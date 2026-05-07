Gráfico do dia: EURUSD continua a subir, expectativas em alta

Na sessão de hoje, o par EUR/USD está a valorizar na zona dos 1,17, mas este movimento não é impulsionado por um único fator dominante. Em vez disso, reflete uma combinação de vários impulsos paralelos, incluindo a manutenção das taxas de juro de referência tanto pelo Fed como pelo BCE, a melhoria do sentimento associada a uma potencial redução das tensões em torno do Irão e dados industriais alemães mais fortes do que o esperado. É importante salientar que a atual valorização se assemelha mais a uma reavaliação das expectativas do que a uma mudança duradoura nos fundamentos subjacentes. Fonte: xStation5 O que está a moldar a evolução do preço do EUR/USD? Fed mantém taxas inalteradas, mas o mercado já está a precificar cortes nas taxas A Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas, ao mesmo tempo que sinalizou um abrandamento gradual do dinamismo económico e uma sensibilidade crescente no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a inflação nos EUA ainda não está totalmente sob controlo, particularmente nos serviços e na inflação subjacente, onde as pressões sobre os preços continuam persistentes. Apesar disso, os mercados estão cada vez mais a precificar futuros cortes nas taxas, não como resposta à queda rápida da inflação, mas sim como reação a um potencial enfraquecimento da atividade económica. Este cenário reduz a atratividade do dólar americano e apoia gradualmente o EUR/USD através das expectativas de um estreitamento do diferencial das taxas de juro. O BCE mantém-se cauteloso, sem um caminho automático para subidas O Banco Central Europeu também manteve as taxas inalteradas, mantendo uma postura de comunicação cautelosa e dependente dos dados. Embora algumas previsões ainda permitam um maior aperto, a visão dominante continua a ser a de estabilização e de decisões orientadas pela inflação, em vez de um ciclo agressivo de subidas. Ao mesmo tempo, a melhoria dos dados da economia real, especialmente da Alemanha, está a limitar as expectativas anteriores de um abrandamento mais acentuado na zona euro, apoiando a moeda única através do canal da atividade, em vez de apenas das expectativas de política monetária. Geopolítica e esperanças de um acordo com o Irão As notícias de uma potencial diminuição das tensões em torno do Irão estão a melhorar o sentimento de risco global. Uma diminuição do prémio de risco geopolítico reduz a procura pelo dólar americano enquanto moeda tradicionalmente considerada um porto seguro, beneficiando simultaneamente ativos sensíveis ao risco, como o euro. Além disso, uma potencial diminuição das tensões no Médio Oriente reduz a pressão sobre os preços da energia, o que, a médio prazo, poderá reduzir as pressões inflacionistas e reforçar as expectativas de uma postura mais acomodatícia por parte da Reserva Federal. A Alemanha surpreende positivamente, elevando o sentimento europeu Os dados industriais alemães, mais fortes do que o esperado, constituem um elemento importante do panorama atual do mercado. Num contexto de preocupações anteriores com a estagnação na Europa, esta publicação está a ajudar a estabilizar as perceções sobre a zona euro. Consequentemente, o euro é cada vez mais visto não apenas através da lente da fraqueza cíclica, mas também como uma alternativa relativamente estável ao dólar americano, particularmente num ambiente de expectativas de política monetária em mudança. O que mais está a influenciar o mercado em segundo plano Para além das decisões dos bancos centrais e dos dados macroeconómicos, o principal fator continua a ser o ritmo de mudança nas expectativas do mercado relativamente às futuras políticas do Fed e do BCE. O mercado encontra-se atualmente numa fase de reavaliação, em vez de uma mudança completa do ciclo económico. Isto torna o par EUR/USD particularmente sensível aos dados que vão surgindo e à comunicação dos bancos centrais, que poderão confirmar ou pôr em causa o cenário de uma flexibilização mais rápida nos EUA, combinada com uma política relativamente estável na Europa. Num ambiente deste tipo, mesmo dados europeus moderadamente positivos podem apoiar o euro a curto prazo, mas a sustentabilidade da tendência dependerá, em última análise, de o Fed avançar efetivamente para uma flexibilização monetária mais decisiva.

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