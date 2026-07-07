A SpaceX integra-se hoje no Nasdaq 100, um dos índices bolsistas globais mais acompanhados. O que poderá isto significar para a empresa? A nível global, existem mais de 200 produtos de investimento ligados ao índice Nasdaq 100. Uma grande parte destes são fundos (ETFs, fundos de investimento e fundos de seguros), que, no seu conjunto, gerem um capital na ordem dos 600 a 800 mil milhões de dólares. Se adicionarmos os instrumentos derivados (incluindo futuros e opções), a exposição atinge 1,4 biliões de dólares. Estes fundos que acompanham a composição do Nasdaq 100 serão obrigados a adquirir fisicamente ações da SpaceX para continuarem a refletir com precisão o índice. Estima-se que isto venha a gerar uma procura passiva de aproximadamente 4,3 mil milhões de dólares. No entanto, o peso da SpaceX no índice será reduzido Para empresas com um baixo número de ações em circulação livre (<33,3%), o seu peso nos índices é calculado com base na capitalização ajustada. Isto significa que, para o seu cálculo, é tido em conta o menor de dois valores: o número total de ações negociadas publicamente ou, no máximo, o triplo das ações disponíveis em circulação livre. Uma vez que a SpaceX disponibilizou apenas 5% das ações para o free float, a sua participação no índice será, por enquanto, reduzida, situando-se em cerca de 0,8%. Este não é o único limite que o Nasdaq 100 impõe às empresas Nenhuma empresa isolada pode ter um peso superior a 24% do índice. O peso total de todas as empresas cuja participação no índice exceda 2,5% não pode ser superior a 48% do índice na sua totalidade. Caso tal aconteça, os pesos são reduzidos proporcionalmente até ao nível de 40%. Recorde-se que a SpaceX integrou o índice através de um processo acelerado O procedimento tradicional teria exigido que a empresa passasse por um período de «maturação», o que normalmente implica a necessidade de aguardar entre três meses e um ano completo após a estreia na bolsa, antes de o comité do índice sequer considerar a candidatura da empresa. Além disso, as regras tradicionais do Nasdaq 100 impunham rigorosamente a exigência de possuir um mínimo de 10% de ações em free float. Atualmente, o período de maturação foi reduzido para apenas 15 dias úteis a partir da estreia. Foi também introduzida uma regra segundo a qual, se uma nova empresa se classificar entre as 40 maiores empresas de todo o índice em termos de capitalização total (o limiar era de aproximadamente 150 mil milhões de dólares, e a SpaceX foi avaliada em quase 2 biliões), o critério de capitalização em circulação mínima não se aplica. A SpaceX não beneficiou de uma isenção semelhante por parte do S&P 500. O índice continua a exigir, entre outros requisitos, um período completo de 12 meses a contar da estreia e quatro trimestres consecutivos encerrados com lucros, de acordo com as rigorosas regras GAAP. Análise técnica Figura 1: SpaceX [M30] (12.06.2026/07.07.2026) Fonte: xStation5, 07.07.2026 Após uma forte correção em baixa na sequência da oferta pública inicial (pico acima dos 220), a SpaceX entrou numa fase de consolidação horizontal. O preço das ações oscila entre a média móvel de 100 períodos (SMA 100) e as médias móveis de 50 e 150 períodos. Recentemente, estas têm-se nivelado de forma evidente, confirmando a ausência de uma direção clara. O indicador RSI [14] move-se numa banda de flutuação próxima do eixo de equilíbrio (52,7). A ausência de valores extremos (sobrecompra/sobrevenda) sinaliza a antecipação do mercado e a sua disponibilidade para aceitar um novo impulso de dinâmica. O enfraquecimento a curto prazo da pressão da oferta e a transição para uma tendência lateral refletem-se também no comportamento do indicador MACD. A linha MACD e a linha de sinal mantêm-se estáveis, próximas do nível zero, e as barras do histograma encurtaram significativamente.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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