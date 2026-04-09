Os contratos de ouro estagnaram, apesar da tentativa de ontem de ultrapassar o pico local próximo dos 4.770 dólares por onça. A volatilidade mínima desta mercadoria — um dos principais motores das valorizações ao longo de 2025 — indica um sentimento de estagnação face a um frágil cessar-fogo no Médio Oriente e à incerteza quanto ao futuro da política monetária dos EUA. Após formar um padrão de martelo invertido ontem, o OURO estabilizou-se no nível de 4.720–4.730 dólares. O RSI mantém-se neutro, situando-se ligeiramente abaixo de 50, o que realça uma clara falta de direção naquele que tem sido um dos mercados mais voláteis dos últimos meses. Estas mesmas preocupações estão a moldar as obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos (TNOTE, azul), que estão «a suster a respiração» antes da divulgação dos dados de inflação PCE de hoje. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar os preços do OURO hoje? - Um cessar-fogo frágil: Um membro do parlamento iraniano acusou hoje os EUA de violarem o cessar-fogo em vigor há duas semanas. Na sua declaração, Mohammad Ghalibaf enfatizou uma profunda desconfiança em relação aos EUA, citando os contínuos ataques israelitas ao Líbano, os drones que violam o espaço aéreo iraniano e a recusa em reconhecer o direito do Irão de continuar a enriquecer urânio. Enquanto Washington se distancia da questão do Líbano, estas tensões estão a resultar no bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz. - Um leque de riscos e falta de orientação nas atas da Fed: Embora alguns investidores tenham descartado as atas do FOMC de ontem como «desatualizadas», estas explicam em grande parte a falta de consenso quanto à trajetória das taxas de juro — e, consequentemente, a atratividade relativa do ouro em comparação com as obrigações que rendem juros. Na sequência do choque nos preços da energia, o debate sobre potenciais subidas de taxas regressou à Fed. No entanto, esta postura hawkish é atenuada pelos receios de um colapso repentino do mercado de trabalho, caso persista um choque de oferta. A crescente probabilidade de estagflação (preços elevados impulsionados pelo petróleo, combinados com despedimentos para reduzir custos) representa um risco para ambos os lados do mandato do Fed, deixando a política monetária entre a espada e a parede. - Indecisão do mercado quanto ao cenário principal: Embora a perspetiva de aumentos agressivos das taxas de juro nos EUA tenha arrefecido, foi substituída por um estado de suspensão. O mercado de swaps está atualmente a precificar apenas uma probabilidade de 25% de um único corte nas taxas até ao final de 2026 (em comparação, Michelle Bowman, do FOMC, defendeu recentemente três). Em última análise, as perspetivas de inflação estão atualmente à mercê do conflito no Médio Oriente; novas flutuações no sentimento apenas tornarão mais difícil interpretar mercados como o GOLD ou o TNOTE.

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