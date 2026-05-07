Destaques do mercado 🚨Petróleo cai abaixo dos 100$ e otimismo regressa à Europa

Os futuros do Stoxx Europe 600 estão a subir mais de 0,2%, com as ações europeias a prolongarem a dinâmica positiva após máximos históricos em Wall Street, novos picos nos mercados asiáticos e uma queda acentuada dos preços do petróleo para abaixo dos 100 dólares por barril, num contexto de expectativas quanto a um potencial acordo entre os Estados Unidos e o Irão. As vendas a retalho da zona euro registaram uma queda de 0,1% em termos mensais, em comparação com as expectativas do mercado de uma queda de 0,3%; o valor anterior situava-se em -0,2%. Numa base anual, as vendas a retalho aumentaram 1,2%, em linha com as previsões consensuais, embora abaixo do valor anterior de 1,7%. Os mercados globais estão também a assistir a um dólar americano mais fraco e a rendimentos obrigacionistas mais baixos, o que está a apoiar as ações, os metais preciosos e a Bitcoin. Na Europa, o DAX alemão está a apresentar um desempenho inferior em relação ao mercado em geral, caindo cerca de 0,1% apesar do sentimento geralmente positivo em toda a região. Gráfico de futuros do DAX (DE40), intervalo D1 / H1 Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Os resultados das empresas sustentam o sentimento nos mercados europeus A Qiagen reportou um EPS ajustado de 54 cêntimos, em linha com as expectativas dos analistas.

A Lottomatica gerou receitas de 600 milhões de euros e afirmou que espera que o EBITDA ajustado de 2026 se situe no limite superior das orientações anteriormente divulgadas.

A Tenaris registou vendas de 3,10 mil milhões de dólares, superando as expectativas do mercado de 2,99 mil milhões de dólares.

A Endesa reportou um lucro líquido de 725 milhões de euros, contra as estimativas dos analistas de 627,6 milhões de euros.

A Jerónimo Martins registou um EBITDA de 572 milhões de euros, acima das previsões consensuais de 560,6 milhões de euros.

O Banco Comercial Português registou um lucro líquido de 305,8 milhões de euros, significativamente acima das expectativas de 283,4 milhões de euros. Elevada volatilidade nas ações europeias na sequência da divulgação dos resultados A Prosus valorizou cerca de 3%, tornando-se uma das empresas com melhor desempenho no Stoxx Europe 600, enquanto a Henkel subiu cerca de 2% após ter divulgado um crescimento orgânico das vendas no primeiro trimestre superior ao esperado.

A CSG NV avançou 1,7% e a BE Semiconductor Industries subiu 1,6% num contexto de otimismo contínuo em torno do setor dos semicondutores; a STMicroelectronics também registou uma subida, ganhando cerca de 1,4%.

A Argenx subiu 1,5% após ter divulgado vendas do Vyvgart acima das expectativas dos analistas.

A TUI e a Lufthansa registaram ambas uma subida de cerca de 1%, apoiadas pela melhoria do sentimento nos setores das viagens e das companhias aéreas, à medida que os preços do petróleo diminuíam.

A Prysmian valorizou 0,8% após comentários que sugeriram uma trajetória de crescimento prolongada impulsionada por investimentos em centros de dados e pela expansão no mercado norte-americano.

O Grupo RENK caiu cerca de 1%, a par da BP, da Novo Nordisk, da Voestalpine e da Nokia, que também se encontravam sob pressão antes da abertura dos mercados europeus.

A Aumovio registou uma queda de 1,7%, apesar de ter divulgado um EBIT ajustado de 106 milhões de euros contra as expectativas de 93 milhões de euros, enquanto a Siemens Healthineers caiu quase 5% após ter reduzido as suas previsões de crescimento das vendas comparáveis para o ano fiscal completo.

A SAP e a OMV caíram cerca de 1,1%, enquanto a Andritz perdeu 1,3% na sequência de resultados financeiros mistos. Gráfico da SAP (intervalo D1) Fonte: xStation5 As empresas europeias continuam a superar as expectativas do mercado A Flutter Entertainment registou receitas de 4,30 mil milhões de dólares, acima das expectativas do mercado de 4,24 mil milhões de dólares.

