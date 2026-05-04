Gráfico do dia: EURUSD (04.05.2025)

A taxa de câmbio EUR/USD está a ser negociada em torno de 1,1719 nesta segunda-feira e, apesar dos dados industriais aparentemente positivos, a zona euro está a enviar sinais preocupantes. O valor final do índice PMI para o setor industrial situou-se em 52,2 pontos em abril, acima dos 51,6 do mês anterior, o que, à primeira vista, parece uma melhoria significativa. Na realidade, porém, o aumento da atividade industrial não é impulsionado pela procura real, mas pelo aumento da acumulação de stocks por parte das empresas que procuram garantir mercadorias contra novas escassezes e aumentos de preços resultantes da escalada das tensões no Médio Oriente. Trata-se de um resultado aparentemente positivo, que na verdade diz mais sobre o receio de perturbações na cadeia de abastecimento do que sobre a verdadeira solidez da economia europeia. O diabo está nos detalhes, e são esses detalhes que estão a moldar as perspetivas tanto para o crescimento como para a inflação na zona euro. Os atrasos nas entregas atingiram o seu pior nível desde julho de 2022, a inflação dos custos dos fatores de produção subiu para o nível mais alto dos últimos 46 meses e as pressões sobre os preços estão a ser cada vez mais repercutidas nos preços de venda, marcando o maior aumento mensal desde o início dos registos em 1997. Consequentemente, o BCE enfrenta um verdadeiro dilema: os dados sugerem uma recuperação, mas os indicadores antecipados do sentimento e das expectativas dos produtores apenas confirmam o risco crescente de estagflação. Para o EUR/USD, isto implica um ambiente de incerteza acentuada, no qual a taxa de câmbio poderá estar sujeita a movimentos bruscos, dependendo de novos sinais da Reserva Federal e do BCE, e quaisquer dados de inflação mais fortes nos EUA poderão empurrar o par de volta para o nível de suporte em 1,1650. Fonte: xStation No gráfico diário do EUR/USD, após uma forte subida para cerca de 1,2060 no início do ano, a taxa de câmbio sofreu uma correção significativa que fez com que os preços caíssem para mínimos em torno de 1,1380, a partir dos quais ocorreu uma recuperação. Atualmente, o par está a ser negociado a 1,1719, oscilando perto da EMA de 50 dias (1,1681) e da EMA de 100 dias (1,1678), que juntas formam uma zona de suporte dinâmica, enquanto a EMA de 200 dias, em 1,1634, serve como outra linha de defesa para os otimistas. As Bandas de Bollinger indicam uma volatilidade em estreitamento, com a banda superior em 1,1771 e a banda inferior em 1,1669, sinalizando uma potencial quebra nas próximas sessões. O RSI oscila em torno do nível neutro de 52, o que não fornece um sinal direcional claro e sugere que o mercado ainda procura impulso para um movimento decisivo acima da resistência em 1,1800 ou uma correção mais profunda em direção ao suporte da EMA de 200 dias acima mencionado.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.