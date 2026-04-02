A Intuitive Machines é uma das líderes num segmento muito restrito, mas empolgante, das empresas espaciais. A empresa especializa-se principalmente em módulos de aterragem lunar e infraestruturas orbitais. Não se trata de uma startup típica deste tipo, que tem mais para mostrar do que uma visão e boas intenções: A Intuitive Machines (LUNR) registou receitas de 210,1 milhões de dólares em 2025 (uma descida de 7,9% em relação ao ano anterior), uma carteira de encomendas de 943 milhões de dólares e um aumento da margem bruta para 19%.

A empresa continua a queimar dinheiro: registou um prejuízo líquido de 83,91 milhões de dólares em 2025 e apresenta um prejuízo acumulado de 0,73 dólares por ação.

Para 2026, a administração já prevê receitas na faixa de 900 milhões a 1 bilhão de dólares e um EBITDA ajustado positivo.

Em março, a empresa também ganhou um contrato da NASA no âmbito do CLPS no valor de 180,4 milhões de dólares para uma quinta missão lunar. Ontem, surgiram relatos de que a SpaceX apresentou confidencialmente a documentação para o IPO à SEC; espera-se que a cotação seja a maior da história dos mercados financeiros. No mesmo dia, a NASA lançou com sucesso a Artemis II a partir do Centro Espacial Kennedy. Na sequência destes acontecimentos, o mercado quer esquecer os problemas na Terra e pensar nas oportunidades no espaço. Os projetos cada vez mais ambiciosos empreendidos pela SpaceX e pela NASA, juntamente com a crescente presença de empresas espaciais no mercado, estão a levar muitos investidores a acreditar que o conceito de uma «economia espacial» já não é um sonho, mas está a tornar-se um cenário que pode ser valorizado. A empresa espacial apresentou resultados mistos para 2025, mas delineou um plano agressivo para 2026. Destacam-se dois vetores de crescimento. Em primeiro lugar, a empresa finalizou a aquisição da Lanteris no primeiro trimestre por aproximadamente 800 milhões de dólares e concluiu a transação da KinetX, aumentando a sua exposição aos setores da defesa e da segurança nacional.

Em segundo lugar, a 24 de março, a NASA adjudicou à Intuitive Machines um contrato CLPS no valor de 180,4 milhões de dólares para uma quinta missão de entrega de carga útil à Lua, desta vez utilizando o módulo de aterragem Nova‑D/R, de maiores dimensões. As missões espaciais continuam a acarretar riscos de atrasos, falhas técnicas e concorrência por parte de operadores de maior dimensão. Independentemente da perspetiva, a Intuitive Machines continua a ser uma empresa especulativa, e as metas para 2026 têm de ser cumpridas para que as ações gerem rendimentos.

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