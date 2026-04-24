Os resultados da Intel relativos ao primeiro trimestre de 2026 reforçam claramente a opinião de que a empresa está a começar a sair de um período de vários anos de fraqueza operacional. O próprio relatório superou amplamente as expectativas, mas ainda mais importantes são as previsões para os próximos meses, que conferem ao comunicado um tom claramente mais orientado para o crescimento e atuaram como catalisador de uma forte reação do mercado.

Principais destaques financeiros do 1.º trimestre

Receitas de 13,58 mil milhões de dólares, 7,2% em termos homólogos, acima do consenso

EPS ajustado de 0,29 dólares contra expectativas em torno de 0,01 dólares

Margem bruta de 41% contra uma previsão de 34,5%

Centro de Dados e IA: 5,05 mil milhões de dólares, 22% em relação ao ano anterior

Fundição: 5,42 mil milhões de dólares, 16% em relação ao ano anterior

Resultado operacional de 1,67 mil milhões de dólares contra 0,69 mil milhões de dólares no ano anterior

Fonte: XTB

A magnitude da surpresa positiva é visível não só nas receitas, mas sobretudo na rentabilidade. O aumento da margem bruta para 41% sugere melhorias tanto no mix de vendas como na eficiência de custos. Isto indica que as medidas tomadas nos últimos trimestres estão a começar a traduzir-se em resultados financeiros tangíveis.

O segmento de Centros de Dados e IA continua a ser o principal motor de crescimento, registando um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Isto confirma que a inteligência artificial já está a gerar uma procura real e crescente, particularmente na infraestrutura de servidores. A crescente importância das aplicações relacionadas com inferência e edge está a reforçar o papel das CPUs no ecossistema mais alargado.

A primeira fase do boom da IA foi impulsionada em grande parte pelas GPUs, onde a NVIDIA estabeleceu uma posição dominante. No entanto, há indícios crescentes de que a próxima fase poderá deslocar o centro de gravidade para as CPUs, especialmente no contexto da escalabilidade e da adoção mais alargada de aplicações de IA.

O segmento de fundição está a expandir-se a uma taxa de 16% em termos homólogos e está gradualmente a tornar-se uma parte mais significativa do mix de negócios. A melhoria na disponibilidade de capacidade sugere que as restrições de oferta anteriores estão a diminuir, apoiando tanto os volumes de envios como os preços.

As orientações continuam a ser o foco principal do mercado. Para o segundo trimestre, a empresa espera receitas na ordem dos 13,8 mil milhões a 14,8 mil milhões de dólares e um EPS de 0,20 dólares, claramente acima das expectativas anteriores. Além disso, a margem bruta projetada de cerca de 39% aponta para uma melhoria contínua na rentabilidade.

Numa perspetiva mais ampla, a empresa sinaliza uma procura forte e sustentada e o potencial para um crescimento acima da sazonalidade nos próximos trimestres de 2026, apoiado pela expansão da IA e pela melhoria das condições de oferta. Isto sugere que o impulso observado no início do ano poderá continuar na segunda metade do ano.

A reação do mercado foi muito forte, com as ações a subirem mais de 20% nas negociações pré-mercado, impulsionando também outras empresas do setor dos semicondutores. Vale a pena referir que as ações da Intel já valorizaram mais de 70% desde o início do ano.

Apesar da clara melhoria, os desafios permanecem. A pressão resultante das elevadas despesas de capital continua a ser evidente nos níveis de fluxo de caixa, sublinhando que o processo de transformação continua a exigir tempo e uma execução consistente.

Em termos gerais, os resultados divulgados e as perspetivas apontam para uma melhoria cada vez mais credível nos fundamentos da empresa. O apoio da crescente procura impulsionada pela IA, a melhor disponibilidade de capacidade e a melhoria da eficiência operacional criam uma base sólida para novos ganhos de desempenho nos próximos trimestres. Ao mesmo tempo, as expectativas de mercado mais elevadas significam que a manutenção desta tendência será fundamental para o desempenho futuro das ações.

Intel (D1)