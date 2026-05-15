A sessão nos EUA encerrou em novos máximos históricos, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 a registarem fortes ganhos impulsionados pelo setor tecnológico.

Stephen Miran vai deixar o Conselho do Fed, abrindo caminho para que Kevin Warsh assuma o cargo de próximo presidente da Reserva Federal, sucedendo a Powell. Os mercados esperam que Warsh adote uma postura mais dovish, o que poderá acelerar os cortes nas taxas de juro, apesar das pressões inflacionistas persistentes.

Donald Trump afirmou que, após conversações com Xi Jinping, recebeu garantias de que a China não forneceria armas ao Irão e apoiaria os esforços para acalmar as tensões no Médio Oriente, ao mesmo tempo que destacou os progressos nas negociações comerciais com Pequim.

Surgiram também relatos de que a Arábia Saudita levou a cabo ataques secretos contra alvos iranianos em resposta a ataques anteriores de Teerão, sinalizando uma nova escalada na região.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China apelou à manutenção do Estreito de Ormuz aberto, salientando a importância de fluxos energéticos estáveis e da segurança do comércio global num contexto de tensões regionais crescentes.

Segundo relatos, Washington informou Israel da possibilidade de Trump autorizar ataques contra alvos no Irão, levando as forças israelitas a permanecerem em alerta máximo.

Trump afirmou também que a situação com o Irão se aproxima de um ponto crítico e que a sua paciência está a esgotar-se, embora continue a preferir a remoção das reservas de urânio enriquecido do Irão, aceitando, no entanto, que estas sejam mantidas sob rigorosa monitorização internacional.

A inflação ao produtor (PPI) do Japão acelerou para 4,9% em termos homólogos em abril, acima das expectativas, marcando o ritmo mais rápido em cerca de três anos. O aumento foi impulsionado principalmente pelos custos de importação mais elevados, especialmente de energia e petróleo, associados às perturbações no Médio Oriente, o que aumentou a pressão sobre o Banco do Japão para considerar um maior aperto monetário.

Os mercados asiáticos estão a registar hoje uma cotação significativamente mais fraca, com a maioria dos índices no vermelho, à medida que o apetite pelo risco se deteriora num contexto de incerteza geopolítica prolongada e de novos comentários de Donald Trump relativamente ao Irão.

A Coreia do Sul destaca-se como o mercado com pior desempenho, com o KOSPI a cair mais de 6%, o que realça a dimensão do sentimento de aversão ao risco na região. Os mercados do Japão, de Hong Kong e da China também se encontram sob pressão.

Os futuros do petróleo Brent registam uma ligeira subida, com o petróleo a ser negociado um pouco abaixo do nível de 110 dólares por barril.

Os metais preciosos estão sob pressão de venda, cedendo grande parte dos ganhos semanais. O ouro caiu mais de 2%, ficando abaixo dos 4.600 dólares por onça, enquanto a prata desceu mais de 8%, testando o nível dos 78 dólares.

Os mercados de criptomoedas apresentam um desempenho misto. A Bitcoin subiu cerca de 0,7%, mantendo-se acima dos 80.000 dólares, enquanto a Ethereum desceu mais de 1%, caindo abaixo dos 2.250 dólares.







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