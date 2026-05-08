📈 EURUSD sobe 0.4% antes do NFP

Principais conclusões O dólar americano está a enfraquecer antes da divulgação do relatório.

O mercado está a prever que as taxas de juro dos EUA se mantenham inalteradas até ao final do ano.

Um resultado fraco poderá reforçar as expectativas de cortes nas taxas de juro.

O relatório NFP de abril sobre o mercado de trabalho dos EUA deverá ser divulgado às 14h30 e constituirá um teste significativo para o dólar, que tem vindo a perder terreno nos últimos dias. A moeda norte-americana continua sob pressão, apesar das notícias desta manhã, que lançaram dúvidas sobre a sustentabilidade do cessar-fogo entre os EUA e o Irão. Últimos dados O mês de março registou dados particularmente sólidos. O número de empregos não agrícolas excedeu largamente até as expectativas mais otimistas, atingindo o seu nível mais alto desde dezembro de 2024 (178 mil). Em contrapartida, a taxa de desemprego (4,3%) e o crescimento salarial (3,5%) caíram inesperadamente. Os dados indicaram que o Fed não é forçado a reduzir as taxas de juro precipitadamente, o que, dado o rápido aumento dos preços da energia, foi excepcionalmente valioso. Contexto geopolítico A situação na frente geopolítica continua tensa. Um vislumbre de otimismo surgiu das notícias de quarta-feira da Axios sobre o trabalho num memorando de paz. Ontem à noite, no entanto, a imprensa fervilhava com especulações sobre um reinício da ação militar caso não se chegasse a um acordo duradouro entre os EUA e o Irão antes da visita de Trump à China. Esta está agendada para 14–15 de maio. Política monetária Os dados são de importância fundamental para a Reserva Federal, que tem um mandato duplo que a obriga a concentrar-se tanto na estabilidade dos preços como na maximização do emprego. Os mercados estão indecisos quanto à direção que o FOMC irá tomar nos próximos meses. A situação da inflação está a causar uma preocupação crescente, o que levou a uma divisão significativa no seio do comité na sua última reunião – nada menos do que três dos seus membros opuseram-se à chamada «tendência de flexibilização», ou seja, a preferência por taxas de juro mais baixas a médio prazo. Espera-se que o valor da inflação de abril, a ser divulgado na próxima terça-feira, mostre um aumento do índice geral para 3,7%. No entanto, os decisores políticos irão concentrar-se principalmente no índice subjacente, no crescimento salarial e nas expectativas de inflação, uma vez que não conseguem exercer grande influência sobre a inflação impulsionada por fatores do lado da oferta, tais como o aumento dos preços da energia. Os mercados estão atualmente a prever que não haverá alterações nas taxas de juro até ao final de 2026. Um resultado fraco, sugerindo que a situação do mercado de trabalho se está a deteriorar, afastando-se do estado ainda relativamente seguro de «baixa demissão, baixa contratação», pode indicar que a economia irá necessitar de um estímulo monetário. Isto é, em qualquer caso, consistente com a retórica bastante dovish apresentada por Kevin Warsh, que assumirá a liderança do FOMC a partir da sua próxima reunião. Um resultado forte poderia, por sua vez, ajudar o Comité a concentrar quase toda a sua atenção na situação da inflação, aumentando as fileiras dos «falcões», que já parecem ser numerosos após a última reunião. Dados atuais Os dados mais recentes – pedidos semanais de subsídio de desemprego – são particularmente dignos de nota; há uma semana, caíram para 189 mil, o nível mais baixo desde 1969, mantendo-se em níveis baixos esta semana (200 mil). Os dados da ADP também revelaram níveis positivos (embora, desde a pandemia, a sua correlação com os dados do NFP tenha sido significativamente mais fraca). Gráfico: Dados do NFP e da ADP (2015 - 2026) Fonte: XTB, 08/05/2026

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