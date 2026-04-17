As ações da Netflix caíram mais de 9% no after-hours, apesar de a empresa ter apresentado resultados acima das expectativas no primeiro trimestre de 2026. A reação do mercado refletiu sobretudo a atenção dos investidores às previsões mais cautelosas para os próximos trimestres, o que levantou dúvidas sobre o ritmo de crescimento da empresa. Resultados superam expectativas, mas outlook mais fraco pesa na reação do mercado Netflix Os principais destaques do primeiro trimestre foram o lucro por ação e as receitas, ambos acima das expectativas. Ainda assim, o foco dos investidores deslocou-se rapidamente para as perspetivas futuras, consideradas menos ambiciosas. A empresa anunciou também que o cofundador Reed Hastings deixará o conselho de administração após 29 anos. Lucro por ação (EPS): 1,23 $ vs. 0,66 $ (YoY)

Receitas: 12,25 mil milhões $ vs. 12,17 mil milhões $ esperados O fluxo de caixa livre atingiu 5,09 mil milhões de dólares, superando claramente as previsões (2,67 mil milhões $). No entanto, as previsões para o segundo trimestre ficaram aquém do consenso: EPS: 0,78 $ (vs. 0,84 $ esperados)

Receitas: 12,57 mil milhões $ (vs. 12,64 mil milhões $)

Resultado operacional: 4,11 mil milhões $ (vs. 4,34 mil milhões $)

Margem operacional: 32,6% (vs. 34,4%) Guidance anual mantém crescimento, mas sem entusiasmar investidores Para 2026, a Netflix continua a antecipar um crescimento sólido, mas sem grandes surpresas positivas. Fluxo de caixa livre: ~12,5 mil milhões $ (acima da previsão anterior)

Receitas anuais: 50,7 – 51,7 mil milhões $ (≈ +12% a +14%)

Margem operacional: 31,5% (ligeiramente abaixo do esperado)

Publicidade: ~3 mil milhões $ Apesar da melhoria no fluxo de caixa, o guidance foi visto como conservador, contribuindo para a reação negativa do mercado. Engajamento atinge máximos históricos e Netflix expande para novos formatos A Netflix registou níveis recorde de engagement no primeiro trimestre, uma das principais métricas internas para avaliar a qualidade da plataforma. A empresa está a expandir-se para novos formatos de conteúdo, incluindo podcasts de vídeo e eventos ao vivo (como o World Baseball Classic, que estabeleceu recordes de audiência no Japão). Isto indica uma mudança para além do modelo tradicional de streaming. Diversificação acelera com setor de jogos e inteligência artificial A Netflix está também a avançar ainda mais no setor dos jogos, lançando uma aplicação independente para crianças, sinalizando a diversificação de produtos. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial está a tornar-se um elemento central da sua estratégia tecnológica, evidenciado pela aquisição da InterPositive (uma ferramenta GenAI para criadores) e pela utilização da IA para melhorar a experiência do utilizador. Isto aponta para um investimento contínuo na eficiência da produção e na personalização. Está também prevista uma reformulação da aplicação móvel, incluindo a introdução de formatos de vídeo verticais, o que poderá constituir uma resposta à concorrência de plataformas como o TikTok. 5 conclusões-chave dos resultados da Netflix no 1.º trimestre de 2026 O crescimento das receitas foi impulsionado por três fatores: subscritores, preços e publicidade

As variações cambiais tiveram um impacto positivo nos resultados, o que significa que parte do crescimento das receitas foi sustentado não só pelo desempenho operacional, mas também por fatores macroeconómicos

Parte do crescimento do EPS foi influenciado por um evento não recorrente, a taxa de rescisão pontual de 2,8 mil milhões de dólares relacionada com a transação da Warner Bros. Isto sugere que parte da melhoria nos lucros não é recorrente

A margem operacional continua a expandir, refletindo maior eficiência operacional, em vez de apenas efeito de escala.

A estratégia evoluiu de “crescimento a todo o custo” para um foco equilibrado em: crescimento das receitas margem operacional fluxo de caixa livre

A publicidade está a emergir como um dos principais motores de crescimento e poderá quase duplicar em 2026. Os custos de conteúdo deverão concentrar-se na primeira metade do ano, pressionando margens no curto prazo, mas com recuperação esperada no segundo semestre. Apesar de um crescimento sólido das receitas (~13% no segundo trimestre), a rentabilidade mais fraca evidencia uma divergência crescente entre receitas e custos — um dos principais pontos de atenção para investidores.

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