O Índice Nasdaq 100 (US100) está a ser negociado num ambiente repleto de sinais contraditórios, em que os resultados impressionantes de empresas individuais contrastam com o aumento dos riscos geopolíticos e as mudanças estruturais no setor tecnológico. O impasse entre os EUA e o Irão, agora na sua nona semana, está a fazer subir os preços do petróleo em mais de 10% por semana, o que se traduz num aumento da pressão inflacionista e complica a trajetória da política monetária da Reserva Federal. Ao mesmo tempo, o setor tecnológico está a passar por uma divisão interna — a Intel subiu 20% graças a excelentes resultados trimestrais, impulsionando os contratos da Nasdaq, enquanto as empresas de software foram brutalmente vendidas na sequência de relatórios da IBM (-9,5%) e da ServiceNow (-17,5%), uma vez que os investidores temem que a inteligência artificial possa canibalizar os modelos de negócio tradicionais do software. A Meta anunciou o despedimento de 8.000 funcionários como parte de uma reorientação de recursos para a IA, a Microsoft ofereceu pacotes de rescisão voluntária pela primeira vez na sua história e a OpenAI revelou o GPT-5.5 — tudo isto reforça a impressão de que a indústria tecnológica está a passar por uma profunda transformação. O mercado bolsista mantém-se num modo de «liderança restrita», com os ganhos impulsionados quase exclusivamente pelos semicondutores — o ETF iShares Semiconductor registou a sua 17.ª sessão consecutiva de ganhos, enquanto o ETF de software já registou uma queda de 16% desde o início do ano. No gráfico diário do US100, observamos uma clara tendência de alta que se mantém desde a mínima em torno dos 24 959 pontos na viragem do ano e que impulsionou o índice para os seus níveis atuais, em torno dos 27 095 pontos. O preço está a mover-se dentro de um canal de tendência de alta ordenado, estabelecendo sistematicamente máximos e mínimos cada vez mais elevados, o que confirma a força dos otimistas. No entanto, vale a pena destacar o indicador RSI(14), que atingiu um valor de 73,29 — ultrapassando assim a zona de sobrecompra em 70, o que historicamente sinaliza um risco acrescido de correção ou, pelo menos, de consolidação. As velas recentes indicam alguma hesitação em torno das máximas atuais, e a sessão de quinta-feira — durante a qual o índice estabeleceu uma nova máxima intradiária, para acabar por fechar em território negativo — pode ser um sinal precoce de que o impulso ascendente está a enfraquecer. Fonte: xStation

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