As ações da Globalstar registaram uma forte subida já nas negociações pré-mercado, na sequência de uma notícia do «Financial Times» segundo a qual a Amazon estaria em negociações para adquirir a empresa. No momento da redação deste artigo, as ações registavam uma subida de cerca de 7%. A Globalstar é uma operadora de satélites em órbita terrestre baixa que presta serviços de conectividade a clientes de vários setores, desde a defesa até às principais empresas tecnológicas. Um cliente está tão satisfeito com os serviços da empresa que pretende exclusividade, nomeadamente, a Amazon. A Amazon é um conglomerado global no verdadeiro sentido da palavra. Dispor de uma rede de satélites própria seria não só viável, mas também altamente desejável, especialmente tendo em conta a evolução do perfil da empresa, em que as TI/IA desempenham um papel cada vez mais importante em relação ao comércio eletrónico. Quanto à Globalstar, a empresa é relativamente pequena tendo em conta as suas ambições e, tal como a maioria dos operadores privados de infraestruturas orbitais, ainda não é rentável. Tem de prosseguir uma especialização extrema para sobreviver. Em 2025, a Globalstar aumentou a receita em 9%, para 273 milhões de dólares, e melhorou o seu resultado líquido, mas ainda assim encerrou o ano com um prejuízo líquido de 8,7 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o EBITDA ajustado totalizou 136,1 milhões de dólares, e a margem EBITDA atingiu 50%. No entanto, uma aquisição pode não ser tão fácil como a Amazon gostaria. Outro gigante interpõe-se no caminho: a Apple. Já em 2022, a Apple anunciou um investimento de 450 milhões de dólares na infraestrutura necessária para lançar a funcionalidade Emergency SOS para iPhones. Com o tempo, o âmbito da utilização de satélites nos dispositivos da Apple expandiu-se e inclui agora não só chamadas de emergência para pedir ajuda, mas também mensagens selecionadas, assistência em viagem e partilha de localização fora da cobertura de rede móvel e do alcance do Wi-Fi. Um documento oficial apresentado à SEC revela que a Apple, na qualidade de «Cliente», concordou em financiar a expansão da nova rede MSS da Globalstar. Isto inclui um pagamento antecipado em troca de uma participação de 20% da Classe B numa entidade de propósito específico, a Globalstar SPE. A Globalstar mantém o controlo sobre a gestão desta entidade, mas espera-se também que aloque 85% da sua capacidade de rede, tanto atual como futura, a serviços para a Apple. É por isso que a história da Amazon é mais complexa do que a manchete sobre uma potencial aquisição sugere. A Reuters noticiou que uma das complicações nas negociações é precisamente o envolvimento da Apple e a necessidade de discussões entre a Amazon e a Apple. O futuro da empresa permanece um mistério. A aquisição pode não se concretizar; os dois titãs do mercado podem chegar a um acordo; ou podemos estar perante uma luta entre gigantes pelo controlo de um novo domínio: o espaço.

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