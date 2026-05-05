A empresa perdeu mais de 12% do seu valor de mercado durante a sessão de segunda-feira e, no pico da correção, chegou a perder 20%. Uma das ofertas públicas iniciais (IPO) mais promissoras do setor nos últimos anos começa a parecer cada vez menos atraente — com o que é que os investidores estão preocupados e essas preocupações são justificadas? Mesmo antes do último episódio, o Czechoslovak Group vinha a apresentar um desempenho abaixo das expectativas do mercado. No entanto, isso devia-se mais a expectativas irrealistas dos investidores do que a uma má gestão por parte da empresa. O CSG produz principalmente armas de pequeno calibre e veículos ligeiros; uma empresa deste tipo tem poucas hipóteses de alcançar os líderes de mercado em termos de ritmo de crescimento e, acima de tudo, de margens. Isso também se refletiu na avaliação: ainda na sexta-feira, as ações estavam a ser negociadas mais de 40% abaixo do preço de IPO. A situação deteriorou-se de má para desastrosa — impulsionada pelo fundo de vendas a descoberto «Hunterbrook Media». Na sua publicação, a Hunterbrook apontou uma série de alegadas irregularidades. Estas incluem principalmente: Um estatuto pouco claro de certos investidores e contrapartes A Hunterbrook levanta uma série de questões incómodas, mas importantes:

A empresa espanhola FMG foi suspensa pela agência de aquisições da NATO. A CSG sustenta que as operações da FMG continuam irrepreensíveis e que a decisão não afeta os interesses dos acionistas, uma vez que a FMG foi excluída apenas do processo de aquisição da NSPA. Pode ser esse o caso; no entanto, a empresa não abordou as alegações da NATO e não divulgou esta informação no prospeto da oferta pública inicial.

Uma rede complexa de ligações e transações envolvendo acionistas minoritários, bem como vários políticos e empresários (muitas vezes abertamente ligados à Rússia) — esta é uma acusação muito grave e perigosa.

Os materiais fornecidos pela Hunterbrook não provam de forma conclusiva a existência de irregularidades conscientes em detrimento dos acionistas, mas fornecem motivos sérios para suspeitar que a empresa pratique atividades prejudiciais ou mesmo ilegais. Capacidade de produção declarada inflacionada A Hunterbrook aponta também para uma interpretação exagerada no que diz respeito à capacidade de produção de munições declarada pela empresa — munições que representam mais de 60% das receitas atuais da empresa. A investigação da Hunterbrook sugere que a capacidade de produção real da empresa é de apenas cerca de 100 a 300 mil projéteis de 155 mm, contra os mais de 600 mil declarados pela CSG.

O problema não é a falta de capacidade de produção em si, mas sim a natureza do modelo de negócio da empresa. Se as alegações contra a CSG fossem confirmadas, isso significaria que a empresa dependia da revenda/recondicionamento de munições em vez da sua produção. Isto não seria um problema tão grave se não fosse o facto de que os stocks de munições disponíveis globalmente que podem ser adquiridos num mercado semiaberto estão quase esgotados.

Se estas alegações fossem verdadeiras — e é possível inclinar-se parcialmente a favor delas com base apenas no contexto histórico da empresa, uma vez que esta, de facto, operou repetidamente sob tal modelo no passado — isso poderia implicar um colapso nas margens e/ou nas vendas. A CSG respondeu à alegação classificando-a de infundada, recusando-se, no entanto, a fornecer explicações detalhadas. Ainda assim, é difícil culpar a empresa por isso: a CSG faz parte do ecossistema de segurança da NATO, e qualquer instalação ou centro logístico é um alvo constante para entidades que agem em nome da Rússia. Contrariamente ao padrão típico das publicações de vendedores a descoberto, o relatório da Hunterbrook não é uma acusação infundada. Além disso, as alegações dos analistas do fundo, embora não sejam inatacáveis, são suficientemente coerentes para questionar seriamente a forma como a empresa opera. No entanto, é importante recordar que um fundo deste tipo não é uma parte neutra e que a publicação tem o objetivo claro de fazer baixar a avaliação da empresa. Antes de tirar conclusões mais abrangentes, é importante aguardar explicações mais detalhadas da CSG, que a empresa se comprometeu a fornecer. CSG.NL (D1) Fonte: xStation5.

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