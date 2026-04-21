Na terça-feira, o Bitcoin voltou a situar-se acima do nível dos 76 000 dólares, tentando retomar o seu recente impulso de alta num contexto de melhoria do sentimento nos mercados acionistas. O apetite pelo risco aumentou a par das esperanças de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão, sustentando a procura por ativos mais especulativos. Os investidores estão a concentrar-se nas próximas negociações entre os EUA e o Irão em Islamabad , agendadas antes do prazo para o cessar-fogo na quarta-feira. As expectativas de progressos diplomáticos têm ajudado a sustentar o sentimento geral do mercado.

, agendadas antes do prazo para o cessar-fogo na quarta-feira. As expectativas de progressos diplomáticos têm ajudado a sustentar o sentimento geral do mercado. Os ganhos do Bitcoin prolongam também a recuperação da semana passada em Wall Street, onde os principais índices bolsistas avançaram devido ao abrandamento das preocupações geopolíticas e à força das ações do setor tecnológico.

Há vários meses que o mercado do BTC tem vindo a apresentar um padrão recorrente: as recuperações são frequentemente seguidas de recuos rápidos. Isto reflete um mercado capaz de movimentos ascendentes, mas com dificuldades em sustentar o impulso assim que os principais níveis de resistência são atingidos.

O Bitcoin tem sido igualmente apoiado pelo interesse institucional contínuo e pelos influxos constantes para produtos de investimento em ativos digitais.

e pelos influxos constantes para produtos de investimento em ativos digitais. De acordo com os analistas da IG, a volatilidade do mercado é também influenciada pela chamada atividade das baleias . Os grandes detentores têm vindo a acumular Bitcoin durante as quedas, ajudando a limitar a pressão de baixa.

. Os grandes detentores têm vindo a acumular Bitcoin durante as quedas, ajudando a limitar a pressão de baixa. A atenção do mercado está também a centrar-se na audiência de confirmação de Kevin Warsh , o candidato do Presidente dos EUA, Donald Trump, à presidência da Reserva Federal. A audiência de terça-feira no Senado está a ser acompanhada de perto, à procura de sinais sobre a futura política de taxas de juro.

, o candidato do Presidente dos EUA, Donald Trump, à presidência da Reserva Federal. A audiência de terça-feira no Senado está a ser acompanhada de perto, à procura de sinais sobre a futura política de taxas de juro. Nas suas declarações de segunda-feira, Warsh enfatizou a importância da independência do banco central , mas observou que a Reserva Federal deve «manter-se no seu caminho», concentrando-se principalmente na política monetária, em vez de objetivos económicos ou políticos mais amplos.

, mas observou que a Reserva Federal deve «manter-se no seu caminho», concentrando-se principalmente na política monetária, em vez de objetivos económicos ou políticos mais amplos. Para além das taxas de juro, os investidores estão também a avaliar as opiniões de Warsh sobre a supervisão financeira, uma vez que a sua abordagem à regulamentação e à estrutura do mercado poderá influenciar o desenvolvimento a longo prazo dos ativos digitais nos EUA. Bitcoin (D1) A subida acima dos $76 000 suscitou esperanças de que a tendência ascendente possa continuar, com o Bitcoin a testar potencialmente a faixa dos 82 000–83 000 $, onde se situa a EMA200 (linha vermelha), um nível que passou de suporte para resistência e que não é ultrapassado desde outubro de 2025. No lado negativo, uma queda abaixo da EMA50 (linha laranja), em torno dos 75 000 dólares, poderá sinalizar um regresso a uma tendência de baixa e a realizações de lucros, com um possível movimento descendente mais acentuado em direção ao nível dos 60 000 dólares. Fonte: xStation5

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