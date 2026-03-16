Os futuros do HSCEI conseguiram superar o clima de pessimismo do início da sessão asiática, registando uma subida de 1,5%, apesar do conflito incessante no Médio Oriente e do aumento dos custos da energia. O sentimento do mercado ganhou um novo ímpeto com os últimos dados macroeconómicos que, à parte as dificuldades persistentes do setor imobiliário, apontam para um início de 2026 surpreendentemente robusto. CHN.cash (D1) Fonte: xStation5 O CHN.cash encontrou um forte apoio na banda de Bollinger média de 14 dias (roxo claro) e recuperou-se em direção ao nível de Fibonacci de 38,2%. Embora esta recuperação seja um sinal encorajador, uma quebra decisiva acima da banda de Bollinger superior (preta) continua a ser o obstáculo crucial para uma verdadeira inversão de tendência. O que está a impulsionar hoje o CHN.cash? Produção industrial supera as expectativas impulsionada pelo motor das «exportações de IA»: O aumento de 6,3% na produção industrial (o mais rápido desde setembro, com uma previsão de 5,3%) foi em grande parte impulsionado por um aumento surpreendente nas exportações e pela forte procura de tecnologias relacionadas com a IA. Trata-se de um claro fator favorável para as empresas do HSCEI com forte presença tecnológica. No entanto, uma análise mais aprofundada sugere uma iminente «compressão das margens» para estas empresas. Com a guerra no Irão a impulsionar o petróleo para mais de 100 dólares e a perturbar o Estreito de Ormuz, espera-se que o aumento dos custos das matérias-primas e dos combustíveis corroa as margens de lucro dos fabricantes que já se encontram envolvidos numa «concorrência feroz». O HSCEI poderá enfrentar um cenário de «aumento do volume, diminuição do lucro» nos próximos meses.



O aumento de 6,3% na produção industrial (o mais rápido desde setembro, com uma previsão de 5,3%) foi em grande parte impulsionado por um aumento surpreendente nas exportações e pela forte procura de tecnologias relacionadas com a IA. Trata-se de um claro fator favorável para as empresas do HSCEI com forte presença tecnológica. No entanto, uma análise mais aprofundada sugere uma iminente «compressão das margens» para estas empresas. Com a guerra no Irão a impulsionar o petróleo para mais de 100 dólares e a perturbar o Estreito de Ormuz, espera-se que o aumento dos custos das matérias-primas e dos combustíveis corroa as margens de lucro dos fabricantes que já se encontram envolvidos numa «concorrência feroz». O HSCEI poderá enfrentar um cenário de «aumento do volume, diminuição do lucro» nos próximos meses. A recuperação do retalho mascara a fragilidade por viagem: Um aumento de 2,8% nas vendas a retalho mascara uma cautela interna significativa. O crescimento foi distorcido por um Ano Novo Lunar de duração recorde que impulsionou o turismo total, mas as despesas por viagem caíram, na verdade, 0,2% e as vendas de automóveis despencaram 26%. Com o desemprego a subir para 5,3%, as ações de consumo e automóveis do HSCEI podem estar a aproveitar uma onda sazonal, em vez de uma recuperação estrutural.



Um aumento de 2,8% nas vendas a retalho mascara uma cautela interna significativa. O crescimento foi distorcido por um Ano Novo Lunar de duração recorde que impulsionou o turismo total, mas as despesas por viagem caíram, na verdade, 0,2% e as vendas de automóveis despencaram 26%. Com o desemprego a subir para 5,3%, as ações de consumo e automóveis do HSCEI podem estar a aproveitar uma onda sazonal, em vez de uma recuperação estrutural. O risco do «atraso do estímulo»: A recuperação de 1,8% no investimento em ativos fixos, impulsionada por um aumento de 11,4% nas infraestruturas, travou efetivamente as esperanças de um corte imediato das taxas de juro ou da reserva mínima obrigatória (RRR) em março. Estes dados dão a Pequim margem de manobra para manter uma postura cautelosa no meio das tensões no Médio Oriente. Os operadores do HSCEI que estavam a prever uma injeção de liquidez devem agora recalcular para um ambiente de «taxas mais altas por mais tempo», uma vez que os decisores políticos dão prioridade à estabilidade em detrimento da flexibilização.

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