A publicação hoje da ata do FOMC, às 20h00 CET, deverá confirmar o caráter ligeiramente hawkish da decisão de manter as taxas entre 3,50 % e 3,75 % durante a reunião de março, apesar do tom moderado de Powell na conferência de imprensa. Espera-se que a ata revele um amplo apoio dentro do Comité à narrativa de «não haver pressa em reduzir», destacando os riscos inflacionistas associados ao choque no mercado petrolífero na sequência do conflito no Médio Oriente. Embora tenham surgido sugestões relativas a subidas durante a última conferência, o atual cessar-fogo potencial poderá indicar que o choque no mercado energético será de curta duração. Além disso, os membros do FOMC salientaram claramente na declaração pós-reunião que o impacto da guerra em si é difícil de avaliar nesta fase. No entanto, há margem para que a ata seja interpretada como hawkish. Pontos-chave da reunião de março A reunião do FOMC de março foi descrita como uma «manutenção de tom hawkish»: uma decisão em linha com as expectativas, mas com um claro tom hawkish: O gráfico de pontos mostrou uma mediana de um corte de taxa em 2026, mas até 7 dos 19 membros não vêem necessidade de quaisquer cortes. Além disso, dadas as atuais perspetivas de inflação (com duas publicações importantes esta semana), as hipóteses de cortes diminuíram claramente, e o mercado chegou mesmo a prever uma probabilidade de 20% de um aumento.

mostrou uma mediana de um corte de taxa em 2026, mas até 7 dos 19 membros não vêem necessidade de quaisquer cortes. Além disso, dadas as atuais perspetivas de inflação (com duas publicações importantes esta semana), as hipóteses de cortes diminuíram claramente, e o mercado chegou mesmo a prever uma probabilidade de 20% de um aumento. A subida dos preços do petróleo acima dos 100 dólares por barril (guerra no Irão) complicou as projeções de inflação. Powell falou de «incerteza» e da necessidade de «olhar para além do choque energético».

acima dos 100 dólares por barril (guerra no Irão) complicou as projeções de inflação. Powell falou de «incerteza» e da necessidade de «olhar para além do choque energético». Os dados macroeconómicos (crescimento sólido do PIB, mercado de trabalho estável) não obrigam a uma flexibilização imediata, apesar de um ligeiro arrefecimento da atividade. O que procurar nas atas? É provável que a ata aprofunde a discussão da reunião em várias áreas-chave: Inflação e o choque energético: Será que a maioria encara o aumento dos preços do petróleo como um «choque de oferta» transitório ou como um risco de repercussão na inflação subjacente e nas expectativas de inflação? Vozes mais «hawkish» relativamente ao «risco persistente» reforçarão a perceção de que as taxas de juro se manterão mais elevadas por mais tempo. No entanto, convém recordar que Powell deixa o cargo de presidente da Reserva Federal em maio.

Será que a maioria encara o aumento dos preços do petróleo como um «choque de oferta» transitório ou como um risco de repercussão na inflação subjacente e nas expectativas de inflação? Vozes mais «hawkish» relativamente ao «risco persistente» reforçarão a perceção de que as taxas de juro se manterão mais elevadas por mais tempo. No entanto, convém recordar que Powell deixa o cargo de presidente da Reserva Federal em maio. Equilíbrio de riscos: A ata irá revelar se os riscos para a inflação se sobrepõem às preocupações com um abrandamento: uma inclinação para a inflação significará um tom mais hawkish.

A ata irá revelar se os riscos para a inflação se sobrepõem às preocupações com um abrandamento: uma inclinação para a inflação significará um tom mais hawkish. Divisão no seio do Comité: Referências a «vários participantes» que consideram necessária uma restrição num cenário de inflação persistente acima dos 3% do PCE. Vale a pena notar, no entanto, que a maioria dos membros mais hawkish do FOMC são membros rotativos. A maioria dos membros do FOMC encontra-se atualmente bastante neutra.

Referências a «vários participantes» que consideram necessária uma restrição num cenário de inflação persistente acima dos 3% do PCE. Vale a pena notar, no entanto, que a maioria dos membros mais hawkish do FOMC são membros rotativos. A maioria dos membros do FOMC encontra-se atualmente bastante neutra. Condições para cortes: Um padrão elevado: o regresso à desinflação deve ser sustentável antes de a FED considerar uma flexibilização. Isto poderá significar que uma oportunidade para reduzir as taxas só surgirá no final deste ano, em condições altamente favoráveis. Será que há indícios de um aumento? Provavelmente não haverá quaisquer anúncios diretos, uma vez que a Reserva Federal evita declarações tão contundentes, embora o próprio Powell tenha admitido durante a conferência que foram proferidas palavras relativas a possíveis subidas em cenários extremos. O que revelaram as expectativas? A mediana pressupõe um corte, mas a ala mais restritiva do FOMC (a julgar pelo gráfico de pontos) sugere uma disposição para manter as taxas por mais tempo ou mesmo para as aumentar, caso o petróleo se mantenha acima dos 100 dólares, os salários acelerem ou as expectativas de inflação se tornem instáveis.

A ata poderá conter formulações condicionais: «caso as pressões inflacionistas persistam, poderá ser necessário um regresso ao aperto monetário», isto é suficiente para que o mercado precifique uma «opção de subida». Vale a pena sublinhar, no entanto, que a inflação deverá permanecer abaixo do atual nível das taxas de juro.

Comparação com a conferência: Powell mostrou-se equilibrado, mas a ata poderá revelar discussões mais «hawkish» «nos bastidores». Impacto no dólar: cenários de reação O dólar americano tem estado sob pressão na sequência do acordo de cessar-fogo entre o Irão e os EUA. No entanto, existe margem para uma recuperação parcial do seu valor caso surjam comentários claramente «hawkish» nas atas da última reunião do FOMC. O EURUSD subiu hoje em direção a 1,1700, mas está atualmente a regredir significativamente, havendo a possibilidade de uma retração abaixo de 1,1650. No entanto, se as atas sugerirem que o atual choque petrolífero é meramente transitório e que a inflação voltará a registar quedas rápidas, então o EURUSD deverá regressar acima de 1,1700. Apoio adicional para o USD: Vale a pena referir que o dólar continua a manter o estatuto de porto seguro. Relatos recentes de ataques contínuos poderão levar a uma limitação da fraqueza do dólar. O mercado poderá também reduzir as expectativas quanto a um regresso aos cortes nas taxas de juro. EURUSD (D1) Fonte: xStation5

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