O petróleo Brent está a recuperar para acima dos 100 dólares por barril (PETRÓLEO: +7,6%), recuperando quase todas as perdas registadas nas últimas três sessões. O discurso de Donald Trump não apresentou quaisquer «estratégias de saída» concretas para o conflito, e o seu tom belicista minou o otimismo do mercado, que anteriormente apostara numa recuperação na sequência das declarações do Irão de estar pronto para negociações de paz. O petróleo está a recuperar acima da média móvel exponencial de 10 dias (EMA10, amarela), confirmando uma forte tendência ascendente. No entanto, o preço aproxima-se de um nível de resistência repetidamente testado nos 110 dólares, e um RSI (perto de 70) quase em sobrecompra poderá limitar os ganhos acima deste limiar. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar a subida do petróleo hoje? No seu discurso, Donald Trump anunciou que os objetivos estratégicos da «Operação Epic Fury» estão quase concluídos e que a guerra no Irão durará aproximadamente mais duas a três semanas. Ele prometeu a destruição final dos programas nucleares e de mísseis do Irão, ameaçando ataques à infraestrutura energética. Embora o discurso tenha repetido em grande parte muitas das posições conhecidas de Trump, os seus comentários sobre o Estreito de Ormuz e o tom belicoso geral minaram o otimismo observado nas últimas sessões.

estão quase concluídos e que a guerra no Irão durará aproximadamente mais duas a três semanas. Ele prometeu a destruição final dos programas nucleares e de mísseis do Irão, ameaçando ataques à infraestrutura energética. Embora o discurso tenha repetido em grande parte muitas das posições conhecidas de Trump, os seus comentários sobre o e o tom belicoso geral minaram o otimismo observado nas últimas sessões. O Presidente dos EUA minimizou a importância do Estreito de Ormuz para os Estados Unidos, alegando que o país é independente em termos energéticos. Apelou às nações asiáticas e europeias para que protegessem elas próprias a rota, sugerindo que comprassem petróleo americano em vez disso. Os especialistas contestam o seu otimismo quanto a uma queda rápida nos preços dos combustíveis, apontando para danos permanentes nas infraestruturas e custos energéticos recorde nos EUA (superiores a 4 dólares por galão ).

). Os responsáveis militares iranianos responderam ao discurso de Trump prometendo continuar a guerra até à «humilhação e rendição» dos EUA e de Israel. Teerão rejeitou as alegações de que as suas forças armadas tenham sido enfraquecidas, ameaçando com «ataques ainda mais poderosos e destrutivos». O comando iraniano salientou que Washington subestima as suas capacidades estratégicas, e as promessas de Trump de «recuá-los à Idade da Pedra» apenas agravam o conflito, excluindo uma trégua rápida.

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