Principais conclusões O regulamento MiCA entrou em plena aplicação na União Europeia, obrigando as plataformas de criptomoedas a obter uma licença para continuarem a operar no Espaço Económico Europeu.

Corretoras como a Binance, Coinbase e Kraken tiveram de adaptar as suas operações ao MiCA, enquanto os elevados custos de conformidade poderão acelerar a consolidação do mercado europeu das criptomoedas.

Para os investidores, o MiCA reforça a proteção e a supervisão do mercado das criptomoedas, mas poderá traduzir-se em comissões mais elevadas, uma oferta mais limitada de stablecoins e processos de verificação de identidade mais rigorosos.

As plataformas de criptomoedas que operam na União Europeia enfrentam, desde 30 de junho, um novo enquadramento regulatório, marcando o fim do período de transição do regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets). A partir de agora, apenas as empresas devidamente licenciadas podem continuar a prestar serviços no Espaço Económico Europeu. A medida representa uma das maiores mudanças de sempre para o setor, obrigando corretoras como a Binance, Kraken e Coinbase a reorganizar as suas operações e a alterar a forma como os investidores europeus acedem ao mercado de ativos digitais. Quanto custa cumprir o MiCA? Os desafios para as corretoras de criptomoedas Sob um ponto de vista estritamente financeiro, as corretoras enfrentam agora requisitos prudenciais inegociáveis. O artigo 67 do regulamento impõe a manutenção de fundos próprios rigorosos. Estes capitais começam nos 50 000 euros para serviços básicos de consultoria e gestão de carteiras, subindo para 125 000 euros no caso da custódia de ativos e culminando num mínimo de 150 000 euros para a operação de plataformas de negociação completas. Adicionalmente, os custos diretos de submissão e assessoria jurídica para a obtenção de uma licença de prestador de serviços oscilam atualmente entre os 20 000 e os 45 000 euros por entidade. Estes valores, quando somados aos encargos recorrentes com auditorias, cibersegurança e equipas locais de monitorização, criam uma barreira de entrada para empresas de menor dimensão. Como o MiCA está a consolidar o mercado europeu das criptomoedas O mercado europeu sofreu uma mudança estrutural profunda. De acordo com os registos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados referentes ao final de 2025, o bloco europeu contava com apenas cerca de 102 prestadores oficialmente licenciados. ​​​​​​​ Para os líderes do setor, a grande contrapartida estratégica do MiCA reside na criação de um passaporte europeu. A Coinbase, por exemplo, centralizou grande parte das suas operações europeias na Irlanda, obtendo a capacidade de servir quase 450 milhões de consumidores através de uma única licença.

A Binance, após enfrentar diversos entraves jurídicos ao longo dos últimos anos, foi obrigada a alinhar os seus protocolos de forma estrita. Ambas as empresas conseguem agora diluir os seus custos fixos através de uma economia de escala que permanece inacessível aos pequenos concorrentes. Plataforma de investimentos da XTB ​​​​​​​O que muda para os investidores em criptomoedas? Do lado dos investidores de criptomoedas, esta transformação apresenta uma dualidade incontornável. Por um lado, o investidor europeu beneficia atualmente de níveis de proteção sem precedentes. A probabilidade de ocorrência de falhas sistémicas é fortemente atenuada por requisitos de liquidez apertados e garantias claras de reembolso. Por outro lado, o custo desta segurança institucional acaba por penalizar o retalho. Com as plataformas a repercutirem os custos da conformidade e da segregação bancária, as comissões de negociação tendem a sofrer revisões em alta. Em paralelo, a oferta de moedas estáveis (stablecoins) ficou restrita aos emitentes que cumprem os requisitos como Instituições de Moeda Eletrónica, retirando de circulação diversos ativos que não conseguiram demonstrar reservas integrais em euros ou dólares. Os processos de verificação de identidade passaram também a ser inflexíveis, eliminando a privacidade procurada pelos investidores originais do espaço digital. O impacto do MiCA coincide com um mercado cripto em queda A Bitcoin chegou a ser cotada nos 124 mil dólares americanos, acabando por corrigir mais de 50% depois de ter atingido novos máximos históricos. O mercado cripto desde então tem seguido uma tendência de baixa, ao contrário do que verificamos no setor tecnológico americano. O regulamento MiCA entrou oficialmente em vigor a 29 de junho de 2023, mas pelo comportamento do mercado conseguimos ver que a mudança da tendência de alta começou apenas em meados do primeiro trimestre de 2025. A partir do dia 1 de Julho as empresas serão obrigadas a seguir os requisitos exigidos estabelecidos pelo regulador europeu, correndo o risco de serem bloqueados para os investidores europeus caso não entrem em conformidade. ​​​​​​​

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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