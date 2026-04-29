🔥EUA preparam ataque ao Irão? O Brent ultrapassa os $110!

Está atualmente em curso uma grave escalada da «Guerra Fria» no Médio Oriente. Conforme noticiado pela Axios e pela estação israelita N12, o presidente Donald Trump rejeitou oficialmente a proposta do Irão de abrir o Estreito de Ormuz, optando, em vez disso, por uma estratégia de «estrangulamento máximo» e pela preparação para ataques militares diretos. Embora, tecnicamente, o cessar-fogo continue em vigor, as comunicações atuais sugerem que o reinício das hostilidades é apenas uma questão de tempo. Isto é mais visível no mercado petrolífero; o petróleo Brent ultrapassou os 110 dólares por barril e, analisando os contratos mais ativos, existe a possibilidade de um fecho recorde desde o início do conflito. Vale também a pena referir o contrato de junho, que está a expirar, o qual está a ser negociado a 118 dólares por barril e atingiu um máximo de 119,4 dólares, muito próximo do recorde de março (embora o contrato de maio fosse a referência naquela altura).

O contrato de junho do Brent irá provavelmente fechar em alta recorde. Além disso, o contrato de dezembro está a ultrapassar as máximas recentes de março. Fonte: Bloomberg Finance LP

«Onda de ataques curta, mas poderosa»

De acordo com os últimos relatórios, os EUA prepararam um plano para uma onda de ataques «curta, mas poderosa» contra alvos no interior do Irão. A estratégia de Washington é clara: primeiro, atacar as infraestruturas; depois, forçar Teerão a regressar à mesa de negociações nos termos dos EUA.

Numa entrevista à N12, o Presidente Trump não mediu palavras, comparando a situação económica do Irão a um «porco engordado a sufocar». Segundo Trump, o bloqueio naval é mais eficaz do que as bombas, pois levou ao transbordamento físico das instalações de armazenamento e dos oleodutos iranianos que, como afirma o Presidente, «estão prestes a explodir», uma vez que o país não tem onde armazenar o crude não vendido. No entanto, surgiram também relatos que sugerem que o Irão provavelmente preferiria despejar o petróleo extraído no deserto em vez de encerrar a produção nos poços-chave, uma vez que esta última medida poderia conduzir a alterações geológicas tão graves que seria impossível reiniciar a produção.

Tensão em Teerão e o silêncio do Líder Supremo

A situação interna no Irão parece extremamente tensa e fragmentada:

O Exército e os radicais: Relatos sugerem que as forças armadas iranianas estão prontas para o combate e rejeitam qualquer rendição sob a pressão do bloqueio.

Relatos sugerem que as forças armadas iranianas estão prontas para o combate e rejeitam qualquer rendição sob a pressão do bloqueio. Diplomacia: O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou publicamente que o país não quer guerra, sugerindo um esforço de última hora para salvar a situação.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou publicamente que o país não quer guerra, sugerindo um esforço de última hora para salvar a situação. Paralisia na tomada de decisões? O mais preocupante é a ausência de uma declaração oficial do Líder Supremo Ali Khamenei. O silêncio ao mais alto nível num momento tão crítico (incluindo a inatividade no X e nos meios de comunicação oficiais) poderá significar quer preparativos para retaliação, quer um profundo impasse na tomada de decisões no seio do regime.

O que é que isto significa para o mercado petrolífero?

A reação do mercado foi imediata e violenta. Os preços do crude WTI subiram cerca de 6 a 7 dólares durante a sessão de hoje, ultrapassando a barreira dos 106 dólares por barril, enquanto o Brent já está a ser negociado acima dos 111 dólares por barril. Principais conclusões:

1. O prémio de risco de guerra regressa com toda a força O mercado deixou de acreditar numa solução diplomática para a crise do Estreito de Ormuz. A rejeição de Trump à proposta iraniana significa que o bloqueio — por onde passa 20% do consumo global de petróleo — não será levantado tão cedo. Os investidores estão agora a precificar o risco real de destruição da infraestrutura de produção do Irão.

2. Risco de danos permanentes nos campos petrolíferos O argumento de Trump sobre «oleodutos a explodir» tem uma base técnica. Se o Irão for forçado a interromper abruptamente a extração devido à falta de espaço de armazenamento, poderão ocorrer alterações irreversíveis na pressão nos campos petrolíferos, reduzindo permanentemente a sua produtividade futura. Trata-se de um cenário otimista a longo prazo para os preços, uma vez que limita a capacidade de produção global durante anos.

3. Os EUA como o «único fornecedor seguro» Os dados de hoje da EIA, que revelam uma queda massiva nos stocks dos EUA (-6,2 milhões de barris), combinados com o bloqueio ao Irão, mostram que a economia global está a «absorver» todos os barris disponíveis provenientes da América. Caso ocorram ataques, a procura de petróleo proveniente dos EUA e de outras regiões fora do Golfo Pérsico aumentará ainda mais, podendo empurrar os preços do WTI para os 115–120 dólares. As exportações de petróleo bruto dos EUA atingiram um recorde absoluto de 6 milhões de bpd, alcançando novos máximos juntamente com os combustíveis refinados, nos 14 milhões de bpd.

4. «Vender a notícia» ou nova subida? Encontramo-nos atualmente na fase de escalada. O petróleo entrou numa zona quase inexplorada, onde apenas permaneceu momentaneamente durante algumas sessões passadas. Um fecho acima dos 111–112 dólares para o Brent e dos 107 dólares para o WTI abre um novo campo para ganhos. No entanto, estes níveis devem continuar a ser vistos como áreas de forte oferta, mesmo que os preços do petróleo se aproximem dos níveis ditados pelo mercado físico. Vale também a pena notar que os especuladores ainda não estão fortemente presentes no mercado do petróleo.

É difícil argumentar que existe atualmente um grande envolvimento especulativo no mercado do petróleo. As posições longas permanecem elevadas, mas foram mais elevadas em 2023 ou 2025. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Resumo

A situação é extremamente dicotómica. Se os EUA atacarem efetivamente, o petróleo bruto WTI poderá testar o nível dos 110 dólares em poucas horas. No entanto, se o silêncio de Khamenei terminar com uma concessão repentina, enfrentamos o risco de uma correção acentuada em direção aos 100 dólares. Por enquanto, a postura «hawkish» de Trump está a manter a oferta sob controlo.

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