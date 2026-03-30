A escalada de tensões no Médio Oriente voltou a colocar o mercado petrolífero no centro da atenção dos investidores. O petróleo, tradicionalmente sensível a riscos geopolíticos, enfrenta agora um choque que poderá redefinir o equilíbrio global entre oferta e procura. Assista à análise de Henrique Tomé e saiba mais sobre o impacto da guerra entre EUA e Israel e o Irão no preço do petróleo.

Num contexto em que os stocks já se encontravam relativamente baixos e a procura resiliente, a interrupção da produção no Golfo Pérsico levanta dúvidas sobre a sustentabilidade dos preços e sobre a eficácia das respostas políticas. A questão central é saber até que ponto o mercado conseguirá compensar a escassez e se o atual nível de preços poderá manter-se mesmo após o eventual fim do conflito.

De um excedente recorde para um enorme défice

Pouco antes do agravamento do conflito envolvendo o Irão, o mercado petrolífero registava um excedente relevante. A Agência Internacional de Energia (AIE) estimava um excesso de oferta anual de cerca de 3,7 milhões de barris por dia, enquanto a Energy Information Administration (EIA) apontava para um excedente próximo de 2 milhões de barris diários. O equilíbrio global parecia confortável, apoiado por uma produção robusta e expectativas de crescimento moderado da procura.

Contudo, a situação alterou-se de forma abrupta. As interrupções na produção no Golfo Pérsico ascendem agora a cerca de 11 milhões de barris por dia, um volume que representa uma parcela significativa do abastecimento global. Apesar disso, parte deste impacto poderá ser mitigada por rotas alternativas de transporte terrestre, cuja capacidade poderá desviar entre 4 e 5 milhões de barris por dia, ainda que este valor permaneça limitado face à dimensão da disrupção.

Reservas estratégicas e capacidade de armazenamento

O Irão continua a exportar aproximadamente 1 milhão de barris diários, enquanto as reservas estratégicas desempenham um papel crucial no curto prazo. A EIA dispõe de cerca de 400 milhões de barris em reservas de emergência, o que equivale a um fluxo potencial de cerca de 4 milhões de barris por dia durante 90 a 120 dias. Paralelamente, estimativas apontam que Rússia e Irão poderão disponibilizar até 3 milhões de barris diários adicionais durante um período de três meses.

Adicionalmente, existem atualmente mais de 200 milhões de barris armazenados em navios no Golfo Pérsico, bem como volumes adicionais em instalações de armazenamento prontas para serem colocadas no mercado. Estes factores poderão atenuar parcialmente o impacto imediato da quebra de produção.

Ainda assim, os níveis de reservas comerciais de crude nos Estados Unidos e nos países da OCDE permanecem historicamente baixos, reduzindo a margem de segurança do mercado caso a disrupção se prolongue.

Porque poderão os preços permanecer elevados mesmo após o conflito

Bloomberg Finance LP

Os contratos de futuros sugerem que os preços do petróleo poderão manter-se elevados mesmo após uma eventual estabilização geopolítica. Os spreads, diferença entre contratos de futuros com diferentes datas de maturidade, permanecem significativamente elevados pelo menos até setembro, com expectativas de aumento até janeiro.

Este comportamento indica que os investidores antecipam preços sustentados entre 80 e 90 dólares por barril no médio prazo. O mercado encontra-se em backwardation, um cenário em que os contratos de curto prazo negoceiam a preços superiores aos de longo prazo, geralmente associado a restrições de oferta imediata.

Com exceção de 2022, raramente se observaram spreads tão elevados. O diferencial entre os dois contratos mais próximos não ultrapassou 7 dólares naquele ano, enquanto atualmente o spread anual já supera os 30 dólares por barril. Historicamente, uma backwardation anual de cerca de 10 dólares era considerada normal. A atual configuração do mercado sugere uma escassez significativa de oferta, mais do que uma simples sobrevalorização especulativa. ​​​​​​​

O possível impacto da intervenção governamental

Perante o risco de subida prolongada dos preços da energia, governos e organizações internacionais têm vindo a implementar medidas destinadas a limitar o impacto económico e social do aumento dos combustíveis.

A AIE já libertou cerca de 400 milhões de barris das reservas estratégicas globais, sinalizando que novos programas de estabilização poderão ser ativados caso a escassez se intensifique.

Na União Europeia, continua a ser discutida uma resposta coordenada, embora vários Estados-membros tenham adotado medidas individuais:

Alemanha – limitação do número de vezes que os postos podem aumentar os preços diariamente

Grécia – limites às margens de lucro e subsídios aos combustíveis Hungria – imposição de um preço máximo para combustíveis

Irlanda – redução de direitos aduaneiros e impostos sobre combustíveis

Suécia, Espanha e Portugal – redução do IVA e de impostos especiais sobre combustíveis

Eslovénia – racionamento de combustível e redução de impostos

Reino Unido – subsídios ao aquecimento doméstico

Embora os Estados Unidos sejam menos dependentes de importações do que a Europa ou a Ásia, a sua economia apresenta elevada sensibilidade aos preços dos combustíveis devido à forte dependência do transporte rodoviário e aéreo.

Os mercados asiáticos encontram-se numa posição particularmente vulnerável, uma vez que possuem menor capacidade de produção interna e uma dependência mais elevada do petróleo proveniente do Médio Oriente.

Conclusão

O impacto da guerra no mercado petrolífero dependerá sobretudo da duração das interrupções na produção e da capacidade de mobilização de reservas estratégicas. Apesar de existirem mecanismos que podem compensar parcialmente a quebra de oferta no curto prazo, os níveis historicamente baixos de stocks e os sinais de forte backwardation indicam um mercado estruturalmente apertado.

Mesmo que parte da capacidade de produção seja restaurada rapidamente, o actual contexto sugere que os preços poderão permanecer elevados durante vários meses, especialmente se persistirem riscos geopolíticos ou limitações logísticas. Para investidores e decisores políticos, o petróleo volta a assumir um papel central como variável crítica para a inflação, crescimento económico e estabilidade dos mercados financeiros.