Principais conclusões Tensão geopolítica: O petróleo continua volátil, à medida que os mercados avaliam o ultimato de 5 dias de Trump face aos ataques israelitas em curso e à retaliação iraniana.

O petróleo continua volátil, à medida que os mercados avaliam o de Trump face aos ataques israelitas em curso e à retaliação iraniana. Suporte-chave: O Brent defendeu com sucesso o nível dos 95 dólares , mantendo intacta a tendência ascendente mais ampla de 2026, apesar das recentes oscilações de 10%.

O Brent defendeu com sucesso o , mantendo intacta a tendência ascendente mais ampla de 2026, apesar das recentes oscilações de 10%. Sinal do mercado: Embora o backwardation indique uma oferta escassa, uma queda de 1 a 2 dólares nos spreads de calendário sinalizaria uma inversão definitiva da tendência.

O que se passa com o petróleo? Os preços do petróleo registaram fortes quedas durante a sessão de ontem, uma queda anterior de aproximadamente -10%. A queda acentuada dos preços seguiu-se a declarações de Donald Trump que sugeriam que as negociações para um acordo com o Irão estão a decorrer e que se espera um acordo em breve. Trump cancelou o ataque planeado contra infraestruturas energéticas, concedendo ao Irão um prazo de 5 dias para finalizar as negociações. Embora Teerão tenha negado oficialmente que estejam a decorrer quaisquer negociações, a dinâmica atual começa a assemelhar-se às negociações comerciais do ano passado com a China. Estarão realmente a decorrer negociações de paz? Enquanto Donald Trump suspendeu os ataques americanos contra instalações energéticas essenciais, os ataques aéreos liderados por Israel continuaram durante a noite, centrando-se principalmente em infraestruturas relacionadas com o gás. O Irão respondeu com ataques de retaliação contra Israel e outros Estados da região, incluindo o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. O Wall Street Journal relata que os países do Golfo Pérsico estão a considerar um envolvimento mais profundo no conflito. A Arábia Saudita concedeu aos EUA acesso às suas bases aéreas para operações e está a ponderar o uso direto das suas próprias forças militares. Entretanto, os Emirados Árabes Unidos estão a direcionar os seus esforços para atingir as bases financeiras e económicas do Irão. Apesar da rejeição oficial do Irão à narrativa do diálogo, relatos da imprensa sugerem que as negociações estão a ser conduzidas através de «canais secretos», com o Paquistão a oferecer-se para atuar como mediador. Existe o risco de Donald Trump estar excessivamente otimista em relação aos sinais de distensão, que podem estar a provir apenas de uma facção iraniana, enquanto elementos da linha dura do regime continuam a opor-se à paz. A situação faz lembrar os acontecimentos de 2025, quando Trump anunciou um avanço com a China depois de ambas as partes terem aumentado as tarifas para mais de 100%. Apesar das negações iniciais de Pequim, foi assinado, duas semanas depois, um acordo que reduzia as taxas para 30%. Atualmente, o Irão exige o levantamento total das sanções, reparações financeiras e a retirada dos EUA da região, enquanto Washington insiste na suspensão total do programa nuclear iraniano. Situação do mercado O petróleo Brent está atualmente a ser negociado em torno de 100 USD por barril no contrato de maio, enquanto o contrato de abril permanece significativamente acima deste nível. Na sequência da interrupção da onda de vendas de ontem, os ganhos de hoje permanecem limitados. Dado o prazo de 5 dias estabelecido pelos EUA, a volatilidade poderá diminuir temporariamente, embora seja importante notar que Israel não se retirou das operações militares contra o Irão. Do ponto de vista técnico, o suporte-chave nos 95 dólares por barril mantém-se intacto, coincidindo com a retração de Fibonacci de 38,2%. Este nível já serviu anteriormente como ponto de referência para reações significativas nos preços. Por enquanto, a linha de tendência ascendente — traçada a partir das mínimas do final de fevereiro e de 10 de janeiro — permanece intacta. A curva de futuros mantém-se em backwardation acentuada, e os spreads de calendário até ao final do ano permanecem elevados (embora inferiores aos níveis extremos observados em 2022). Uma redução nos spreads de calendário de aproximadamente 1–2 dólares sinalizaria um pico genuíno e o potencial para uma queda mais acentuada nas próximas semanas. Notavelmente, os preços de futuros para o início de 2027 mantêm-se acima dos 80 USD por barril, significativamente mais elevados do que os níveis observados antes do início do conflito. Fonte: Bloomberg Finance LP

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