O petróleo Brent iniciou a nova semana em alta, sendo negociado a 101,56 dólares por barril (+1,81 %), com uma máxima diária de 102,15 dólares. No gráfico diário, o preço afastou-se claramente das médias móveis principais, a EMA50 situa-se nos 91,66 dólares, a EMA100 nos 83,44 dólares e a EMA200 nos 76,83 dólares, confirmando a forte tendência de alta que se mantém há várias semanas. O RSI(14) em 56,01 indica um impulso ascendente moderado, sem sinais de que o mercado esteja sobrecomprado. A situação geopolítica em torno do Estreito de Ormuz continua a ser o principal fator determinante dos preços do petróleo. Na sequência de visitas ao Paquistão e a Omã, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Araghchi, anunciou a continuação das consultas com o Sultanato relativamente à segurança da passagem pelo estreito, o que o mercado interpretou inicialmente como um sinal de distensão, o WTI recuou da sua máxima diária de 96,68 dólares para cerca de 95,35 dólares. No entanto, é necessária cautela: o controlo sobre o Estreito de Ormuz continua a ser o principal trunfo de Teerão, e é difícil esperar que o Irão o abandone antes de garantir concessões sobre a questão nuclear. Trump, por seu lado, deixou claro que manterá o bloqueio naval como instrumento de pressão, e qualquer «abertura» do estreito seria, na melhor das hipóteses, um gesto simbólico do Irão em troca do levantamento do bloqueio. O evento-chave do dia é a reunião na Sala de Situação convocada por Trump, cujo resultado poderá provocar um pico nos preços do petróleo. Analisando a semana como um todo, o mercado petrolífero reagirá às decisões da Fed, do BCE e do BoE, bem como aos dados macroeconómicos (PCE, PIB, ISM), e quaisquer notícias provenientes do Médio Oriente poderão desencadear uma forte volatilidade num mercado de matérias-primas já aquecido. Petróleo (1D) Fonte: xStation5

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