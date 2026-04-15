O conglomerado francês de luxo Kering (KER.FR) divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026, que desapontaram investidores e analistas. A receita do grupo totalizou 3,57 mil milhões de euros, o que representa uma queda de 6,2% em relação ao ano anterior, com base nos dados reportados, e um crescimento nulo em termos comparáveis. As ações da Kering desceram mais de 10% na Bolsa de Valores de Paris, juntando-se a uma onda de vendas generalizadas em todo o setor de luxo europeu. A Gucci — a marca emblemática do grupo — continua a ser o principal fator de peso negativo nos resultados, com as receitas a registarem uma queda de 14,3 %, para 1,35 mil milhões de euros, e de 8 % em termos orgânicos, em comparação com a previsão consensual dos analistas de um declínio de 4,3 %. A Berenberg salientou explicitamente que os clientes chineses da Gucci continuam a registar uma queda superior a uma dúzia de pontos percentuais em relação aos anos anteriores, e que a recuperação da marca neste mercado de luxo fundamental continua a ser muito lenta. O único ponto positivo em termos geográficos foi a América do Norte, que registou um crescimento elevado de um dígito. Fonte: Relações com Investidores da Kering As joias e os óculos foram os segmentos que mais se destacaram no relatório global. A Kering Jewelry alcançou uma receita trimestral recorde de 269 milhões de euros (+22 % em termos comparáveis), enquanto a Kering Eyewear registou o seu melhor resultado de sempre — 489 milhões de euros (+7 % em termos comparáveis). Marcas como Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Brioni também registaram crescimento, impulsionado principalmente pela procura na América do Norte. Fonte: Relações com Investidores da Kering Outro fator que pesou nos resultados foi o conflito no Médio Oriente, que tem perturbado significativamente o turismo e o consumo na região desde o final de fevereiro. As vendas a retalho da Kering no Médio Oriente caíram 11% durante o trimestre, e a diretora financeira, Armelle Poulou, estimou o impacto negativo do conflito em aproximadamente 1 ponto percentual do crescimento comparável para todo o trimestre. A empresa salientou que o Médio Oriente representa aproximadamente 5% das suas receitas de retalho e está a acompanhar de perto os desenvolvimentos futuros. O novo CEO, Luca de Meo, anunciou que «a recuperação da Gucci está em curso» e apresentará um plano estratégico completo durante o Capital Markets Day, em Florença, esta quinta-feira. Os analistas do Citi descreveram os resultados do primeiro trimestre como «secundários» em relação à antecipada roadshow «ReconKering», enquanto o Barclays observou que a reestruturação estratégica da marca está a começar a mostrar resultados iniciais na América do Norte. O mercado aguarda agora sinais concretos de que a tão esperada recuperação da Gucci — e de todo o grupo — é uma questão de meses, e não de anos. As ações da Kering mantêm uma clara tendência de baixa no gráfico diário: o preço de 251,60 situa-se significativamente abaixo da MME(100) = 270,30 e da MME(200) = 266,25, confirmando que a pressão de venda é dominante. A última sessão registou uma variação entre 250,60 e 265,15, com uma abertura a 263,80 e um fecho próximo dos mínimos, indicando uma pressão de venda persistente. O suporte mais próximo situa-se na zona de 250–252 (mínimo local de 250,60); uma quebra abaixo deste nível abre caminho para os próximos números redondos de 240/220 visíveis no gráfico. Do lado da resistência, o nível-chave é a convergência da EMA(200)/EMA(100) na faixa de 266–270; uma quebra e um movimento sustentado acima desta zona sinalizaria uma melhoria do sentimento e o potencial para uma correção em direção aos 300. Até que estas médias móveis sejam recuperadas, o cenário base continua a ser uma tendência descendente, e quaisquer recuperações podem ser consideradas movimentos corretivos. Fonte: xStation

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