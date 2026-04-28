A Novartis (NOVN.CH) divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026, que desapontaram investidores e analistas. As vendas líquidas totalizaram 13,11 mil milhões de dólares, o que representa uma queda de 1% em relação ao ano anterior e ficou aquém da estimativa consensual dos analistas, de 13,40 mil milhões de dólares. O lucro operacional de base caiu 12%, para 4,9 mil milhões de dólares, enquanto o mercado esperava cerca de 5,1 mil milhões de dólares. A principal razão para os maus resultados é a perda da exclusividade de patente de três medicamentos emblemáticos: o medicamento para o coração Entresto, cujas vendas desceram 42% para 1,31 mil milhões de dólares; o medicamento para doenças do sangue Promacta, que registou uma queda de 66%; e o medicamento para a leucemia Tasigna, que registou uma queda de 59%. A diferença total na receita resultante da expansão dos genéricos está estimada em aproximadamente 4 mil milhões de dólares para o ano completo de 2026.​ Apesar de um início de ano difícil, a administração da empresa mantém as suas previsões para o ano completo, projetando um crescimento de um dígito baixo nas vendas líquidas e um declínio de um dígito baixo no resultado operacional principal. O diretor financeiro, Mukul Mehta, salientou que os resultados do primeiro trimestre estavam em linha com as expectativas internas da empresa e que se espera que o crescimento regresse na segunda metade do ano. A empresa conta com uma aceleração nas vendas de novos medicamentos prioritários, tais como o Kisqali, o Pluvicto, o Kesimpta, o Scemblix e o Leqvio, o que compensará parcialmente a erosão causada pelos genéricos. Além disso, a Novartis sinalizou a possibilidade de elevar as suas previsões de crescimento a médio e longo prazo assim que os dados de vários ensaios clínicos fundamentais estiverem disponíveis no segundo semestre de 2026. A empresa tinha anteriormente atualizado a sua meta para 2025–2030, projetando um crescimento anual das receitas de 5% a 6% em moedas constantes. Um fator de risco adicional significativo continua a ser a política de preços da administração Trump, especificamente o mecanismo de Nação Mais Favorecida, que vincula os preços dos medicamentos nos EUA aos preços noutros países ricos. O CEO Vas Narasimhan alertou que o setor sentirá plenamente o impacto desta política nos próximos 18 meses e que o seu efeito se limita atualmente principalmente ao segmento Medicaid, que representa 5 a 10% das vendas. As ações da Novartis reagiram aos resultados do primeiro trimestre com uma queda de quase 4% e estão agora a ser negociadas praticamente inalteradas desde o início do ano, refletindo a abordagem cautelosa do mercado em relação à empresa durante este período de transformação do portfólio de produtos. Novartis (1D) Fonte: xStation5 O gráfico D1 das ações da Novartis revela um claro abrandamento da tendência ascendente que se prolongou por vários meses e que impulsionou o preço de cerca de 88 CHF até um pico superior a 132 CHF, atingido no início de 2026. A sessão de hoje registou uma forte quebra abaixo da zona de consolidação anterior, fazendo com que o preço descesse para 111,18 CHF, o que representa uma quebra de várias linhas de suporte do padrão de canal VWAP visível no gráfico. O sinal técnico mais importante provém do oscilador RSI(14), que caiu para 28,63, entrando profundamente na zona de sobrevenda abaixo de 30, um nível que, historicamente neste gráfico, precedeu por duas vezes uma potencial recuperação ascendente (assinalada pelos retângulos roxos em fevereiro e abril de 2025). O nível de suporte chave continua a ser a zona de procura horizontal em torno dos 97 CHF, definida pelo Perfil de Volume e pela linha de tendência preta, onde se concentrou uma atividade significativa antes da quebra em meados de 2025. O suporte técnico mais próximo situa-se em torno dos 108 CHF, enquanto qualquer potencial recuperação enfrentará resistência no nível dos 116 CHF, onde convergem as bandas superiores do canal e a zona de consolidação recente.

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