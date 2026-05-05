Os futuros do petróleo Brent (OIL) estão a registar uma ligeira descida após a subida de segunda-feira, quando os investidores reagiram com pânico à nova escalada de tensões entre os EUA e o Irão. O Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, tem agendada para hoje uma conferência de imprensa, que os mercados acompanharão à procura de novos sinais de escalada, os futuros poderão continuar voláteis. O petróleo Brent desceu para cerca de 113 dólares por barril, após ter subido quase 6 % na segunda-feira. Centenas de embarcações estão a aglomerar-se perto do Dubai, enquanto alguns navios evitam o Estreito de Ormuz em resposta aos esforços do Irão para expandir a sua zona de controlo. Mohammad Bagher Qalibaf, presidente do parlamento iraniano e principal negociador nas conversações com os Estados Unidos, advertiu que o Irão «nem sequer começou» o seu impasse sobre o Estreito de Ormuz. «Sabemos muito bem que a continuação do status quo é intolerável para os Estados Unidos; enquanto nós ainda nem sequer começámos», escreveu ele no X. A Coreia do Sul está a considerar aderir a uma coligação para garantir a liberdade de navegação através de Ormuz, enquanto o Irão não confirmou nem negou oficialmente os ataques ao centro petrolífero em Fujairah. Factos principais O petróleo manteve a maior parte dos seus fortes ganhos após o agravamento das tensões no Médio Oriente, onde os EUA e o Irão trocaram tiros perto do Estreito de Ormuz, com o WTI a oscilar em torno dos 105 dólares por barril, após uma subida superior a 4%.

Na segunda-feira, 4 de maio, as forças armadas dos EUA repeliram ataques iranianos enquanto escoltavam dois navios com bandeira norte-americana através da importante via navegável, de acordo com o Comando Central dos EUA, enquanto um terminal petrolífero em Fujairah (EAU) foi atingido, suscitando preocupações quanto à segurança das infraestruturas energéticas na região.

Os EUA tentaram abrir uma passagem através de Ormuz para os navios retidos pelo conflito, mas estas ações comprometeram a durabilidade do cessar-fogo de quatro semanas entre Washington e Teerão. De acordo com o Eurasia Group, sem um acordo entre os EUA e o Irão, é provável que o estreito permaneça fechado, o que implica uma pressão ascendente contínua sobre os preços do petróleo.

O CEO da Chevron, Mike Wirth, informou a administração Trump de que os abastecimentos globais de petróleo estão a «diminuir» devido ao encerramento do Estreito de Ormuz. O petróleo bruto dos EUA subiu mais de 80% este ano, uma vez que o conflito retirou milhões de barris do mercado.

O Estreito de Ormuz permanece efetivamente fechado à maioria dos navios, com alguns poços regionais encerrados. A rota está sujeita a um duplo bloqueio: o Irão está a tentar interromper o trânsito, enquanto os EUA bloqueiam os navios que navegam de ou para o Irão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que as negociações com Washington estão a «avançar», mas advertiu os EUA e os Emirados Árabes Unidos contra o risco de serem arrastados de volta para o conflito. Acrescentou que os acontecimentos em Ormuz demonstram que «não há solução militar para uma crise política». Donald Trump afirmou recentemente que a guerra, que teve início no final de fevereiro, poderá prolongar-se por mais duas a três semanas, acrescentando que «o tempo não é essencial» para se chegar a um acordo.

Carl Larry, da Enverus, afirmou que o petróleo provavelmente «subirá gradualmente», uma vez que a escalada continua a ser o cenário base e as perspetivas de paz estão a desvanecer-se. Ele observou que as consequências de uma maior escalada são difíceis de prever, mas «não serão boas».

O aumento dos custos da energia está a alimentar preocupações com a inflação e um crescimento económico mais lento. Os investidores estão cada vez mais a proteger-se contra um cenário em que a Reserva Federal possa ter de mudar de rumo e aumentar as taxas de juro para conter as pressões sobre os preços. Petróleo Brent (D1) O petróleo está a registar uma tendência gradual de subida e, caso o impulso observado no final de fevereiro, que atingiu o seu pico no início de abril, se repita num padrão de 1:1, não se pode excluir uma subida para os 150 dólares por barril. Por outro lado, o intervalo de 113/118 dólares representa uma zona onde a realização de lucros poderá acelerar, uma vez que marca máximos de vários anos e aumenta o risco de volatilidade em ambos os sentidos. Um importante suporte de momentum é a MME de 50 dias, que se situa atualmente perto do nível psicológico dos 100 dólares. Se as tensões no Estreito de Ormuz aumentarem, o que poderá afetar também o Estreito de Bab-el-Mandeb, bem como o oleoduto Este-Oeste e as infraestruturas do Mar Vermelho, o petróleo a 150 dólares poderá ser um cenário realista este ano. Neste momento, apesar do petróleo estar a 113 dólares, não se verifica uma destruição visível da procura mundial de petróleo, de acordo com a análise do Morgan Stanley. Fonte: xStation5

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