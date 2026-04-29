A Meta Platforms (META.US) deverá divulgar os seus resultados do primeiro trimestre de 2026 num dos momentos mais exigentes para o setor tecnológico em geral. Embora as expectativas em termos de receitas e lucros sejam elevadas, o verdadeiro foco desta divulgação está a deslocar-se para três áreas-chave: a dimensão e a trajetória do CAPEX, o ritmo da monetização da IA e a qualidade dos sinais prospectivos. Em particular, será fundamental saber se a empresa mantém o seu plano de investimento agressivo em IA, estimado em até 115 mil milhões de dólares em 2026, uma vez que os comentários a este respeito poderão influenciar as avaliações em toda a cadeia de valor da infraestrutura de IA, incluindo empresas como a Arista Networks e a CoreWeave.
Elevadas expectativas e o papel da IA na promoção do crescimento
O consenso do mercado aponta para receitas na ordem dos 55,4 a 55,5 mil milhões de dólares e um EPS de aproximadamente 6,65 a 6,67 dólares, o que implica um crescimento de cerca de 30 a 31% em relação ao ano anterior. Isto representaria a taxa de crescimento mais forte desde 2021, impulsionada principalmente por melhorias contínuas na eficiência publicitária através da IA e pela crescente monetização da base de utilizadores.
Ao mesmo tempo, é importante notar que a Meta entra neste período na sequência de uma série de medidas de otimização, incluindo uma redução de cerca de 10% da força de trabalho, destinadas a libertar recursos para investimentos em IA. Esta combinação de forte crescimento das receitas, reestruturação de custos e aumento do CAPEX será fundamental para avaliar a qualidade dos resultados.
O CAPEX como referência para o mercado em geral
O aspeto mais importante deste relatório poderá não ser os próprios números trimestrais, mas sim a atualização dos planos de investimento. A Meta é atualmente um dos maiores investidores na corrida global à IA, e as suas despesas em infraestruturas, abrangendo centros de dados, chips e desenvolvimento de modelos, representam um importante motor da procura em todo o setor. O mercado estará particularmente sensível à questão de saber se a empresa mantém a sua trajetória atual de CAPEX ou se a ajusta em resposta à volatilidade macroeconómica e às pressões de custos. A manutenção de níveis elevados de investimento seria provavelmente interpretada como um forte sinal de continuidade do impulso no ciclo da IA, apoiando as avaliações de fornecedores de infraestruturas como a Arista Networks (redes de centros de dados) e a CoreWeave (capacidade computacional de IA). Por outro lado, quaisquer sinais de maior disciplina de capital poderiam desencadear uma reavaliação mais ampla das expectativas em todo o segmento. Neste sentido, a Meta continua a ser um dos principais barómetros do mercado da IA.
Muse Spark e a questão da escala de monetização
O lançamento do modelo Muse Spark no início de abril elevou significativamente as expectativas em torno das capacidades tecnológicas da empresa. O modelo foi implementado antes do previsto, reduzindo a incerteza dos investidores e acelerando a narrativa do regresso da Meta à vanguarda do desenvolvimento de IA. No entanto, a questão principal não reside tanto na capacidade tecnológica, mas sim na velocidade de comercialização. Até agora, a Meta tem aproveitado eficazmente a IA para melhorar a segmentação de anúncios e a eficiência da plataforma, mas o mercado estará à procura de vias de monetização mais diretas, especialmente tendo em conta a escala dos investimentos em curso.
Contexto macroeconómico e riscos a curto prazo
Os resultados do primeiro trimestre refletem também um período de elevada volatilidade geopolítica. O conflito no Médio Oriente e o aumento dos preços da energia podem ter pesado sobre os gastos com publicidade em março, particularmente em setores sensíveis ao rendimento discricionário dos consumidores. Além disso, o setor de IA em geral enfrenta um escrutínio crescente em torno das avaliações e da sustentabilidade do atual ciclo de investimento. Neste contexto, os comentários da Meta poderão moldar não só as suas próprias perspetivas, mas também o sentimento geral em toda a Big Tech.
Bank of America: Muse Spark como catalisador para uma reavaliação do sentimento
O Bank of America destaca que o lançamento antecipado do Muse Spark elimina um importante fator de incerteza para as ações. Os analistas veem potencial para melhorias iterativas no desempenho do modelo nos próximos trimestres, o que poderá impulsionar uma mudança de sentimento semelhante à observada com a Google na sequência dos progressos nos seus modelos Gemini. O banco aponta também para uma avaliação atrativa em relação às oportunidades da IA e a um crescimento da publicidade acima da média do setor, mantendo uma posição positiva em relação às ações.
Goldman Sachs: Crescimento forte, mas visibilidade limitada e foco no CAPEX
O Goldman Sachs mantém-se otimista quanto aos fundamentos da Meta, particularmente no setor da publicidade, mas salienta a visibilidade limitada a curto prazo devido à incerteza macroeconómica e geopolítica. Isto aumenta a importância das orientações futuras. O banco acompanha de perto as atualizações sobre o CAPEX e as despesas operacionais, considerando-as fundamentais para avaliar o equilíbrio entre crescimento e disciplina financeira.
JPMorgan: Publicidade impulsionada pela IA como principal motor de crescimento
O JPMorgan espera que o crescimento das receitas da Meta seja impulsionado, em grande parte, por melhorias contínuas no desempenho publicitário possibilitadas pela IA. Embora o investimento em IA continue elevado, o banco observa que a empresa parece estar a manter as suas salvaguardas financeiras. Manter as orientações relativas ao CAPEX estáveis seria provavelmente interpretado como um sinal positivo, reforçando a confiança no quadro de investimento.
Truist: O crescimento mais forte dos últimos anos e uma monetização em melhoria
A Truist prevê que a Meta irá registar o seu crescimento de receitas mais rápido desde 2021, apoiado tanto pelo crescimento do número de utilizadores como por uma melhor monetização através da integração da IA na publicidade e nos produtos de consumo. Os analistas observam também que a empresa está a começar a colmatar a diferença em relação aos principais intervenientes no domínio dos grandes modelos linguísticos, enquanto a sua utilização atual da IA em sistemas de recomendação e publicidade já está a gerar benefícios comerciais tangíveis.
Wedbush: O «efeito flywheel» da IA e a conversão direta de CAPEX em receitas
A Wedbush apresenta uma das teses de investimento mais assertivas, apontando para um efeito «flywheel» em que os investimentos em IA aumentam diretamente a eficiência publicitária e impulsionam o crescimento das receitas. Na sua opinião, o mercado continua a subestimar a força desta relação. Os esforços de otimização de custos, incluindo reduções de pessoal, reforçam ainda mais a capacidade da Meta de sustentar níveis elevados de investimento, ao mesmo tempo que impulsiona a rentabilidade.
Meta Platforms (D1)
As ações da Meta Platforms continuam a ser negociadas cerca de 15% abaixo do seu máximo histórico, próximo dos 780 dólares, mas nas últimas sessões conseguiram ultrapassar a MME de 200 dias, sinalizando uma forte procura e uma potencial inversão da tendência descendente anterior.
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