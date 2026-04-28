Os mercados estão atualmente a concentrar-se mais nas perdas resultantes do conflito em curso no Golfo Pérsico. Esta reação é perfeitamente compreensível, pois as guerras são, em última análise, empreendimentos dispendiosos e de soma negativa. Os investidores têm de incorporar nos preços as perdas orçamentais, os riscos para o crescimento, a inflação, etc.

Os participantes no mercado que, em geral, só podem beneficiar de uma escalada tão significativa das tensões são as empresas do setor da defesa. Desta vez não é diferente.

A campanha dos EUA e de Israel no Irão continua, por enquanto, a ser principalmente uma campanha aérea. De acordo com dados oficiais, os EUA realizaram, até ao cessar-fogo, mais de 10 000 missões de combate e atingiram mais de 13 000 alvos no Irão.

A munição é atualmente um dos principais estrangulamentos na indústria da defesa, e os EUA não são exceção. De acordo com análises realizadas, entre outros, pela CNN e pelo CSIS, durante a Operação «Epic Fury», os EUA utilizaram no Irão:

mais de 1.000 mísseis BGM-109 «Tomahawk»,

mais de 1.000 mísseis «JASSM»,

aprox. 60 mísseis «PrSM»,

cerca de 250 mísseis SM-3,

mais de 200 mísseis SM-6,

mais de 200 interceptores «THAAD»,

mais de 1.000 mísseis PAC-3 «Patriot».

Isto significa que, entre os tipos de munições mais avançados, principalmente os sistemas de longo alcance, os EUA já esgotaram cerca de 30 a 60 % das suas reservas pré-guerra. No entanto, este não é o maior problema do Pentágono. O problema é que estas munições não só são extremamente caras, como a sua produção está limitada a apenas algumas dezenas de unidades por ano. Com a capacidade de produção atual, os EUA precisarão de cerca de quatro anos para reconstituir os stocks.

Isto não significa, de forma alguma, que os EUA estejam a tornar-se «indefesos» ou mesmo ineficazes. Nem significa que seja improvável uma nova escalada no Irão. No entanto, destaca desafios significativos para o Departamento de Defesa e enormes oportunidades para os fornecedores de armamento das forças armadas dos EUA. De quem estamos a falar?

Entre os produtores das munições mais avançadas dos EUA, a RTX Corp. e a Lockheed Martin mantêm um domínio quase total.

O Tomahawk, o SM-3 e o SM-6 são produtos da RTX Corp.

O JASSM, o PrSM, o THAAD e o PAC-3 Patriot estão associados à Lockheed Martin.

Fone: CISI, CNN, Reuters, XTB Research

Considerando apenas a reposição de stocks e com base em dados publicamente disponíveis sobre preços e encomendas anteriores, isto implica montantes de cerca de 20 a 30 mil milhões de dólares ao longo de aproximadamente quatro anos.

Partindo de um valor conservador de 25 mil milhões de dólares, isso traduzir-se-ia numa receita de vendas de cerca de 11 a 13 mil milhões de dólares para a RTX e de cerca de 13 a 16 mil milhões de dólares para a Lockheed Martin.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance

Tendo em conta as margens por segmento destas empresas (12%/13%), isto implica um lucro operacional de cerca de 1,5/2,5 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos, ou seja, cerca de 0,4/0,6 mil milhões de dólares por ano.

É necessário um elevado grau de cautela no que diz respeito ao calendário destas receitas. Embora a produção das munições referidas seja atualmente um dos estrangulamentos mais prementes do Pentágono, estão em curso investimentos avultados destinados, pelo menos em parte, a acelerar a produção.

A questão fundamental a responder é: isto já está refletido no preço?

Nada sugere que sim. Ambas as empresas parecem ter apresentado um desempenho fraco nos últimos trimestres (dado o contexto), e a tendência agravou-se após os últimos resultados.

Porque, com base nas previsões relativas, entre outras coisas, ao lucro operacional de ambas as empresas, não parece ter havido alterações significativas recentemente.

Para a Lockheed, as expectativas para 2026 e 2027 são de 9,6 mil milhões de dólares e 10,1 mil milhões de dólares, respetivamente.

Para a RTX, as expectativas são de 12,3 mil milhões de dólares e 13,5 mil milhões de dólares para 2025/2026.

Se assim for, isto implica uma potencial surpresa positiva de cerca de 0,4/0,6 mil milhões de dólares (~5%) no lucro operacional, uma subida que o mercado não antecipa atualmente, numa altura em que ambas as ações se encontram nos níveis mais baixos dos últimos meses.

Considerações finais

Naturalmente, previsões deste tipo não são «absolutas». Nem a RTX nem a Lockheed são empresas dedicadas exclusivamente (ou mesmo principalmente) ao setor das munições, as previsões de resultados podem ser afetadas pelo desempenho de outros segmentos.

Além disso, não existe grande precisão na estimativa de despesas deste tipo. Os pormenores da produção destes mísseis são altamente confidenciais, as margens são calculadas com base em médias e muitas questões operacionais podem surgir ou desaparecer inesperadamente sem que os investidores ou o público sejam informados.