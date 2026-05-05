Os índices europeus abriram esta terça-feira em território claramente positivo. O ITA40 italiano lidera com uma subida de quase 2%, o Euro Stoxx 50 pan-europeu registou um aumento de cerca de 1,5% e o DAX subiu 1,3%. O principal fator por trás dos ganhos são os sólidos resultados trimestrais dos bancos europeus, em particular o lucro recorde do UniCredit, enquanto o sentimento está a ser prejudicado pela escalada do conflito no Médio Oriente; na segunda-feira, os EUA e o Irão trocaram tiros no Golfo Pérsico, com os Emirados Árabes Unidos também a envolverem-se. As tensões no Golfo Pérsico continuam a ser um fator macroeconómico fundamental. O presidente Trump estimou que o conflito poderá durar mais duas a três semanas, embora o lado iraniano esteja a sinalizar que as negociações estão a «fazer progressos». Neste contexto, o petróleo Brent está a corrigir a subida de quase 6% registada na segunda-feira e está em baixa de cerca de 1,5%, recuando de cerca de 113 dólares por barril. O dólar (USDIDX) permanece praticamente inalterado em cerca de 98,3, praticamente neutro no início da semana. A volatilidade atualmente observada nos principais mercados. Fonte: xStation Por setor, o setor financeiro lidera, impulsionado pelos resultados dos bancos — o UniCredit (UCG.IT) registou uma subida superior a 3%, e o mapa de calor do índice SX5E mostra ganhos nos setores financeiro, tecnológico e industrial. O setor da saúde, por sua vez, está a registar uma negociação defensiva (Sanofi SAN.FR –4,4%), enquanto as empresas de energia e serviços públicos estão a adotar uma postura cautelosa face à incerteza geopolítica. Volatilidade observada entre as empresas mais significativas e de maior dimensão no mercado bolsista europeu, discriminada por setor. Fonte: Departamento de Investigação da XTB HQ 🏢 Informação sobre a empresa: UniCredit registou lucros trimestrais recorde — o lucro líquido no primeiro trimestre de 2026 aumentou 16% em relação ao ano anterior, para 3,22 mil milhões de euros, superando todas as estimativas dos analistas (consenso: 2,68 mil milhões de euros). O banco elevou a sua previsão de lucro líquido para o ano inteiro para «pelo menos 11 mil milhões de euros» e confirmou as suas metas para 2028. Os resultados foram apoiados por um forte crescimento nas receitas de comissões (+4,5% em termos homólogos) e por um aumento espetacular nas receitas de negociação (+154% face às estimativas). Entretanto, o CEO Andrea Orcel formalizou a oferta de aquisição do Commerzbank — o UniCredit está a oferecer 0,485 das suas próprias ações por cada ação do Commerzbank, o que implica um preço de cerca de 32 € por ação, ou seja, quase 7% abaixo do valor de mercado. Resultados bancários. Fonte: Bloomberg Financial LP O HSBC desiludiu com os seus resultados — o lucro antes de impostos no primeiro trimestre situou-se nos 9,38 mil milhões de dólares, abaixo da estimativa de 9,59 mil milhões de dólares, e o preço das suas ações em Londres caiu quase 5,6%. O banco efetuou uma amortização inesperada relacionada com fraude no mercado britânico e aumentou a sua provisão em 300 milhões de dólares devido à deterioração das perspetivas macroeconómicas globais causada pelo conflito no Médio Oriente. Os custos operacionais aumentaram 7,6% em termos homólogos, excedendo o consenso, o que os analistas do JPMorgan e da Bloomberg Intelligence citam como a principal surpresa negativa.

desiludiu com os seus resultados — o lucro antes de impostos no primeiro trimestre situou-se nos 9,38 mil milhões de dólares, abaixo da estimativa de 9,59 mil milhões de dólares, e o preço das suas ações em Londres caiu quase 5,6%. O banco efetuou uma amortização inesperada relacionada com fraude no mercado britânico e aumentou a sua provisão em 300 milhões de dólares devido à deterioração das perspetivas macroeconómicas globais causada pelo conflito no Médio Oriente. Os custos operacionais aumentaram 7,6% em termos homólogos, excedendo o consenso, o que os analistas do JPMorgan e da Bloomberg Intelligence citam como a principal surpresa negativa. A Rheinmetall apresentou os seus resultados preliminares do primeiro trimestre, que ficaram aquém das expectativas de vendas — a receita situou-se em cerca de 1,94 mil milhões de euros, em comparação com a estimativa do mercado de 2,3 mil milhões de euros, enquanto o lucro operacional ascendeu a 224 milhões de euros, contra uma estimativa de 240 milhões de euros. A empresa atribui o défice ao adiamento de entregas para o segundo trimestre e mantém a sua previsão para o ano inteiro de um crescimento das vendas de 40–45% com uma margem operacional de cerca de 19%, o que os analistas do Morgan Stanley e do JPMorgan (ambos com uma classificação de «sobreponderar») consideram justificação suficiente — o preço das ações sobe mais de 2% na abertura.

apresentou os seus resultados preliminares do primeiro trimestre, que ficaram aquém das expectativas de vendas — a receita situou-se em cerca de 1,94 mil milhões de euros, em comparação com a estimativa do mercado de 2,3 mil milhões de euros, enquanto o lucro operacional ascendeu a 224 milhões de euros, contra uma estimativa de 240 milhões de euros. A empresa atribui o défice ao adiamento de entregas para o segundo trimestre e mantém a sua previsão para o ano inteiro de um crescimento das vendas de 40–45% com uma margem operacional de cerca de 19%, o que os analistas do Morgan Stanley e do JPMorgan (ambos com uma classificação de «sobreponderar») consideram justificação suficiente — o preço das ações sobe mais de 2% na abertura. A Ferrari deverá divulgar os seus resultados após o fecho do mercado — o mercado espera receitas de cerca de 1,82 mil milhões de euros e um lucro líquido de cerca de 403 milhões de euros, com uma margem EBITDA de cerca de 39,3%. As principais questões dizem respeito à procura proveniente do Médio Oriente, que está limitada pelo conflito, e ao impacto do anúncio de Trump de uma tarifa de 25% sobre os automóveis provenientes da UE — embora os analistas do Barclays salientem que a Ferrari poderá ser capaz de repercutir o custo das tarifas nos clientes em grande medida, ao abrigo dos seus acordos contratuais.

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