Na sequência da decisão de hoje da Reserva Federal, Wall Street prepara-se para uma sessão pós-negociação intensa. Nada menos do que quatro empresas do grupo dos «Magnificent 7» deverão divulgar os seus resultados financeiros trimestrais.

1. Nuvem e Azure: O principal motor de crescimento confrontado com restrições de oferta

A computação em nuvem continua a ser o cerne da avaliação da Microsoft. O consenso do mercado espera um crescimento das receitas no segmento Intelligent Cloud na casa dos 20% a 30%. Os analistas do HSBC estão ainda mais otimistas, prevendo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) para o Azure de 33,6% até 2030.

No entanto, a questão principal não é a falta de procura, mas sim restrições de infraestrutura. A Microsoft enfrenta uma escassez de poder de computação (GPUs), o que obriga a administração a fazer escolhas difíceis de alocação. Atualmente, é dada prioridade aos produtos próprios (M365 Copilot, GitHub Copilot) e à I&D, enquanto os clientes externos do Azure ficam com as «sobras». Se o Azure não conseguir mostrar uma aceleração neste trimestre, ao passo que a AWS e a Google Cloud (GCP) o fazem, tal poderá ser interpretado como uma perda de liderança para concorrentes que dispõem de os seus próprios chips, mais eficientes. Por outro lado, as projeções sugerem que o Azure poderá ultrapassar a AWS como líder em quota de mercado até ao final do ano civil de 2026.

2. A revolução nas relações com a OpenAI e a diversificação através da Anthropic

Os últimos dias trouxeram uma mudança fundamental na estratégia de IA da Microsoft. De acordo com relatos da Bloomberg e do NYT, a Microsoft e a OpenAI afrouxaram oficialmente a sua parceria. Os principais pontos a reter incluem:

Fim da exclusividade: A Microsoft já não é a única entidade autorizada a revender modelos da OpenAI. Isto permite que o ChatGPT celebre acordos com rivais como a Amazon (AWS) e a Oracle.

A Microsoft já não é a única entidade autorizada a revender modelos da OpenAI. Isto permite que o ChatGPT celebre acordos com rivais como a Amazon (AWS) e a Oracle. Mudança no modelo financeiro: Em troca do fim da exclusividade, a Microsoft deixará de pagar à OpenAI uma participação nas receitas dos produtos revendidos através da sua nuvem.

Em troca do fim da exclusividade, a Microsoft deixará de pagar à OpenAI uma participação nas receitas dos produtos revendidos através da sua nuvem. O caminho para a oferta pública inicial (IPO): Estas mudanças têm como objetivo facilitar a reestruturação da OpenAI numa empresa tradicional com fins lucrativos e a sua eventual entrada na bolsa de valores.

Para reduzir a dependência da OpenAI (que representa aproximadamente 45% das obrigações de desempenho remanescentes da MSFT), a Microsoft está a apostar agressivamente na Anthropic. A gigante de Redmond investiu 5 mil milhões de dólares na Anthropic, mas, mais importante ainda, como parte do acordo, a Anthropic comprometeu-se a alugar 30 mil milhões de dólares em capacidade computacional à Microsoft. O HSBC estima que a receita da Anthropic tenha disparado de 9 mil milhões de dólares em dezembro de 2025 para 30 mil milhões de dólares em abril de 2026, tornando-a uma segunda fonte crítica de encomendas para o Azure. Embora o mercado tenha reagido com nervosismo ao afrouxamento dos laços com a OpenAI, pode acabar por se verificar que a Microsoft tomou a melhor decisão possível para o desenvolvimento a longo prazo dos seus próprios produtos.

3. Capex: A Corrida ao Armamento e o «Imposto da Nvidia»

As despesas de capital (Capex) tornaram-se um ponto de discórdia. O mercado espera que a Microsoft aumente drasticamente as despesas para se equiparar à Alphabet e à Amazon. No entanto, existe uma diferença significativa na eficiência destas despesas. Enquanto a Google e a Amazon dispõem de chips de IA avançados desenvolvidos internamente (TPU, Trainium), a Microsoft continua a depender fortemente da Nvidia (Blackwell e Rubin).

A falta de um processador proprietário em escala de massa significa que uma parte significativa do Capex da Microsoft é essencialmente uma «margem da Nvidia» (estimada em 75% do preço do chip). Os investidores irão analisar o relatório à procura de progressos na implementação dos chips Maia, que poderão reduzir os custos de infraestrutura e melhorar a rentabilidade do segmento de IA.

4. M365 e Copilot: Estarão os clientes dispostos a pagar?

O segmento de Produtividade e Processos Empresariais, embora estável (crescimento de aproximadamente 14-15%), suscita preocupações quanto à adoção do Copilot. A Microsoft conta atualmente com cerca de 15 milhões de subscrições pagas do Copilot — uma taxa de penetração de apenas 3% entre a sua base de utilizadores. Em contrapartida, o Gemini da Google está a apresentar uma taxa de adoção muito mais elevada. Se a Microsoft não conseguir demonstrar que a IA está a impulsionar significativamente as receitas do Office, a tese de uma «revolução do software de IA» poderá ser comprometida.

5. Perspetiva de investimento: oportunidade ou armadilha?

Apesar de o preço das ações ter descido cerca de 12% desde o início do ano (e 20% em relação aos seus máximos), os fundamentos da empresa continuam a ser formidáveis:

Avaliação: A cerca de 425 dólares, a Microsoft negoceia com um rácio P/E de 23x–25x para o ano em curso e de cerca de 21x–22x para o próximo ano. Isto representa 20% abaixo da média histórica da empresa, tornando a avaliação a mais atrativa dos últimos anos.

A cerca de 425 dólares, a Microsoft negoceia com um de 23x–25x para o ano em curso e de cerca de 21x–22x para o próximo ano. Isto representa 20% abaixo da média histórica da empresa, tornando a avaliação a mais atrativa dos últimos anos. Balanço: A empresa mantém uma «fortaleza financeira» com mais de 90 mil milhões de dólares em dinheiro e uma notação de crédito AAA impecável.

A empresa mantém uma «fortaleza financeira» com mais de e uma notação de crédito AAA impecável. Perspetivas a longo prazo: Para os investidores a longo prazo, a atual correção de preços pode ser vista como uma oportunidade. A Microsoft já não é apenas um «proxy da OpenAI», mas está a construir um ecossistema de IA diversificado (OpenAI, Anthropic, modelos Mistral proprietários e modelos de código aberto).

Resumo

Os próximos resultados serão um teste para verificar se a Microsoft consegue traduzir a liderança tecnológica em lucros sustentáveis. Três números serão fundamentais: taxa de crescimento do Azure (prevista >30%), níveis de Capex (sinalizando confiança na procura) e dinâmica das subscrições do Copilot.

Embora a volatilidade a curto prazo possa ser elevada, especialmente tendo em conta os resultados sobrepostos de outros gigantes do «Mag 7», a baixa valorização em relação às médias históricas e a mudança estratégica para um modelo de nuvem mais aberto sugerem que a Microsoft se está a preparar para a sua próxima fase de crescimento, agora menos vulnerável aos riscos da concentração de parceiros.