O USDJPY ultrapassou de forma decisiva o nível psicológico de 160, atingindo novos máximos de vários meses e entrando num território que, até recentemente, era considerado uma linha vermelha informal pelas autoridades japonesas. É importante referir que esta quebra não foi acompanhada por qualquer reação verbal forte por parte do Ministério das Finanças, o que o mercado interpreta como uma tolerância crescente a uma maior desvalorização do iene, pelo menos a curto prazo.

Este movimento não está a ocorrer isoladamente. Reflete a combinação clássica de duas forças macroeconómicas dominantes: um diferencial de taxas de juro persistentemente elevado e pressões crescentes na economia real do Japão, que se estão a tornar cada vez mais difíceis de ignorar.

Fonte: xStation5

O que está a impulsionar o USDJPY?

Taxas estáveis da Fed e do BOJ, narrativas divergentes

Tanto a Reserva Federal como o Banco do Japão mantiveram as taxas de juro inalteradas, o que, por si só, não constituiu uma surpresa para os mercados. O foco principal, no entanto, centrou-se nas nuances da comunicação que ampliaram ainda mais a divergência entre as duas economias.

A Fed mantém-se relativamente hawkish, enfatizando a resiliência da economia dos EUA e a ausência de urgência em mudar para cortes nas taxas. Consequentemente, o dólar continua a beneficiar de rendimentos mais elevados e da atratividade sustentada das estratégias de carry trade.

Por outro lado, o BOJ mantém-se cauteloso, tentando equilibrar o fim da política monetária ultra-flexível com os riscos de um aperto demasiado rápido. No entanto, torna-se cada vez mais claro que a questão já não é apenas a inflação importada impulsionada pelas matérias-primas, mas também a própria fraqueza do iene, que está agora a amplificar as pressões sobre os preços internos.

Japão preso num aperto de custos e de matérias-primas

Os fundamentos económicos do Japão estão a enviar sinais cada vez mais contraditórios. As vendas a retalho sugerem alguma resiliência na procura dos consumidores, enquanto a produção industrial ficou aquém das expectativas em março, em parte devido a perturbações na cadeia de abastecimento e a pressões crescentes sobre os custos associadas às tensões globais no mercado das matérias-primas.

Particularmente importante é a situação em torno do Estreito de Ormuz, que continua a elevar os riscos para os fluxos globais de petróleo e gás. Para o Japão, uma economia energética fortemente dependente das importações, isto traduz-se em custos de produção mais elevados e numa deterioração da balança comercial.

Neste contexto, as notícias sobre um possível regresso dos subsídios à energia durante o verão destacam a tentativa do governo de amortecer as pressões de custos, embora tais medidas pareçam mais ferramentas de estabilização a curto prazo do que uma resposta estrutural à persistente fraqueza do iene.

160 como nível psicológico e um teste à paciência do mercado

A quebra acima dos 160 não é um movimento puramente técnico. Representa um teste direto ao limiar de tolerância do Japão face à fraqueza da moeda. Historicamente, estes níveis têm sido associados a uma sensibilidade acrescida por parte das autoridades, mas a ausência de reação imediata está a encorajar o mercado a explorar mais a fundo.

Nesta fase, o equilíbrio de forças continua inclinado para os fundamentos. Um diferencial de taxas persistentemente amplo entre os EUA e o Japão continua a apoiar os fluxos de capital para o dólar, enquanto os dados industriais japoneses fracos e as pressões impulsionadas pelas matérias-primas deixam o Banco do Japão com pouca margem para apertar a política monetária de forma agressiva no curto prazo.

Perspetivas

A atual evolução do USDJPY assemelha-se cada vez mais a um ambiente clássico impulsionado pelo carry trade, em que os fundamentos e o momentum se reforçam mutuamente. A menos que haja uma mudança significativa na política do BOJ ou uma intervenção mais enérgica por parte do Ministério das Finanças, o caminho de menor resistência continua a ser a subida.

A questão fundamental já não é se a marca dos 160 será ultrapassada, mas sim por quanto tempo o mercado continuará a testar a ausência de intervenção e onde se situa, em última análise, a verdadeira linha de demarcação.