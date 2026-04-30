Enquanto os céticos dos principais meios de comunicação e os analistas do Twitter se apressavam a anunciar o estouro da bolha da IA, Satya Nadella acabou de apresentar 83 mil milhões de razões para que considerassem mudar de carreira. A Microsoft não se limitou a superar as expectativas; fê-lo com tal elegância que até a redução nas despesas de capital parece uma demonstração calculada de força, em vez de um mero corte de custos. O mercado estava a entrar numa fase de «mostre-me», e a Microsoft respondeu simplesmente: «Força, vejam por vocês próprios». Embora as ações da Microsoft ainda estejam cerca de 20% abaixo dos picos históricos — tendo perdido cerca de um terço do seu valor a certa altura —, é evidente que a empresa mantém bases sólidas e estáveis. Se perguntássemos quais as empresas que ainda estarão connosco daqui a 5, 10 ou 20 anos, a Microsoft estaria certamente nessa lista. Será então que merece realmente uma ligeira retração nas negociações após o fecho da bolsa? Principais resultados financeiros: os números não mentem Receitas: 82,9 mil milhões de dólares (+18% em termos homólogos), claramente acima do consenso de 81,46 mil milhões de dólares.

(+18% em termos homólogos), claramente acima do consenso de 81,46 mil milhões de dólares. EPS (Lucro por ação): Atingiu 4,27 dólares (+23%), ligeiramente acima da previsão de 4,03–4,06 dólares.

Atingiu (+23%), ligeiramente acima da previsão de 4,03–4,06 dólares. Lucro líquido: 31,8 mil milhões de dólares — a Microsoft gera tanto lucro «puro» quanto a valorização total de algumas empresas do S&P 500.

— a Microsoft gera tanto lucro «puro» quanto a valorização total de algumas empresas do S&P 500. Lucro operacional: 38,4 mil milhões de dólares (+20%), o que, com uma margem operacional superior a 46% , torna a gigante de Redmond a máquina de gerar dinheiro mais eficiente do Vale do Silício.

(+20%), o que, com uma margem operacional superior a , torna a gigante de Redmond a máquina de gerar dinheiro mais eficiente do Vale do Silício. Retornos para os acionistas: 10,2 mil milhões de dólares pagos em dividendos e recompra de ações. Segmentos: Azure destaca-se, os restantes lutam para acompanhar Azure e outras soluções na nuvem: Um aumento de 40% ( 39% excluindo efeitos cambiais) é um golpe de mestre para aqueles que temiam a «fadiga da nuvem». Estes resultados superaram as expectativas do mercado, embora seja importante notar que a Amazon também registou uma melhoria com a sua nuvem AWS.

Um aumento de ( excluindo efeitos cambiais) é um golpe de mestre para aqueles que temiam a «fadiga da nuvem». Estes resultados superaram as expectativas do mercado, embora seja importante notar que a Amazon também registou uma melhoria com a sua nuvem AWS. Taxa de execução do negócio de IA: A taxa de execução anual da receita de IA ultrapassou os 37 mil milhões de dólares (+123% em termos homólogos). Isto já não é apenas «potencial»; é um negócio gigantesco e real. Além disso, este valor situa-se acima dos níveis de CAPEX, demonstrando que a empresa já não está a queimar dinheiro sem saber se alguma vez verá um retorno.

A taxa de execução anual da receita de IA ultrapassou os (+123% em termos homólogos). Isto já não é apenas «potencial»; é um negócio gigantesco e real. Além disso, este valor situa-se acima dos níveis de CAPEX, demonstrando que a empresa já não está a queimar dinheiro sem saber se alguma vez verá um retorno. Nuvem de Consumidores do Microsoft 365: Um aumento de 33% demonstra que o utilizador médio deseja e paga pelo Copilot, independentemente do que a comunicação social afirme.

Um aumento de demonstra que o utilizador médio deseja e paga pelo Copilot, independentemente do que a comunicação social afirme. Dynamics 365: Cresceu 22% , corroendo lentamente a concorrência no mercado de ERP/CRM.

Cresceu , corroendo lentamente a concorrência no mercado de ERP/CRM. RPO Comercial: As obrigações de desempenho remanescentes aumentaram 99% , para 627 mil milhões de dólares . A Microsoft detém uma carteira de encomendas que excede o PIB da maioria dos países europeus. Graças à recente cooperação mais estreita com a Anthropic , será provavelmente possível converter este montante em receitas reais ainda mais cedo.

As obrigações de desempenho remanescentes aumentaram , para . A Microsoft detém uma carteira de encomendas que excede o PIB da maioria dos países europeus. Graças à recente cooperação mais estreita com a , será provavelmente possível converter este montante em receitas reais ainda mais cedo. Pontos fracos (para os mais exigentes): O Windows OEM e Dispositivos registou uma queda de 2%, e a Xbox de 5%. Embora o mercado anteriormente se preocupasse excessivamente com estes números, parece que o CEO Satya Nadella não tem tempo para brinquedos enquanto constrói a infraestrutura do futuro. Capex: A Grande Fuga do «Imposto da Nvidia» A maior surpresa para os pessimistas? As despesas de capital ascenderam a 31,9 mil milhões de dólares, enquanto o mercado temia que ultrapassassem os 35,29 mil milhões de dólares. Trata-se de uma vitória estratégica para Amy Hood, diretora financeira da empresa. A Microsoft provou que consegue alcançar um crescimento recorde do Azure com menos despesas de capital do que o previsto. Isto sugere que ou os seus próprios chips Maia começaram a reduzir significativamente os custos, ou a eficiência da infraestrutura atingiu um nível totalmente novo. A era do «Pico de Capex» pode já estar no retrovisor, o que significa apenas uma coisa: uma potencial explosão no Fluxo de Caixa Livre. Resumo: Quem é o rei? Durante meses, os meios de comunicação tradicionais alimentaram-nos com uma narrativa de «ameaças» da OpenAI, «disputas» sobre participações e uma «dispendiosa» corrida ao armamento que supostamente iria esgotar a Microsoft. Os resultados de hoje são um choque de realidade brutal para essas teorias. A Microsoft deixou de ser apenas um «apêndice da OpenAI» no momento em que apresentou 37 mil milhões de dólares em receitas reais de IA. Diversificar o seu portfólio com a Anthropic e os seus próprios modelos significa que a gigante de Redmond já não é refém de um único laboratório. Repare no RPO — um salto de 99% para 627 mil milhões de dólares é um sinal de que os clientes empresariais não estão apenas a «testar» a IA; estão praticamente a assinar contratos enormes, com duração de vários anos. Uma avaliação em torno de 25x P/E com 23% de crescimento dos lucros parece um desconto de supermercado neste momento. Se alguém estivesse à procura de uma «bolha», teria de procurar noutro lado, porque a Microsoft Cloud mostra bases sólidas para a próxima onda de alta, desde que o mercado em geral o permita. A empresa não se limitou a regressar ao trono; começou a subir ainda mais os degraus da evolução tecnológica. A Microsoft não acabou no grupo Mag7 por acaso. Sim, teve os seus problemas, mas é provável que a maioria já tenha ficado para trás. Vale a pena referir que Michael Burry indicou recentemente que está a comprar a Microsoft a preço reduzido. É claro que isso não tem de ser um ponto de referência para todos, tendo em conta as suas opções de venda de longa data sobre a Nvidia. Fonte: xStation 5



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