Os futuros do HSCEI (CHN.cash) estão a cair 2,3%, anulando toda a recuperação registada ontem. O mercado bolsista chinês está a registar uma onda generalizada de realização de lucros, à medida que os mercados avaliam os possíveis resultados de uma cimeira entre Trump e Xi na China. O CHN.cash registou uma descida após atingir o nível de Fibonacci nos 61,8%. O preço tem sido apoiado pela média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro). A tendência de alta atual poderá manter-se, caso os compradores consigam manter o preço acima do nível de Fibonacci de 38,2, enquanto uma quebra abaixo da EMA30 (roxo claro) provavelmente abriria caminho para uma correção mais profunda. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o CHN.cash hoje? Realização de lucros após máximos de vários anos: As ações chinesas registaram uma subida significativa na véspera da tão esperada cimeira entre o Presidente Donald Trump e o Presidente Xi Jinping. No entanto, com o início das negociações, os índices CSI 300 e Shanghai Composite recuaram de máximos de 4,5 e 11 anos, respetivamente. Esta descida foi impulsionada por uma realização generalizada de lucros em todos os setores, à medida que os investidores ponderavam os potenciais resultados das discussões de alto risco relativas a tarifas comerciais e inteligência artificial.

As ações chinesas registaram uma subida significativa na véspera da tão esperada cimeira entre o Presidente Donald Trump e o Presidente Xi Jinping. No entanto, com o início das negociações, os índices CSI 300 e Shanghai Composite respetivamente. Esta descida foi impulsionada por uma realização generalizada de lucros em todos os setores, à medida que os investidores ponderavam os potenciais resultados das discussões de alto risco relativas a tarifas comerciais e inteligência artificial. Sem progressos no Irão: A onda de vendas no HSCEI reflete também o escasso progresso na questão do Irão durante a cimeira. Enquanto a China enfrenta as suas metas de crescimento mais baixas desde 1991, o conflito ameaça o abastecimento energético crítico e as rotas marítimas através do Estreito de Ormuz. Apesar da pressão dos EUA para que Pequim atue como mediadora, a declaração oficial da cimeira permaneceu vaga no que diz respeito ao Médio Oriente, centrando-se, em vez disso, no comércio e em Taiwan. Esta incerteza geopolítica persistente pesa fortemente sobre o sentimento em relação às ações chinesas.

A onda de vendas no HSCEI reflete também o escasso progresso na questão do Irão durante a cimeira. Enquanto a China enfrenta o conflito e as rotas marítimas através do Estreito de Ormuz. Apesar da pressão dos EUA para que Pequim atue como mediadora, a declaração oficial da cimeira permaneceu vaga no que diz respeito ao Médio Oriente, centrando-se, em vez disso, no comércio e em Taiwan. Esta incerteza geopolítica persistente pesa fortemente sobre o sentimento em relação às ações chinesas. Apreciação do yuan: O yuan chinês atingiu o seu nível mais forte em três anos, com a cotação no mercado interno a atingir 6,7877. Este ganho de 3% desde o início do ano, impulsionado por um enorme excedente comercial, desencadeou uma onda de realização de lucros nos mercados acionistas. Os índices estão em baixa, uma vez que a moeda mais forte faz com que os recentes máximos de vários anos pareçam cada vez mais exagerados.

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