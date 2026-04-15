O Morgan Stanley iniciou o ano de 2026 com um trimestre muito sólido e de elevada qualidade, que superou significativamente as expectativas do mercado, tanto em termos de receitas como de lucros.

É importante referir que este resultado não é impulsionado por um único fator dominante ou por um efeito de mercado de curto prazo, mas sim o resultado de uma solidez generalizada em todos os principais segmentos de negócio. Ao mesmo tempo, verifica-se uma melhoria visível em áreas mais cíclicas, como a negociação e a banca de investimento, a par de uma estabilidade contínua na Gestão de Patrimónios, que continua a ser a base da estrutura global de receitas da empresa.

Consequentemente, este é um trimestre que não só proporciona uma surpresa positiva, como também reforça a imagem de um modelo de negócio bem equilibrado, capaz de gerar resultados sólidos em diferentes contextos de mercado. Ao mesmo tempo, o relatório não está isento de nuances, uma vez que alguns segmentos continuam a apresentar um desempenho mais irregular, o que limita a euforia total, apesar do desempenho global muito forte.

Principais resultados financeiros

Receitas líquidas: 20,58 mil milhões de dólares (acima das expectativas de 19,71 mil milhões de dólares)

20,58 mil milhões de dólares (acima das expectativas de 19,71 mil milhões de dólares) Lucro por ação (EPS): 3,43 USD

3,43 USD Títulos institucionais: 10,7 mil milhões de USD

10,7 mil milhões de USD Gestão de patrimónios: 8,52 mil milhões de USD (acima das expectativas)

8,52 mil milhões de USD (acima das expectativas) Negociação de ações: 5,15 mil milhões de USD (acima das expectativas)

5,15 mil milhões de USD (acima das expectativas) Negociação de FICC: 3,36 mil milhões de USD (acima das expectativas)

3,36 mil milhões de USD (acima das expectativas) Banca de investimento: B 2,12 mil milhões de USD (acima das expectativas)

B 2,12 mil milhões de USD (acima das expectativas) Receitas líquidas de juros: B 2,7 mil milhões de USD (acima das expectativas)

B 2,7 mil milhões de USD (acima das expectativas) Depósitos: B 428 mil milhões de USD

B 428 mil milhões de USD Rácio CET1: B 15,1%

B 15,1% ROE: B 21%

B 21% ROTE: B 27,1%

B 27,1% Despesas operacionais:B 13,47 mil milhões de USD

Reação do mercado

Na sequência da divulgação, as ações estão a ser negociadas em alta no pré-mercado, o que indica uma reação positiva do mercado. Os investidores estão a centrar-se principalmente no forte desempenho comercial e na estabilidade da Wealth Management, fatores que, em conjunto, contribuem para um perfil de resultados de elevada qualidade.

A negociação como principal motor de crescimento, com uma surpresa positiva na área de FICC

O segmento de mercados foi a parte mais forte do relatório. As receitas da negociação de ações atingiram 5,15 mil milhões de dólares, refletindo uma forte atividade dos clientes e condições de mercado favoráveis.

Mais importante ainda, as receitas do FICC situaram-se nos 3,36 mil milhões de dólares, claramente acima das expectativas. Num contexto de resultados mistos dos concorrentes neste segmento, isto representa uma das principais surpresas positivas do trimestre. Salienta que o Morgan Stanley não só está a beneficiar da volatilidade do mercado, como também a está a rentabilizar eficazmente tanto em ações como em produtos de rendimento fixo.

Os títulos institucionais e a banca de investimento recuperam o ímpeto

O segmento de Valores Mobiliários Institucionais gerou receitas recorde de 10,7 mil milhões de dólares, confirmando um forte envolvimento dos clientes e a expansão contínua dos níveis de atividade.

No âmbito da banca de investimento, a atividade de consultoria apresentou uma clara recuperação, indicando uma retoma na atividade de fusões e aquisições. Ao mesmo tempo, a subscrição continua mais irregular, uma vez que as receitas de emissões de ações e dívida ficaram ligeiramente abaixo das previsões mais otimistas, sugerindo que os mercados primários ainda não se normalizaram totalmente.

A Gestão de Patrimónios como pilar central de qualidade e estabilidade

A Gestão de Património confirmou mais uma vez o seu papel central no modelo de negócio da empresa. O segmento gerou 8,52 mil milhões de dólares em receitas, com uma margem antes de impostos muito forte de cerca de 30%.

O elemento mais impressionante continua a ser as entradas de ativos, que atingiram 118 mil milhões de dólares num único trimestre. Mais de 53 mil milhões de dólares provieram de fluxos baseados em comissões, reforçando ainda mais a base de receitas recorrentes e melhorando a estabilidade geral dos resultados.

Na prática, o Morgan Stanley opera cada vez mais um modelo em que os negócios de consultoria e gestão de património de margem elevada equilibram segmentos mais voláteis impulsionados pela negociação.

Custos sob controlo e eficiência em melhoria

As despesas operacionais totalizaram 13,47 mil milhões de dólares e ficaram, em geral, em linha com as expectativas. No entanto, as receitas mais elevadas permitiram uma melhoria da eficiência. O rácio custo/rendimento diminuiu para aproximadamente 65%, indicando uma alavancagem operacional crescente.

A disciplina de custos mantém-se intacta, enquanto a escala do negócio começa a gerar benefícios mais visíveis.

Balanço e risco, posição estável

A posição de capital continua muito sólida. Um rácio CET1 de 15,1% proporciona tranquilidade tanto aos reguladores como aos investidores. Os depósitos aumentaram para quase 428 mil milhões de dólares, reforçando ainda mais a estabilidade do financiamento.

As provisões para crédito ascenderam a 98 milhões de USD. Embora ligeiramente acima das expectativas, permanecem baixas em termos absolutos e não sinalizam qualquer deterioração significativa na qualidade dos ativos.

Elementos mais fracos presentes, mas secundários

Apesar do quadro geral sólido, o relatório incluiu vários elementos mais fracos. Estes incluíram um menor dinamismo em partes da subscrição, saídas em ativos relacionados com ações e um segmento de Gestão de Investimentos ligeiramente mais fraco.

No entanto, estes fatores não alteram o panorama geral, uma vez que permanecem secundários em relação ao forte desempenho nas principais linhas de negócio.

Principais conclusões

O primeiro trimestre de 2026 para o Morgan Stanley deve ser claramente avaliado como muito forte e de elevada qualidade. O banco apresentou resultados melhores do que o esperado, apoiados por um forte desempenho nas transações, uma surpresa positiva no FICC e uma Gestão de Património estável e altamente rentável.

Este foi um trimestre forte, mas não eufórico. A euforia total foi travada por alguns elementos mais fracos, que, no entanto, não alteram o panorama geral. No geral, continua a ser um resultado muito sólido que confirma a elevada qualidade do negócio e a capacidade do banco para gerar um forte desempenho num ambiente de mercado favorável.