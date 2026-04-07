Gráfico do dia: Petróleo (07.04.2026)

O petróleo bruto continua a ser o ativo principal desta semana, e cada notícia proveniente do Médio Oriente provoca imediatamente fortes oscilações nos preços. O WTI aproxima-se dos 116 dólares por barril, o seu nível mais alto em um mês, enquanto o contrato de junho do Brent ultrapassou os 111 dólares. A Saudi Aramco fixou o preço oficial de venda do Arab Light para a Ásia num prémio recorde de 19,50 dólares acima do índice de referência de Omã/Dubai, em comparação com apenas 2,50 dólares no mês anterior. Hoje às 12:00 GMT (quarta-feira, 3:00 da manhã, hora da Polónia), expira mais um dos «prazos finais» de Trump para o Irão relativamente ao Estreito de Ormuz. Ele ameaça destruir as infraestruturas energéticas e de transportes do país, embora, ao mesmo tempo, declare que as negociações estão a «correr bem». O Wall Street Journal relata que Washington está a planear ativamente ataques de precisão contra a infraestrutura energética iraniana, e Israel aprovou listas de alvos atualizadas como plano de contingência, mantendo o mercado em alerta máximo. A agravar o clima sombrio está um ataque com mísseis contra o centro petroquímico saudita em Jubail, instalações responsáveis por cerca de 7% do PIB saudita, embora o sistema de defesa antimísseis de Riade tenha conseguido interceptar todos os sete mísseis balísticos. O panorama fundamental, no entanto, continua a ser mais complexo do que os preços por si só sugeririam. Nos últimos dias, passaram pelo Estreito de Ormuz mais navios do que em qualquer outro momento desde o início do conflito, ao abrigo de acordos bilaterais entre o Irão e a Índia, o Paquistão, a China, as Filipinas e a Malásia, embora as questões relativas ao seguro dos navios e aos pormenores destes acordos continuem por esclarecer. O petróleo está a reagir a estas notícias com muito menos volatilidade do que há alguns dias, uma vez que o mercado entrou numa zona de forte oferta e está gradualmente a precificar a possibilidade de uma reabertura parcial da rota. A OPEP+ acordou, na sua reunião do fim de semana, aumentar a produção em 206 000 barris por dia em maio, mas apenas após a reabertura do Estreito, o que limita o potencial de subida dos preços num cenário de desaceleração. A Rússia, que enfrenta ataques ucranianos à sua própria infraestrutura petrolífera, continua a ser um fator-chave do lado da oferta, tal como o facto de o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos já terem reduzido significativamente os seus volumes de produção. Todos os olhos estão postos em Washington e Teerão esta noite — o mercado continua refém de um único tweet que resuma a questão do «prazo» da comunicação social. As três médias móveis principais — a EMA de 50 dias, a EMA de 100 dias e a EMA de 200 dias — continuam agrupadas na faixa dos 74–79 dólares, o que significa que o preço atual está a ser negociado com um prémio superior a 45% acima das médias de longo prazo, o que constitui um desvio extremo em relação à norma histórica. O RSI(14) situa-se num valor tão elevado quanto 86,67 — um nível de sobrecompra, excedendo claramente os picos do RSI de 2022. Neste momento, no entanto, a turbulência em torno do desfecho incerto das negociações entre os EUA e o Irão não permite uma redução da pressão da procura sobre a mercadoria. Fonte: xStation

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