Principais conclusões O ouro está a cair para abaixo de 4 700 dólares por onça



O relatório macroeconómico mais importante para o ouro e o dólar é a publicação do IPC dos EUA



Os dados recentes do World Gold Council relativos ao primeiro trimestre de 2026 foram favoráveis ao ouro, mas apresentaram algumas desvantagens menores

Os preços do ouro estão a registar uma queda de aproximadamente 0,5% durante a sessão desta terça-feira, após vários dias de estagnação e sem terem conseguido ultrapassar de forma decisiva o nível de 4.700 dólares por onça. É de salientar que o preço permanece abaixo da média móvel de 100 períodos e da linha de tendência descendente. Estamos a observar um dólar ligeiramente mais forte hoje, impulsionado não só pelas expectativas de uma inflação mais elevada, mas também pelo impasse geopolítico no Médio Oriente. Relatos sugerem que Trump está a considerar a retomada das hostilidades no Irão, na sequência da rejeição do mais recente plano de paz. Espera-se que a inflação do IPC de hoje suba para 3,7% em termos homólogos, enquanto a inflação subjacente deverá atingir 2,7% em termos homólogos. Se a inflação se revelar «persistente», a pressão sobre o banco central aumentará, o que poderá pesar sobre os metais preciosos no curto prazo. Por outro lado, vale a pena notar que a prata rompeu ontem a sua zona de resistência, acompanhada por uma forte recuperação dos preços do cobre. As perspetivas fundamentais para o ouro permanecem sólidas: a procura está a ser impulsionada pelas compras dos bancos centrais e pelos investidores de retalho que adquirem ouro físico. No entanto, a procura de ETF registou uma queda significativa no primeiro trimestre, e ainda não se verificou uma recuperação significativa, mesmo com Wall Street a atingir máximos históricos. O ouro necessita de uma melhoria clara na situação no Médio Oriente e da certeza de que a inflação é meramente transitória e não irá desencadear uma nova onda de subidas das taxas de juro. Ouro (D1) Fonte: xStation5 Dados-chave: Relatório do World Gold Council Procura total (incluindo o mercado de balcão): A procura total de ouro aumentou 2% em termos homólogos, para 1 230 toneladas. Por outro lado, excluindo o mercado de balcão, verificou-se uma diminuição de 9% em termos homólogos e de 10% em termos trimestrais.



A procura total de ouro aumentou 2% em termos homólogos, para 1 230 toneladas. Por outro lado, excluindo o mercado de balcão, verificou-se uma diminuição de 9% em termos homólogos e de 10% em termos trimestrais. Compras recorde por parte dos bancos centrais: Os bancos centrais adquiriram 243 toneladas de ouro.



Os bancos centrais adquiriram 243 toneladas de ouro. Consumo de joalharia: A procura de joalharia registou uma queda acentuada de quase um quarto, tanto numa base anual como trimestral, descendo para 335 toneladas.



A procura de joalharia registou uma queda acentuada de quase um quarto, tanto numa base anual como trimestral, descendo para 335 toneladas. Oferta de ouro: A oferta total aumentou minimamente em termos homólogos, atingindo 1.230 toneladas; no entanto, isto representa um declínio significativo em comparação com os dois trimestres anteriores, o que poderá sugerir um potencial défice contínuo.

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