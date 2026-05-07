Principais conclusões O Norges Bank aumentou as taxas de juro em 25 pontos base.



A taxa de juro de referência subiu para 4,25 %.



Esta medida representa o primeiro aumento por parte de um grande banco central europeu.



O par EUR/NOK registou uma descida de cerca de 0,5 %

Contrariamente às expectativas da maioria dos economistas, o Norges Bank decidiu aumentar as taxas de juro em 25 pontos base, elevando a taxa de referência para 4,25%. O Norges Bank é, assim, o primeiro grande banco central europeu a tomar essa decisão. Anteriormente, o BCE, o BoE e o Riksbank tinham optado por manter as taxas inalteradas. Em resposta a esta medida, a coroa norueguesa valorizou-se em cerca de 0,5% face ao euro de referência, recuperando uma parte significativa das perdas registadas ontem, que resultaram em grande parte da descida dos preços das matérias-primas energéticas. EUR/NOK

Fonte: xStatin5 O aumento visa, principalmente, estabilizar as expectativas de inflação, especialmente tendo em conta a inflação subjacente bastante persistente, que se manteve nos 3 % em março, e o crescimento salarial ainda elevado, que ultrapassa os 4 % em termos homólogos em muitos setores. As declarações dos responsáveis não deram indicações claras quanto a medidas futuras. A reunião não foi acompanhada por uma nova projeção para as taxas de juro. A projeção de março sugeria um único aumento das taxas antes do final do ano, nas condições atuais, no entanto, parece provável que o banco continue a apertar a sua política monetária nos próximos meses. Um aumento das taxas na reunião de junho (18/06) está quase totalmente descontado pelos mercados. No entanto, um novo aumento em setembro é considerado o cenário base.

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