O par USDJPY continua a ser negociado num ambiente de incerteza acentuada, em que fatores geopolíticos, dados macroeconómicos e expectativas crescentes relativamente à política do Banco do Japão influenciam simultaneamente a evolução dos preços. O mercado está a oscilar em torno de níveis técnicos fundamentais, com especial atenção centrada na zona dos 160, que tem sido consistentemente defendida e é amplamente considerada uma barreira psicológica significativa, bem como uma potencial zona de intervenção por parte das autoridades japonesas. Isto levanta uma questão cada vez mais importante: se este nível acabará por ser quebrado e, em caso afirmativo, em que condições e em que momento. A dinâmica atual é impulsionada tanto pelas tensões geopolíticas globais como por um debate cada vez mais intenso sobre a possível normalização da política monetária no Japão.
O que influencia a cotação do USDJPY?
A geopolítica e o Estreito de Ormuz como fonte de aversão ao risco a nível global
Um dos principais fatores que determinam o sentimento do mercado continua a ser as tensões geopolíticas em regiões críticas para o transporte global de energia, como o Estreito de Ormuz. O mercado reage de forma muito sensível a qualquer risco de perturbações nos fluxos de petróleo e gás, o que conduz a preços mais elevados da energia e a uma maior volatilidade.
O Japão depende fortemente das importações de energia, provenientes em grande parte da região do Golfo Pérsico. Consequentemente, o aumento dos preços do petróleo e do gás deteriora a balança comercial do Japão e aumenta as pressões inflacionistas importadas. Por conseguinte, tensões prolongadas na região de Ormuz não apoiam necessariamente o iene. Pelo contrário, tendem a enfraquecê-lo. Neste contexto, a geopolítica não fornece um sinal direcional claro para o USDJPY, mas reforça antes a pressão de alta sobre o par, aumentando simultaneamente a volatilidade global.
Dados macroeconómicos japoneses e sinais do PMI
Recentemente, os dados do PMI japonês têm atraído mais atenção, revelando uma melhoria gradual na atividade económica. Embora ainda não se trate de uma forte tendência ascendente, os sinais de estabilização tanto na indústria transformadora como nos serviços aumentam a probabilidade de o Banco do Japão dispor de maior margem para continuar a normalizar a política monetária.
Para o mercado cambial, isto é importante porque o iene tem permanecido sob pressão há anos devido a condições monetárias extremamente flexíveis. Mesmo pequenas mudanças nesta área podem ter um impacto significativo nos fluxos de capital globais.
A inflação (IPC) como principal catalisador do Banco do Japão
Um dos fatores mais importantes a curto prazo continua a ser os dados do IPC japonês, que desempenham um papel central na definição das expectativas relativamente às futuras ações do Banco do Japão. Se a inflação se mantiver acima da meta de 2%, os mercados irão cada vez mais precificar a possibilidade de novos aumentos das taxas de juro ou, pelo menos, de uma postura de comunicação mais hawkish por parte do banco central. Nesse cenário, a pressão ascendente sobre o iene aumenta.
Por outro lado, dados de inflação mais fracos reforçam as expectativas de que a política ultra-flexível será mantida por mais tempo, o que sustenta uma maior desvalorização do iene face ao dólar.
Política do Banco do Japão e diferenciais de taxas de juro
Um fator-chave a médio e longo prazo continua a ser a política do Banco do Japão, que se está a afastar gradualmente do seu regime de longa data de taxas de juro ultrabaixas e controlo da curva de rendimentos. Embora este processo seja lento, a sua direção é altamente significativa para os mercados.
O USDJPY é particularmente sensível ao diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão, que tem sido um dos principais motores da desvalorização do iene através de estratégias de carry trade ao longo dos anos. Qualquer redução deste diferencial poderá desencadear fluxos de capital significativos e conduzir a mudanças na tendência a médio prazo.
O nível de 160 e o risco de intervenção
O nível de 160 no USDJPY continua a ser um ponto de referência fundamental, tanto do ponto de vista técnico como político. Historicamente, os níveis em torno desta zona têm sido repetidamente destacados pelas autoridades japonesas como áreas de vigilância reforçada no que diz respeito à volatilidade cambial excessiva.
Consequentemente, os mercados estão a incorporar cada vez mais o risco de intervenção por parte do Ministério das Finanças japonês, que pode assumir a forma de avisos verbais ou de operações diretas no mercado cambial. Tais intervenções resultam normalmente num fortalecimento acentuado, mas frequentemente de curta duração, do iene.
Pontos-chave
- O USDJPY mantém-se num ambiente de elevada volatilidade, em que a tendência é determinada simultaneamente pelos dados macroeconómicos, pelos desenvolvimentos geopolíticos e pela política do banco central.
- As tensões geopolíticas, incluindo a situação no Estreito de Ormuz, aumentam a aversão ao risco a nível global.
- Os dados macroeconómicos japoneses, em particular os PMIs, indicam uma melhoria económica gradual e apoiam a hipótese de uma maior normalização por parte do Banco do Japão (BOJ).
- A inflação (IPC) continua a ser um catalisador fundamental a curto prazo para as expectativas em relação ao BOJ e para a direção do iene.
- A política do BOJ está a tornar-se uma fonte cada vez mais importante de volatilidade, sendo que mesmo pequenas mudanças na comunicação são capazes de movimentar o mercado.
- O diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão continua a ser o principal fator estrutural do USD/JPY, e a sua potencial redução poderá redefinir a dinâmica a médio prazo.
- O nível de 160 representa uma importante barreira psicológica e política, aumentando o risco de intervenção ou de medidas verbais por parte das autoridades japonesas.
- O mercado permanece numa fase dominada por expectativas e narrativas, o que sustenta movimentos de preços acentuados, mas frequentemente de curta duração.
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