Principais conclusões O RBNZ manteve a taxa OCR em 2,25%, mas a mensagem foi claramente mais restritiva do que em fevereiro.

A inflação já se situa nos 3,1%, e o banco central prevê 3,0% no primeiro trimestre de 2026 e um aumento para 4,2% no segundo trimestre de 2026, principalmente devido ao aumento dos custos dos combustíveis e dos transportes.

Ao mesmo tempo, o crescimento económico na Nova Zelândia continua fraco, com o PIB a aumentar apenas 0,2% no quarto trimestre de 2025, pelo que o banco procura evitar um aperto da política monetária demasiado precoce.

O NZDUSD foi também influenciado por desenvolvimentos geopolíticos, incluindo o cessar-fogo entre os EUA e o Irão, que enfraqueceu o dólar e apoiou moedas pró-cíclicas como o NZD.

O NZDUSD valorizou perto de 2,00 % na sequência da decisão do RBNZ, apoiado tanto pelo tom mais restritivo do banco central como pela evolução global após o abrandamento das tensões entre os EUA e o Irão. O kiwi atingiu cerca de 0,5844 (atualmente 0,5824). Os investidores interpretaram a decisão como uma pausa restritiva. O RBNZ salientou que, caso a pressão inflacionária se espalhe para além do setor energético e comece a afetar os salários, o comportamento dos preços ou as expectativas de inflação, poderão ser necessários aumentos de taxas decisivos e rápidos. A mensagem central do RBNZ é que as perspetivas de inflação se agravaram, mesmo que as condições de crescimento não tenham melhorado. O banco indicou que o conflito no Médio Oriente alterou significativamente as perspetivas através de perturbações na cadeia de abastecimento e do aumento dos preços do petróleo e dos combustíveis, o que se traduzirá numa inflação mais elevada a curto prazo. As previsões oficiais apontam para uma inflação de 3,0% em março e 4,2% em junho, acima da meta de 1–3%, com os principais canais de transmissão a incluírem os transportes, as tarifas aéreas e os alimentos. Ao mesmo tempo, o RBNZ não pretende reagir de forma exagerada ao que poderá ser um choque de oferta temporário. O banco salientou que a situação difere da de 2022, uma vez que a procura na economia é atualmente muito mais fraca e a capacidade disponível deverá limitar os efeitos de segunda ordem da inflação. Isto é importante porque a atividade interna continua fraca: o crescimento do PIB é mínimo, as condições financeiras tornaram-se mais restritivas e as taxas hipotecárias aumentaram. Por outras palavras, o RBNZ enfrenta um difícil compromisso entre o aumento da inflação e uma recuperação ainda frágil. Por conseguinte, a decisão foi interpretada como hawkish, apesar de não ter havido subida das taxas. O comité ponderou medidas mais preventivas para evitar que as expectativas de inflação se desvinculassem, mas acabou por optar por aguardar mais dados. Existem também expectativas crescentes de que julho possa ser o primeiro momento possível para subidas das taxas, caso as pressões inflacionistas persistam. O contexto de mercado reforçou ainda mais a evolução do NZD. O cessar-fogo de duas semanas entre os EUA e o Irão desencadeou um forte movimento de apetite pelo risco — os futuros do S&P 500 subiram cerca de 2,5%, os preços do petróleo baixaram e o dólar enfraqueceu. Isto apoiou as moedas cíclicas, com o NZD a destacar-se graças a um catalisador interno adicional. No momento da redação deste artigo, o NZDUSD está a valorizar 1,67%.

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