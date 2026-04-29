Os preços do petróleo dispararam depois de Donald Trump ter publicado uma mensagem no Truth Social sugerindo que as tensões diplomáticas entre Washington e Teerão poderiam persistir por algum tempo. O presidente afirmou categoricamente que o Irão «não sabe como assinar um acordo não nuclear» e que deveria «organizar-se», o que o mercado interpretou como um sinal de que a administração não tenciona ceder em questões críticas para a abertura do Estreito de Ormuz. Brent ultrapassa os 107 dólares com receios de escassez global O preço dos futuros do petróleo bruto Brent subiu para 107,84 dólares por barril. Quase 20% dos abastecimentos globais de petróleo e GNL passam pelo Estreito de Ormuz, e o seu encerramento prolongado empurrou o mercado global para uma taxa sem precedentes de esgotamento das reservas, estimada em 11–12 milhões de barris por dia. A Goldman Sachs alerta que o mercado global de petróleo poderá passar de um excedente de 1,8 milhões de bpd em 2025 para um défice de 9,6 milhões de bpd no segundo trimestre de 2026. Tensões EUA-Irão afastam cenário de acordo a curto prazo A dureza da retórica de Trump está em sintonia com relatos do Wall Street Journal, segundo os quais o presidente ordenou aos seus conselheiros que se preparassem para um bloqueio prolongado e indefinido dos portos iranianos, rejeitando tanto a opção de retomar os ataques aéreos como a de se retirar do conflito. As exigências diplomáticas do Irão incluem reparações de guerra, o levantamento das sanções e o controlo sobre o Estreito de Ormuz, tornando improvável um acordo a curto prazo. Os dados mais recentes do American Petroleum Institute confirmam que o encerramento da rota se está a traduzir em escassez física real, e as reservas de petróleo bruto dos EUA caíram 1,79 milhões de barris pela segunda vez consecutiva. As reservas de gasolina diminuíram em mais de 8,47 milhões de barris, indicando um profundo aperto estrutural da oferta, em vez de um mero aumento especulativo dos preços no papel. Os preços do petróleo subiram nos últimos dias e estão a aproximar-se dos seus máximos locais recentes. Se a situação relativa ao Irão não melhorar, não se pode excluir que os preços possam, teoricamente, voltar a subir acima dos 110 dólares por barril. Gráfico OIL (D1) xStation

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