTC) estão a investigar mais de 2,6 mil milhões de dólares em posições curtas em contratos de petróleo, abertas pouco antes de anúncios importantes relativos ao conflito entre os EUA e o Irão. Suspeita-se de uso indevido de informação material não pública (insider trading).

O petróleo retoma as quedas, caindo abaixo do preço de fecho das duas últimas sessões: O PETRÓLEO (Brent) perde 1,8% para 101 dólares por barril, enquanto o WTI perde 2,25% para 95,50 dólares por barril.Os mercados bolsistas ocidentais preparam-se para novos ganhos, apesar da incerteza, apagando a maior parte da correção registada ontem à noite. Os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados em alta: US100: +0,5%, US500: +0,4%, US30: +0,25%, US2000: +0,2%. O EU50 sobe 0,3%.Os mercados asiáticos registam quedas devido à escalada do conflito entre os EUA e o Irão, apesar do otimismo nos futuros dos índices ocidentais. O HSCEI da China perde 0,6%, o Nikkei 225 do Japão e o Nifty 50 da Índia recuam cerca de 0,4%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul se sai ligeiramente melhor, perdendo apenas 0,1%.Câmbios: a volatilidade nas principais moedas permanece limitada, sugerindo incerteza por parte dos investidores no meio da atual oscilação do sentimento. O dólar australiano é a moeda mais forte do G10 (AUDUSD: +0,25%), enquanto o iene japonês perde terreno, embora não face ao dólar (EURJPY: +0,1%, USDJPY estável) nem face às moedas nórdicas (USDNOK: +0,15%, EURSEK: +0,15%).Criptomoedas: a falta de uma direção clara também é visível neste setor. A Bitcoin está a ser negociada sem alterações, ligeiramente abaixo dos 80 mil dólares, enquanto a Ethereum perde 0,3%, para 2280 dólares.

Os metais preciosos continuam a sua subida: o ouro valoriza 0,8%, para 4726 dólares por onça, enquanto a prata sobe mais 2,5% e volta a situar-se acima dos 80 dólares por onça.

continuam a sua subida: o ouro valoriza 0,8%, para 4726 dólares por onça, enquanto a prata sobe mais 2,5% e volta a situar-se acima dos 80 dólares por onça. Joachim Nagel, presidente do Bundesbank alemão, anunciou um possível aumento das taxas de juro na zona euro em junho, caso as perspetivas não melhorem. De acordo com o membro do conselho do BCE, a inflação atingirá uma média de 2,7% em 2026.

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