Principais conclusões Ruptura técnica: O CH50cash ultrapassou a barreira dos 15 000 pontos , atingindo os níveis mais elevados desde janeiro. A subida é impulsionada pelas esperanças de paz no Médio Oriente, que são vitais para a China, uma vez que este país importa 50 % do seu combustível do Golfo Pérsico.

O CH50cash ultrapassou a , atingindo os níveis mais elevados desde janeiro. A subida é impulsionada pelas esperanças de paz no Médio Oriente, que são vitais para a China, uma vez que este país importa do Golfo Pérsico. Ponto de viragem estratégico do índice: Na sequência do seu reequilíbrio em março, o China 50 afastou-se da banca tradicional para se orientar para a IA, a tecnologia e o setor dos veículos elétricos (por exemplo, CATL, Zhongji Innolight), alinhando o índice com setores de elevado crescimento.

Na sequência do seu reequilíbrio em março, o China 50 afastou-se da banca tradicional para se orientar para (por exemplo, CATL, Zhongji Innolight), alinhando o índice com setores de elevado crescimento. Oportunidade de valor: Apoiados pela política monetária flexível do Banco Popular da China (PBOC) e por avaliações atrativas (P/E futuro abaixo de 15), os analistas esperam um crescimento de dois dígitos do EPS em 2026, impulsionando um aumento dos fluxos de capital para os ETFs do China 50.

Após um primeiro trimestre de 2026 com resultados mistos, o índice China FTSE 50 está a recuperar progressivamente as suas perdas. O contrato CH50cash ultrapassou a barragem dos 15 000 pontos e está atualmente a ser negociado nos seus níveis mais elevados desde janeiro, registando hoje um ganho de quase 2%. A recuperação é impulsionada por uma melhoria do sentimento em Wall Street e em toda a Ásia, alimentada pelas esperanças de negociações de paz entre os EUA e o Irão. A China tem um interesse significativo na resolução deste conflito, uma vez que não é apenas o maior importador de petróleo iraniano, mas também obtém até 50% do seu combustível da região do Golfo Pérsico. Vale também a pena referir que o índice das 50 principais blue chips da China sofreu um reequilíbrio no mês passado. Na sequência da atualização de março, a carteira deslocou-se fortemente para a tecnologia e a indústria, em detrimento dos bancos tradicionais. Principais componentes do índice: Kweichow Moutai (9,41%): Líder do setor de consumo e um indicador da procura interna.

CATL (8,73%): Gigante global de baterias para veículos elétricos; um dos principais beneficiários da transição energética.

Gigante global de baterias para veículos elétricos; um dos principais beneficiários da transição energética. China Merchants Bank (4,17%): O maior banco comercial da cesta e líder em serviços financeiros modernos.

O maior banco comercial da cesta e líder em serviços financeiros modernos. Zijin Mining Group (3,48%): Gigante mineira a beneficiar da crescente procura por cobre e ouro.

Gigante mineira a beneficiar da crescente procura por cobre e ouro. Zhongji Innolight (3,44%): Empresa tecnológica que fornece soluções de infraestruturas para IA e centros de dados.

Empresa tecnológica que fornece soluções de infraestruturas para IA e centros de dados. China Yangtze Power (3,35%): Líder defensivo no setor dos serviços públicos.

Líder defensivo no setor dos serviços públicos. Ping An Insurance (3,16%): Seguradora líder a passar por uma grande reestruturação digital.

Seguradora líder a passar por uma grande reestruturação digital. Foxconn Industrial Internet (3,08%): Um interveniente-chave no setor tecnológico, profundamente integrado nas cadeias de abastecimento globais. Alterações recentes: As novas adições ao índice incluem a China CSSC Holdings (construção naval), a Suzhou TFC Optical (óptica/IA) e a Wanhua Chemical (produtos químicos especializados). As exclusões incluíram o China Everbright Bank e a CRRC. Fundamentos: Política do PBOC e descontos de avaliação A recuperação é apoiada pela postura acomodatícia do Banco Popular da China (PBOC). O governador Pan Gongsheng sinalizou estar pronto para novos cortes nas taxas de juro e reduções na Taxa de Reservas Obrigatórias (RRR) para manter a liquidez. Simultaneamente, para conter a especulação excessiva, as bolsas elevaram os requisitos de margem para 100%, promovendo um crescimento estável impulsionado pelo capital próprio. Analistas de grandes instituições norte-americanas (Goldman Sachs, Bernstein) apontam para avaliações altamente atrativas: o rácio P/E futuro está confortavelmente abaixo de 15, com alguns níveis a descerem recentemente abaixo de 10. Prevê-se um crescimento de dois dígitos do EPS para 2026. Análise Técnica O contrato CH50cash encontra-se atualmente numa tendência ascendente e está potencialmente a testar a linha da neckline do padrão duplo fundo. O target projetado para este padrão aponta para níveis próximos dos 16 000 pontos. No entanto, os picos locais de janeiro, próximos dos 15 700 pontos, representam uma resistência também forte para os compradores. Níveis de suporte: 14.800 e 14.950 pontos.

14.800 e 14.950 pontos. Posição: Os dados atuais do mercado de futuros sugerem uma predominância de posições longas entre os especuladores. Além disso, verifica-se um aumento significativo do interesse em ETFs que acompanham os principais índices chineses, incluindo o China 50.

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