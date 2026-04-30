Desempenho financeiro: resultados muito acima das expectativas A Meta apresentou resultados significativamente acima do consenso do mercado, confirmando o seu domínio no setor tecnológico, mesmo com o mercado a reagir com nervosismo ao «preço» deste sucesso. EPS (Lucro por ação): 10,44 dólares – superando as expectativas em uns impressionantes 3,78 dólares . É importante notar, no entanto, que este valor inclui um benefício fiscal significativo. Mesmo excluindo este benefício, os lucros teriam superado confortavelmente as expectativas.

– superando as expectativas em uns impressionantes . É importante notar, no entanto, que este valor inclui um benefício fiscal significativo. Mesmo excluindo este benefício, os lucros teriam superado confortavelmente as expectativas. Receitas: 56,31 mil milhões de dólares (+33,1% a/a) – a Meta superou as previsões em 760 milhões de dólares . Isto representa o mais forte impulso de crescimento dos últimos anos, impulsionado quase inteiramente pelo segmento da publicidade, que, por sua vez, beneficia da elevada adoção da IA.

(+33,1% a/a) – a Meta superou as previsões em . Isto representa o mais forte impulso de crescimento dos últimos anos, impulsionado quase inteiramente pelo segmento da publicidade, que, por sua vez, beneficia da elevada adoção da IA. Usuários ativos diários (DAP): Média de 3,56 mil milhões de pessoas em março (+4% a/a). Embora tenha sido observado um ligeiro declínio em relação ao trimestre anterior, a empresa apontou claramente para fatores externos: interrupções na internet no Irão e restrições ao acesso ao WhatsApp na Rússia. Eficiência publicitária: IA na ofensiva Os dados operacionais mostram que os investimentos nos modelos do Meta Superintelligence Labs estão a começar a impulsionar as margens: Impressões de anúncios: O número de impressões de anúncios aumentou 19% em relação ao ano anterior . Isto indica que os utilizadores estão a consumir mais conteúdo e que os algoritmos de recomendação os estão a reter de forma mais eficaz nas plataformas.

O número de impressões de anúncios aumentou . Isto indica que os utilizadores estão a consumir mais conteúdo e que os algoritmos de recomendação os estão a reter de forma mais eficaz nas plataformas. Preço médio por anúncio: O preço médio por anúncio subiu 12% em relação ao ano anterior. Este é um sinal crucial — a Meta não está apenas a exibir mais anúncios; graças a uma melhor segmentação por IA, consegue vendê-los a preços significativamente mais elevados. Perspetivas e CAPEX: Um ponto de discórdia para Wall Street Apesar dos resultados excelentes do primeiro trimestre, o mercado centrou-se nas previsões e nos custos, o que resultou numa queda do preço das ações de mais de 3% no mercado pós-bolsa, que mais tarde se ampliou para aproximadamente 5,5%. Previsão de receitas para o segundo trimestre: Intervalo de 58 a 61 mil milhões de dólares . Embora estes números sejam sólidos, a mediana ( 59,5 mil milhões de dólares ) situa-se quase exatamente em linha com o consenso ( 59,57 mil milhões de dólares ), o que serviu de sinal para que um mercado sobreaquecido realizasse lucros («sem um aumento espetacular da fasquia»).

Intervalo de . Embora estes números sejam sólidos, a mediana ( ) situa-se quase exatamente em linha com o consenso ( ), o que serviu de sinal para que um mercado sobreaquecido realizasse lucros («sem um aumento espetacular da fasquia»). Custos totais (AF 2026): Mantidos na faixa de 162–169 mil milhões de dólares . É importante referir que, ao contrário do que aconteceu com o CAPEX, aqui a fasquia não foi elevada.

Mantidos na faixa de . É importante referir que, ao contrário do que aconteceu com o CAPEX, aqui a fasquia não foi elevada. CAPEX (AF 2026): Esta foi a alteração mais significativa, com a previsão elevada para 125–145 mil milhões de dólares. Os investidores receiam que as despesas gigantescas em infraestruturas de IA (centros de dados, chips) comecem a «consumir» o fluxo de caixa livre nos próximos trimestres. Do Metaverso à Superinteligência Zuckerberg procedeu a uma reformulação simbólica da narrativa neste trimestre. Meta Superintelligence Labs: Este é o novo nome destinado a captar a atenção dos investidores. O lançamento do primeiro modelo deste laboratório pretende ser um passo em direção à «superinteligência pessoal para milhares de milhões de pessoas».

Este é o novo nome destinado a captar a atenção dos investidores. O lançamento do primeiro modelo deste laboratório pretende ser um passo em direção à «superinteligência pessoal para milhares de milhões de pessoas». Reality Labs: O prejuízo operacional (4,03 mil milhões de dólares) foi inferior aos 4,77 mil milhões de dólares previstos, sugerindo que a Meta está a começar a «cortar» gastos ineficientes neste segmento em favor do desenvolvimento de grandes modelos de linguagem. Resumo A Meta apresentou os números com que a maioria das grandes empresas tecnológicas sonha, mas a reação do preço das ações reflete um cenário clássico de «venda com a notícia». O mercado recebeu a confirmação de que a IA está a funcionar (crescimento de 12% nos preços dos anúncios), mas ficou simultaneamente assustado com a conta que Zuckerberg está a apresentar para a construção da «superinteligência pessoal». No entanto, é importante salientar que a adoção da IA pela Meta está a avançar a um ritmo muito rápido em comparação com outras empresas e, já há vários trimestres, temos observado um crescimento real na receita global graças à utilização de ferramentas de inteligência artificial. Embora os ambiciosos projetos multimilionários da Meta nem sempre tenham sido coroados de sucesso, desde que a empresa ganhe milhares de milhões de dólares, pode dar-se ao luxo de experimentar. Embora os investidores possam parecer um pouco menos satisfeitos, a Meta continua a ser uma das empresas mais baratas em termos de valorização dentro do grupo tecnológico em geral. A empresa apresenta um P/E futuro de cerca de 22 e um P/S futuro inferior a 7. Vinte minutos após a divulgação dos resultados, as ações estavam a ser negociadas potencialmente a cerca de 631 dólares por ação, 20% abaixo dos picos históricos.

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