A AMS-Osram registou receitas trimestrais de 796 milhões de euros, contra estimativas consensuais de 774,3 milhões de euros.

A Aker BP registou um lucro antes de impostos de 2,72 mil milhões de dólares, significativamente acima das previsões de 1,89 mil milhões de dólares.

A Avolta registou um crescimento orgânico da receita de 4,7%, superando as expectativas dos analistas de 4,55%.

A Sanoma registou uma receita no segundo trimestre de 221,1 milhões de euros, acima das estimativas consensuais de 215 milhões de euros.

O BNP Paribas Bank Polska registou um lucro líquido de 375,3 milhões de PLN, bem acima das expectativas de 306,5 milhões de PLN.

A Swiss Re apresentou um resultado líquido no segundo trimestre de 1,51 mil milhões de dólares, contra previsões de 1,19 mil milhões de dólares.

A GN Store Nord manteve a sua orientação de crescimento orgânico das receitas para o ano inteiro entre 0% e 6% e a orientação para a margem EBITA entre 8% e 9%, em comparação com os 7,6% alcançados em 2025.

A Siemens Healthineers reduziu a sua previsão de crescimento das vendas comparáveis para o ano inteiro de 5–6% para 4,5–5%, enquanto o mercado esperava aproximadamente 4,94%. Gráfico das ações da Siemens Healthineers (intervalo D1) Fonte: xStation5 A Nexi registou receitas no primeiro trimestre de 821,4 milhões de euros, contra as expectativas de 814,5 milhões de euros.

A Lanxess registou vendas no primeiro trimestre de 1,38 mil milhões de euros, em comparação com as expectativas do mercado de 1,40 mil milhões de euros.

A Knorr-Bremse registou um EBIT no primeiro trimestre de 245 milhões de euros, ligeiramente acima das estimativas consensuais de 244,8 milhões de euros.

A Pharming registou receitas trimestrais de 72,4 milhões de dólares; o mercado comparou o resultado com os 79,1 milhões de dólares alcançados no ano anterior.

A Vonovia registou um EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 711,6 milhões de euros, acima das expectativas dos analistas de 701,9 milhões de euros.

A SAF-Holland registou um EBIT ajustado no primeiro trimestre de 42,5 milhões de euros, superando as previsões consensuais de 41,6 milhões de euros.

A Zealand Pharma registou um prejuízo líquido no primeiro trimestre de 43,94 milhões de coroas dinamarquesas, contra prejuízos esperados de 68 milhões de coroas dinamarquesas.

A Wacker Neuson registou um EBIT no primeiro trimestre de 41,5 milhões de euros, significativamente acima das expectativas dos analistas de 12,1 milhões de euros.

A Solvay registou um EBITA subjacente no primeiro trimestre de 219 milhões de euros, contra as expectativas do mercado de 228 milhões de euros.

A Intrum registou um EBIT ajustado no primeiro trimestre de 50,1 milhões de coroas suecas, bem acima das expectativas de 17 milhões de coroas suecas.

O FinecoBank registou um lucro líquido no primeiro trimestre de 162,2 milhões de euros, contra previsões de 158 milhões de euros.

A Veidekke reportou receitas trimestrais de 965 milhões de coroas norueguesas, acima das expectativas dos analistas de 895 milhões de coroas norueguesas.

A Legrand reportou um crescimento orgânico das receitas de 9,3%, significativamente acima das expectativas do mercado de 6,81%.

A Davide Campari registou um crescimento orgânico das receitas de 2,9%, enquanto os analistas esperavam uma queda de 5%; apesar dos resultados sólidos, as orientações cautelosas para o futuro provocaram uma forte onda de vendas das ações. Gráfico da Campari (intervalo D1) Fonte: xStation5 Gráficos do EU50 e do PETRÓLEO (intervalo D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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