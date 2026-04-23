O Índice do Dólar (USDIDX) interrompeu a sua recente queda e retomou a tendência de alta na sequência das declarações do Ministro da Defesa de Israel. Israel Katz afirmou que o país está preparado para retomar os ataques contra o Irão e que, neste momento, está «à espera de luz verde dos Estados Unidos». Para além da procura de refúgios seguros provocada pelos receios de uma escalada no Médio Oriente, o dólar recebeu um impulso significativo dos dados mais recentes do PMI. Os relatórios indicam uma recuperação recorde da atividade empresarial nos EUA, reforçando a narrativa de taxas de juro «mais altas por mais tempo». Índice do Dólar (H1) USDIDX recuperou-se com sucesso após tocar na EMA30 em (H1). Fonte: xStation5 Sinais de inflação nos dados do PMI Os índices PMI superaram as expectativas tanto no setor dos serviços como no setor industrial. No entanto, os detalhes internos revelam um tom «hawkish»: as fortes contribuições dos subíndices de preços, que abrangem tanto os custos dos fatores de produção como os preços dos produtos finais, suscitaram receios quanto à propagação da pressão inflacionista para o resto da economia. Estes dados sugerem uma postura mais restritiva por parte da Reserva Federal, o que poderá reduzir significativamente as probabilidades de cortes significativos nas taxas de juro em 2026. S&P Global Insight: O setor privado dos EUA está de volta, de forma sólida, a uma fase de expansão. Fonte: S&P Global Reações cambiais: Mercados Emergentes vs. G10 A força do dólar está a fazer-se sentir de forma mais acentuada nos Mercados Emergentes (ME), por exemplo: Forint húngaro ( USDHUF ): +0,5%

): +0,5% Rupia indiana ( USDINR ): +0,2%

): +0,2% Rand sul-africano (USDZAR): +0,2% No âmbito do G10, o sentimento de aversão ao risco é mais visível no dólar neozelandês (NZDUSD: -0,4%), que perdeu os ganhos registados no início da sessão, interrompendo uma sequência de recuperação que se mantinha desde o início da semana. Curiosamente, o dólar australiano (AUD) está a demonstrar uma resiliência semelhante à da libra, do iene e do euro, que se mantêm praticamente estáveis (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05%). Isto deve-se, em grande parte, a uma forte recuperação dos dados do PMI da Austrália, que aumentaram o risco de novos aumentos das taxas de juro por parte do RBA. Contexto de mercado: Apesar da correção de hoje, o NZD teve ainda assim um mês relativamente mais forte face ao USD, em comparação com as outras moedas do G10. Fonte: XTB Research O paradoxo da coroa norueguesa (NOK) A coroa norueguesa está a perder terreno de forma desproporcional hoje. Teoricamente, o recente aumento dos preços do petróleo bruto Brent deveria apoiar a NOK, mas a recuperação do USDNOK face a um mínimo de quatro anos sugere que esta fraqueza é impulsionada exclusivamente pelo ambiente geral de «aversão ao risco», e não pelos fundamentos do setor energético. USDNOK (D1) Visualizando a aversão ao risco: A fuga para ativos seguros é particularmente evidente quando se compara a subida do USDNOK com os ganhos do NOKSEK, em consonância com os ganhos nos futuros do petróleo. Fonte: xStation5

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